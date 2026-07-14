โรงเรียนชั้นนำทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือเป็นพันธมิตร Cambridge English ยกระดับขีดความสามารถผู้เรียนให้พร้อมรับกับอนาคต

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Cambridge English

14 Jul, 2026, 22:48 CST

สิงคโปร์, 14 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ปฏิเสธไม่ได้ว่า สองปัจจัยสำคัญที่ผู้ปกครองพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ในการเลือกโรงเรียนเอกชนให้แก่บุตรหลาน คือความแข็งแกร่งของหลักสูตรการเรียนการสอน และผลลัพธ์ทางวิชาการของโรงเรียนแห่งนั้น

ผู้ปกครองต่างต้องการเตรียมบุตรหลานให้พร้อมรับกับอนาคต ซึ่งรวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าบุตรหลานจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปูทางสู่การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำและคว้าโอกาสการทำงานที่ดีกว่า

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ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนชั้นนำหลายแห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ผนึกกำลังกับ Cambridge English เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็น Cambridge English Educational Partners โดยโรงเรียนที่ร่วมโครงการนี้จะนำหนังสือเรียนของ Cambridge English มาใช้ในการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมครูผู้สอนและใช้คุณวุฒิวิชาชีพครูของ Cambridge English เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบและสอบวัดระดับมาตรฐานสากลตามแบบฉบับ Cambridge English เพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐเพื่อการพิจารณาวีซ่า รวมถึงนายจ้างให้การยอมรับ

โครงการ Cambridge English Educational Partners หวังเข้ามาวางรากฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างครบวงจร พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาและการประเมินผลของโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถพิสูจน์ขีดความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

คุณ Nguyet Doan รองผู้อำนวยการโรงเรียน Viet Anh School หนึ่งในสถาบันที่ร่วมเป็น Cambridge English Educational Partner ในเวียดนาม ได้เน้นย้ำความสำคัญของแนวทางในการเรียนรู้และการประเมินผลแบบบูรณาการนี้ว่า

"ที่เครือโรงเรียน Viet Anh School เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งให้กับผู้เรียน โดยจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วม พร้อมใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล และสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารที่นำไปใช้ได้จริง เรามีปรัชญาในการเรียนรู้ภาษาที่ว่า 'เริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษ เติบโตไปพร้อมกับโลกกว้าง' ทั้งนี้ เราต้องขอขอบคุณ Cambridge English ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในฐานะพันธมิตรคนสำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนของเราได้พัฒนาทักษะทางภาษาที่จำเป็น เพื่อให้เจริญก้าวหน้าในโลกยุคโลกาภิวัตน์"

แนวคิดในการเรียนรู้และประเมินผลแบบบูรณาการนั้น ถือเป็นกลไกสำคัญที่โรงเรียนทั่วภูมิภาคนี้กำลังนำมาปรับใช้ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนเอกชน ซึ่งครูผู้สอนต่างเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการหลอมรวมการเรียนการสอนและการประเมินผลให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยหันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมประจำวัน เพื่อใช้วัดความก้าวหน้า แนะแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนให้ฟีดแบ็กที่สม่ำเสมอและนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาต่อยอดได้จริง

ดร. Mohammad Yasin, M.M. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา ประจำสำนักงานประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ YPI Al Azhar ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมแบ่งปันมุมมองเพิ่มเติมว่า

"การหลอมรวมทรัพยากรต่าง ๆ ของ Cambridge English เข้าด้วยกันอย่างไหลลื่น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน การประเมินและการสอบวัดระดับ ตลอดจนหลักสูตรอบรมครูผู้สอนของ Cambridge English นั้น ช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ ทรัพยากรเหล่านี้ช่วยเสริมศักยภาพให้บุคลากรครูของเราด้วยระเบียบวิธีสอนและสื่อการเรียนรู้มาตรฐานระดับโลก ขณะเดียวกันก็ช่วยหล่อหลอมทักษะการสื่อสารในระดับสากลและทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งความร่วมมือที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องในครั้งนี้ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเร่งขับเคลื่อนพันธกิจของเรา ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการศึกษาอย่างครบวงจร"

การประเมินทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการหาจุดที่ควรพัฒนาบนเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งยังช่วยให้โรงเรียนเข้าใจว่าระดับความสามารถของนักเรียนในสถาบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่เข้ารับการทดสอบเดียวกัน เพื่อให้การวัดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพของนักเรียนสู่มาตรฐานสากลว่า

"การสอบวัดระดับคุณวุฒิภาษาอังกฤษของ Cambridge English ช่วยให้เรามีเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อใช้ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ช่วยให้เราสามารถระบุระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนได้อย่างแม่นยำ ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของเรานั้นสอดรับกับมาตรฐานระดับโลก สิ่งนี้ช่วยให้เราตัดสินใจและวางแนวทางสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดยิ่งขึ้น"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดในการเรียนรู้และประเมินผลแบบบูรณาการของ Cambridge English ได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ Cambridge English Educational Partners สามารถส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ Cambridge English ติดต่อกลับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านโดยเร็ว

SOURCE Cambridge English

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