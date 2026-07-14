โรงเรียนชั้นนำทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือเป็นพันธมิตร Cambridge English ยกระดับขีดความสามารถผู้เรียนให้พร้อมรับกับอนาคต

ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนชั้นนำหลายแห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ผนึกกำลังกับ Cambridge English เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็น Cambridge English Educational Partners โดยโรงเรียนที่ร่วมโครงการนี้จะนำหนังสือเรียนของ Cambridge English มาใช้ในการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมครูผู้สอนและใช้คุณวุฒิวิชาชีพครูของ Cambridge English เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบและสอบวัดระดับมาตรฐานสากลตามแบบฉบับ Cambridge English เพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐเพื่อการพิจารณาวีซ่า รวมถึงนายจ้างให้การยอมรับ
โครงการ Cambridge English Educational Partners หวังเข้ามาวางรากฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างครบวงจร พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาและการประเมินผลของโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถพิสูจน์ขีดความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
คุณ Nguyet Doan รองผู้อำนวยการโรงเรียน Viet Anh School หนึ่งในสถาบันที่ร่วมเป็น Cambridge English Educational Partner ในเวียดนาม ได้เน้นย้ำความสำคัญของแนวทางในการเรียนรู้และการประเมินผลแบบบูรณาการนี้ว่า
"ที่เครือโรงเรียน Viet Anh School เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งให้กับผู้เรียน โดยจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วม พร้อมใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล และสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารที่นำไปใช้ได้จริง เรามีปรัชญาในการเรียนรู้ภาษาที่ว่า 'เริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษ เติบโตไปพร้อมกับโลกกว้าง' ทั้งนี้ เราต้องขอขอบคุณ Cambridge English ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในฐานะพันธมิตรคนสำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนของเราได้พัฒนาทักษะทางภาษาที่จำเป็น เพื่อให้เจริญก้าวหน้าในโลกยุคโลกาภิวัตน์"
"การสอบวัดระดับคุณวุฒิภาษาอังกฤษของ Cambridge English ช่วยให้เรามีเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อใช้ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ช่วยให้เราสามารถระบุระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนได้อย่างแม่นยำ ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของเรานั้นสอดรับกับมาตรฐานระดับโลก สิ่งนี้ช่วยให้เราตัดสินใจและวางแนวทางสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดยิ่งขึ้น"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดในการเรียนรู้และประเมินผลแบบบูรณาการของ Cambridge English ได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้
สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ Cambridge English Educational Partners สามารถส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ Cambridge English ติดต่อกลับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านโดยเร็ว
Share this article