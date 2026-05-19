Cathay United Bank Jadi "Joint Lead Arranger" dalam Fasilitas Pembiayaan SMBC Aviation Capital Senilai US$3,7 Miliar

Pembiayaan tersebut terdiri atas fasilitas kredit dengan tenor tujuh tahun senilai sekitar US$1,4 miliar dan tenor lima tahun senilai sekitar US$2,3 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis dan investasi strategis SMBC Aviation Capital, termasuk investasi terbaru pada Sumisho Air Lease yang memperkuat layanan penyewaan pesawat global. Sebagai joint lead arranger, Kantor Cabang Cathay United Bank di Singapura mengoordinasikan partisipasi sejumlah bank mitra di Asia dan Eropa. Partisipasi ini mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap strategi bisnis serta prospek pertumbuhan jangka panjang SMBC Aviation Capital.

Berdiri sejak lebih dari 25 tahun lalu, SMBC Aviation Capital merupakan salah satu perusahaan terkemuka dunia di bidang penyewaan pesawat dan pengelolaan aset penerbangan. Perusahaan ini berpengalaman luas dalam penyewaan pesawat, pembiayaan, dan pengelolaan armada. Transaksi tersebut juga menjadi fasilitas kredit sindikasi tanpa agunan pertama dengan tenor tujuh tahun bagi SMBC Aviation Capital guna memperkuat struktur modal jangka panjang.

Transaksi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan Kantor Cabang Cathay United Bank di Singapura dalam pembiayaan jangka panjang dan transaksi internasional berskala besar, namun juga menegaskan keahlian dalam fasilitas pembiayaan lintasnegara dan pembiayaan sektor penerbangan. Ke depan, Cathay United Bank akan terus memanfaatkan pengalaman luasnya dalam pembiayaan lintasnegara untuk mendukung strategi ekspansi global SMBC Aviation Capital.

SMBC Aviation Capital menilai transaksi tersebut sebagai momen penting yang semakin mempererat kerja sama dengan mitra perbankan utama. Perusahaan ini juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Cathay United Bank dan sindikasi perbankan yang turut berkontribusi terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan ini akan mendukung ekspansi bisnis penyewaan pesawat global SMBC Aviation Capital sekaligus membangun fondasi modal yang kuat dan fleksibel.

Cathay United Bank terus memperluas jaringan internasional. Dengan berpartisipasi dalam kredit sindikasi, Kantor Cabang Cathay United Bank di Singapura semakin memperkuat posisinya sebagai bank yang menyediakan kredit sindikasi lintasnegara, pembiayaan di sektor penerbangan, dan pembiayaan transportasi. Seiring pemulihan pasar penerbangan global dan meningkatnya kebutuhan peremajaan armada, Cathay United Bank terus memperkuat kapabilitas regional dan layanan keuangan profesional sebagai mitra keuangan tepercaya bagi nasabah korporasi yang berekspansi global.

