Cathay United Bank là đơn vị đồng thu xếp chính trong thương vụ tài trợ 3,7 tỷ USD cho SMBC Aviation Capital

ĐÀI BẮC, ngày 18 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank Chi nhánh Singapore tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường vay hợp vốn quốc tế khi tham gia với vai trò đồng thu xếp chính trong một thương vụ tài trợ mang tính đột phá dành cho SMBC Aviation Capital, một trong những công ty cho thuê máy bay lớn nhất thế giới. Thương vụ đã huy động được 2 tỷ USD cam kết từ các đơn vị đầu mối thu xếp vốn và quản lý sổ lệnh được ủy quyền (bookrunner), sau đó được nâng quy mô lên tổng cộng 3,7 tỷ USD. Nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường, giao dịch cuối cùng đã thu hút sự tham gia của 40 tổ chức tài chính tại Đài Loan và quốc tế, đồng thời đạt tỷ lệ đăng ký vượt mức 85%, qua đó cho thấy năng lực thu xếp hợp vốn vững mạnh cũng như uy tín vững chắc của Cathay United Bank trên thị trường tài chính quốc tế.

Cathay United Bank Singapore Branch reached another milestone by joining the US$3.7 billion syndicated financing for SMBC Aviation Capital as a joint lead arranger, showcasing its strong cross-border financing expertise.

Khoản tài trợ bao gồm một gói vay có kỳ hạn bảy năm trị giá khoảng 1,4 tỷ USD và một gói vay kỳ hạn năm năm trị giá khoảng 2,3 tỷ USD. Nguồn vốn thu được sẽ hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh và các khoản đầu tư chiến lược của SMBC Aviation Capital, bao gồm khoản đầu tư gần đây vào Sumisho Air Lease, qua đó tiếp tục củng cố dịch vụ cho thuê máy bay toàn cầu của công ty. Với vai trò đồng thu xếp chính, Chi nhánh Singapore đã điều phối sự tham gia của các ngân hàng đối tác thân thiết tại Châu Á và Châu Âu, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào chiến lược vận hành cũng như triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty.

Được thành lập hơn 25 năm trước, SMBC Aviation Capital là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cho thuê máy bay và quản lý tài sản hàng không, sở hữu chuyên môn sâu rộng về cho thuê máy bay, tài trợ vốn và quản lý đội bay. Thương vụ này cũng đánh dấu khoản tài trợ hợp vốn không có bảo đảm kỳ hạn bảy năm đầu tiên của công ty, đại diện cho một cột mốc chiến lược quan trọng trong việc củng cố cấu trúc vốn dài hạn.

Chi nhánh Singapore cho biết đây là thương vụ rất tiêu biểu, không chỉ làm nổi bật năng lực cấp vốn dài hạn và ổn định của Cathay United Bank trong các giao dịch quốc tế quy mô lớn mà còn nhấn mạnh chuyên môn sâu rộng của ngân hàng trong lĩnh vực tài trợ xuyên biên giới và tài chính hàng không. Trong thời gian tới, Cathay United Bank sẽ tiếp tục tận dụng kinh nghiệm sâu rộng trong tài trợ xuyên biên giới để hỗ trợ chiến lược mở rộng toàn cầu của SMBC Aviation Capital.

SMBC Aviation Capital cho biết thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác ngân hàng cốt lõi. Công ty cũng bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự hỗ trợ từ Cathay United Bank và nhóm ngân hàng hợp vốn nói chung, những đơn vị đã góp phần hoàn tất thành công khoản tài trợ hợp vốn. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ việc tiếp tục mở rộng hoạt động cho thuê máy bay toàn cầu của công ty, đồng thời xây dựng nền tảng vốn vững chắc và linh hoạt.

Cathay United Bank từ lâu đã mở rộng hiện diện quốc tế, và việc tham gia khoản vay hợp vốn này thông qua Chi nhánh Singapore tiếp tục củng cố vị thế chiến lược của ngân hàng trong các lĩnh vực cho vay hợp vốn xuyên biên giới, tài chính hàng không và tài chính vận tải. Trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục phục hồi ổn định và nhu cầu đổi mới đội bay gia tăng, Cathay United Bank sẽ tiếp tục nâng cao năng lực khu vực cũng như các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp nhằm trở thành đối tác tài chính đáng tin cậy của các khách hàng doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược mở rộng quốc tế.

