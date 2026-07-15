Sekolah-Sekolah Terkemuka di Asia Tenggara Bergabung sebagai Cambridge English Educational Partners untuk Menyiapkan Talenta Masa Depan

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekolah-sekolah terkemuka di Asia Tenggara mulai bergabung sebagai Cambridge English Educational Partners. Melalui program ini, sekolah mengadopsi buku ajar Cambridge English di ruang kelas, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan dan kualifikasi mengajar Cambridge English, serta mengukur kemampuan bahasa Inggris siswa melalui tes dan ujian Cambridge English yang telah diakui secara global. Kualifikasi tersebut banyak digunakan sebagai salah satu persyaratan oleh universitas, lembaga pemerintah yang menangani visa, dan perusahaan di berbagai negara.

Program Cambridge English Educational Partners mengedepankan pendekatan yang menyeluruh dalam pembelajaran bahasa Inggris. Program ini mengintegrasikan proses belajar, mengajar, dan penilaian hasil belajar untuk membantu sekolah meningkatkan standar pembelajaran dan evaluasi, serta mendukung siswa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dan membuktikan kompetensinya di tingkat internasional.

Wakil Kepala Sekolah Viet Anh School, Vietnam, Nguyet Doan, menilai pendekatan yang memadukan pembelajaran dan penilaian secara terintegrasi berperan penting dalam pengembangan kemampuan bahasa siswa.

"Di Viet Anh School System, kami berkomitmen membangun fondasi bahasa Inggris yang kuat melalui lingkungan belajar yang menarik, standar internasional, dan pengalaman komunikasi yang relevan dengan kehidupan nyata. Filosofi kami adalah 'Start with English, Grow with the World'. Kami mengapresiasi dukungan dan kemitraan yang terus terjalin dengan Cambridge English. Kemitraan ini membantu siswa meningkatkan keterampilan bahasa Inggris agar mereka dapat berkembang di dunia yang semakin terhubung secara global," ujar Nguyet Doan.

Konsep Integrated Learning and Assessment kini semakin banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah di kawasan Asia Tenggara, terutama sekolah swasta. Para pendidik memandang proses belajar, mengajar, dan penilaian hasil belajar perlu berjalan sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan. Pendekatan ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi sekolah untuk memantau perkembangan siswa melalui aktivitas sehari-hari, mengarahkan proses belajar, serta memberikan umpan balik yang berkelanjutan dan relevan.

Dr. Mohammad Yasin, M.M., Kepala Pengembangan Kurikulum dan Program, Direktorat Sekolah Dasar dan Menengah, YPI Al Azhar di Indonesia, menambahkan.

"Integrasi yang menyeluruh antara berbagai sumber daya Cambridge English, mulai dari buku ajar, ujian dan asesmen, hingga program pelatihan guru, telah meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar secara signifikan. Berbagai sumber daya tersebut membekali para pendidik dengan metodologi pengajaran dan materi pembelajaran berstandar global, serta membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi internasional dan keterampilan berpikir kritis. Kolaborasi yang kuat ini terus mempercepat transformasi digital pendidikan yang tengah kami jalankan."

Penilaian kemampuan bahasa Inggris memiliki peran penting dalam membantu sekolah memahami bidang-bidang yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran siswa. Dengan hasil asesmen tersebut, sekolah dapat membandingkan capaian siswanya dengan siswa dari sekolah lain, baik di tingkat nasional dan internasional, yang mengikuti ujian yang sama sehingga tercipta keselarasan standar kemampuan bahasa Inggris secara global.

Director, Assumption College Thonburi, Reverend Brother Verayuth Boonpram, juga berbagi pengalaman tentang kemampuan siswanya dalam memenuhi standar global.

"Ujian Cambridge English Qualifications menjadi tolok ukur yang diakui secara global untuk menilai kemampuan bahasa Inggris siswa kami. Hasil ujian membantu kami mengidentifikasi tingkat kemampuan bahasa siswa secara akurat, memantau perkembangan mereka, serta memastikan kurikulum yang kami terapkan tetap selaras dengan standar global. Dengan demikian, kami dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mendukung perkembangan siswa," ujar Verayuth Boonpram.

Informasi lebih lanjut mengenai konsep Integrated Learning and Assessment dari Cambridge English dapat diakses melalui laman resmi Cambridge English.

Sekolah atau lembaga pendidikan yang tertarik bergabung sebagai Cambridge English Educational Partners dapat mengirimkan formulir pendaftaran kepada Cambridge English dan akan dihubungi kembali oleh tim Cambridge English untuk proses selanjutnya.

SOURCE Cambridge English