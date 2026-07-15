Sekolah Terkemuka di Seluruh Asia Tenggara sertai Cambridge English Educational Partners untuk membangunkan bakat masa hadapan

Banyak sekolah terkemuka di seluruh Asia Tenggara telah mula bekerjasama dengan Cambridge English untuk menjadi Cambridge English Educational Partners. Sekolah yang menyertai program ini menggunakan buku Cambridge English di dalam bilik darjah, melaksanakan latihan guru dan kelayakan pengajaran Cambridge English untuk membangunkan keupayaan guru mereka serta menilai pelajar menerusi ujian dan peperiksaan Cambridge English yang diiktiraf di seluruh dunia bagi memperoleh kelayakan yang diperlukan oleh universiti, agensi visa kerajaan dan majikan.

Objektif Cambridge English Educational Partners adalah untuk melaksanakan pendekatan menyeluruh terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, meningkatkan standard pembelajaran dan penilaian sekolah serta membantu pelajar mempelajari bahasa Inggeris dan membuktikan kemahiran mereka kepada dunia.

Nguyet Doan, Timbalan Pengarah Viet Anh School, sebuah Cambridge English Educational Partner di Vietnam, menjelaskan kepentingan pendekatan pembelajaran dan penilaian bersepadu ini.

"Di Viet Anh School System, kami komited untuk menyediakan asas bahasa Inggeris yang kukuh kepada pelajar menerusi persekitaran pembelajaran yang menarik, standard antarabangsa dan pengalaman komunikasi dunia sebenar yang bermakna. Falsafah pembelajaran bahasa kami ialah 'Start with English, Grow with the World' (Mulakan dengan Bahasa Inggeris, Berkembang Bersama Dunia). Kami menghargai sokongan dan kerjasama berterusan Cambridge English dalam membantu pelajar kami membangunkan kemahiran bahasa yang diperlukan untuk berkembang maju dalam dunia yang semakin mengglobal."

Pembelajaran dan Penilaian Bersepadu merupakan konsep utama yang sedang dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh rantau ini, khususnya dalam sektor sekolah swasta. Para pendidik melihat keperluan yang semakin besar untuk mengintegrasikan pengajaran, pembelajaran dan penilaian ke dalam satu pengalaman tunggal dan berterusan dengan memberikan lebih penekanan kepada aktiviti harian bagi mengukur kemajuan, membimbing perkembangan pelajar serta menyediakan maklum balas berterusan yang boleh diambil tindakan.

Dr. Mohammad Yasin, M.M., Ketua Pembangunan Kurikulum dan Program, Direktorat Pendidikan Rendah dan Menengah YPI Al Azhar di Indonesia, berkongsi pandangan lanjut.

"Integrasi lancar sumber Cambridge English — termasuk buku Cambridge English, peperiksaan dan penilaian Cambridge English serta program latihan guru Cambridge English — telah memberikan peningkatan ketara penyampaian pengajaran dan hasil pembelajaran kami. Sumber ini memperkasa para pendidik kami dengan metodologi pengajaran dan bahan pembelajaran bertaraf dunia, di samping memupuk kecekapan komunikasi global yang kukuh serta kemahiran pemikiran kritis dalam kalangan pelajar kami. Kerjasama kukuh ini terus mempercepat misi kami ke arah pendigitalan pendidikan yang menyeluruh."

Penilaian tahap penguasaan bahasa Inggeris bagi pelajar di sesebuah sekolah amat penting untuk memahami aspek yang boleh ditambah baik oleh pelajar dalam perjalanan pembelajaran bahasa Inggeris mereka, selain memahami perbandingan pencapaian pelajar sesebuah sekolah dengan pelajar dari sekolah lain di peringkat tempatan atau antarabangsa yang menduduki peperiksaan sama, sekali gus memastikan penyelarasan standard bahasa Inggeris di peringkat global.

Reverend Brother Verayuth Boonpram, Pengarah Assumption College Thonburi, berkongsi pandangan lanjut mengenai pencapaian pelajarnya dalam memenuhi standard global.

"Peperiksaan Cambridge English Qualifications menyediakan penanda aras yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk menilai tahap penguasaan bahasa Inggeris pelajar kami. Keputusan peperiksaan membantu kami mengenal pasti tahap penguasaan bahasa pelajar dengan tepat, memantau kemajuan mereka dan memastikan kurikulum kami sejajar dengan standard global. Ini membolehkan kami membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat bagi menyokong perkembangan pelajar dengan lebih berkesan."

Layari laman web ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pembelajaran dan Penilaian Bersepadu dalam Cambridge English.

Jika sekolah atau institusi anda berminat untuk menyertai program Cambridge English Educational Partners, sila serahkan borang ini kepada Cambridge English dan pihak kami akan menghubungi anda dalam masa terdekat.

SOURCE Cambridge English