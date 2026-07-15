Các trường hàng đầu Đông Nam Á tham gia chương trình Cambridge English Educational Partners để phát triển thế hệ nhân tài tương lai

Nhiều trường học hàng đầu trên khắp Đông Nam Á đã bắt đầu hợp tác với Cambridge English để trở thành thành viên của chương trình Cambridge English Educational Partners. Các trường tham gia chương trình này đưa sách Cambridge English vào giảng dạy trên lớp học, triển khai các chương trình đào tạo giáo viên và các chứng chỉ giảng dạy của Cambridge English nhằm phát triển đội ngũ giáo viên, đồng thời đánh giá học sinh thông qua các bài kiểm tra và kỳ thi Cambridge English được công nhận trên toàn cầu, giúp học sinh đạt được các Chứng chỉ mà các trường đại học, cơ quan cấp thị thực của chính phủ và nhà tuyển dụng yêu cầu.

Mục tiêu của chương trình Cambridge English Educational Partners là mang lại một phương pháp tiếp cận toàn diện đối với việc dạy và học tiếng Anh, nâng cao tiêu chuẩn học tập và đánh giá của nhà trường, đồng thời giúp học sinh học tiếng Anh và chứng minh kỹ năng của mình với thế giới.

Bà Nguyet Doan, Phó Giám đốc Trường Việt Anh, một thành viên của chương trình Cambridge English Educational Partners tại Việt Nam, chia sẻ về tầm quan trọng của phương pháp học tập và đánh giá tích hợp này.

"Tại Hệ thống Trường Việt Anh, chúng tôi cam kết mang đến cho học sinh nền tảng tiếng Anh vững chắc thông qua môi trường học tập giàu tính tương tác, các tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm giao tiếp thực tiễn đầy ý nghĩa. Triết lý học ngôn ngữ của chúng tôi là 'Bắt đầu với tiếng Anh, Phát triển cùng thế giới'. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ liên tục từ Cambridge English trong việc giúp học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để thành công trong một thế giới toàn cầu hóa".

Học tập và Đánh giá Tích hợp là một khái niệm quan trọng đang được triển khai tại các trường học trên khắp khu vực, đặc biệt là trong khối trường tư thục. Các nhà giáo dục nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với việc tích hợp giảng dạy, học tập và đánh giá thành một trải nghiệm thống nhất, liên tục với việc chú trọng hơn vào các hoạt động hằng ngày để đo lường sự tiến bộ, định hướng sự phát triển của học sinh và cung cấp những phản hồi liên tục, có thể áp dụng ngay.

Tiến sĩ Mohammad Yasin, M.M., Trưởng phòng Chương trình giảng dạy và Phát triển Chương trình, Ban Giáo dục Tiểu học và Trung học thuộc Quỹ Giáo dục Hồi giáo Al Azhar tại Indonesia, chia sẻ thêm:

"Việc tích hợp liền mạch các nguồn lực của Cambridge English — bao gồm sách Cambridge English, các kỳ thi và bài đánh giá Cambridge English, cùng các chương trình đào tạo giáo viên Cambridge English — đã nâng cao đáng kể chất lượng triển khai giảng dạy và kết quả học tập của chúng tôi. Những nguồn lực này trang bị cho các nhà giáo dục của chúng tôi phương pháp giảng dạy và tài liệu học tập đạt chuẩn quốc tế, đồng thời bồi dưỡng cho học sinh năng lực giao tiếp toàn cầu và kỹ năng tư duy phản biện mạnh mẽ. Sự hợp tác vững chắc này tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi hướng tới số hoá giáo dục một cách toàn diện".

Việc đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh trong nhà trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hiểu những điểm mà học sinh cần cải thiện trong quá trình học tiếng Anh, đồng thời giúp nhà trường hiểu rõ năng lực của học sinh trường mình so với học sinh ở các trường khác trong nước hoặc quốc tế cùng tham gia một kỳ thi, qua đó bảo đảm sự đồng bộ theo các tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.

Tu huynh Verayuth Boonpram, Giám đốc Trường Assumption College Thonburi, chia sẻ thêm về việc học sinh của ông đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế:

"Các kỳ thi Cambridge English Qualifications mang đến cho chúng tôi một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh. Kết quả các kỳ thi giúp chúng tôi xác định chính xác trình độ ngôn ngữ của học sinh, theo dõi sự tiến bộ của các em và bảo đảm chương trình giảng dạy của nhà trường phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cho phép chúng tôi đưa ra những quyết định sáng suốt nhằm hỗ trợ sự phát triển của học sinh một cách hiệu quả hơn".

Truy cập trang web để tìm hiểu về mô hình Học tập và Đánh giá Tích hợp của Cambridge English

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SOURCE Cambridge English