Cathay United Bank Jadi "Joint Lead Arranger" dalam Fasilitas Pembiayaan SMBC Aviation Capital Senilai US$3,7 Miliar

Berita ini disediakan oleh

Cathay United Bank

19 Mei, 2026, 08:15 WIB

TAIPEI, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Kantor Cabang Cathay United Bank di Singapura kembali membuat capaian penting di pasar kredit sindikasi internasional dengan bertindak sebagai joint lead arranger dalam transaksi pembiayaan penting bagi SMBC Aviation Capital, salah satu perusahaan penyewaan pesawat terbesar di dunia. Setelah memperoleh komitmen pembiayaan senilai US$2 miliar dari mandated lead arrangers dan bookrunners, nilai total fasilitas ini akhirnya meningkat menjadi US$3,7 miliar. Transaksi ini menarik partisipasi 40 institusi keuangan dari Taiwan dan berbagai negara lain, serta mencatat tingkat oversubscription sebesar 85%. Pencapaian tersebut membuktikan kemampuan Cathay United Bank dalam menyediakan kredit sindikasi, serta reputasinya yang solid di pasar keuangan internasional.

Cathay United Bank Singapore Branch reached another milestone by joining the US$3.7 billion syndicated financing for SMBC Aviation Capital as a joint lead arranger, showcasing its strong cross-border financing expertise. (PRNewsfoto/Cathay United Bank)
Cathay United Bank Singapore Branch reached another milestone by joining the US$3.7 billion syndicated financing for SMBC Aviation Capital as a joint lead arranger, showcasing its strong cross-border financing expertise. (PRNewsfoto/Cathay United Bank)

Pembiayaan tersebut terdiri atas fasilitas kredit dengan tenor tujuh tahun senilai sekitar US$1,4 miliar dan tenor lima tahun senilai sekitar US$2,3 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis dan investasi strategis SMBC Aviation Capital, termasuk investasi terbaru pada Sumisho Air Lease yang memperkuat layanan penyewaan pesawat global. Sebagai joint lead arranger, Kantor Cabang Cathay United Bank di Singapura mengoordinasikan partisipasi sejumlah bank mitra di Asia dan Eropa. Partisipasi ini mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap strategi bisnis serta prospek pertumbuhan jangka panjang SMBC Aviation Capital.

Berdiri sejak lebih dari 25 tahun lalu, SMBC Aviation Capital merupakan salah satu perusahaan terkemuka dunia di bidang penyewaan pesawat dan pengelolaan aset penerbangan. Perusahaan ini berpengalaman luas dalam penyewaan pesawat, pembiayaan, dan pengelolaan armada. Transaksi tersebut juga menjadi fasilitas kredit sindikasi tanpa agunan pertama dengan tenor tujuh tahun bagi SMBC Aviation Capital guna memperkuat struktur modal jangka panjang.

Transaksi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan Kantor Cabang Cathay United Bank di Singapura dalam pembiayaan jangka panjang dan transaksi internasional berskala besar, namun juga menegaskan keahlian dalam fasilitas pembiayaan lintasnegara dan pembiayaan sektor penerbangan. Ke depan, Cathay United Bank akan terus memanfaatkan pengalaman luasnya dalam pembiayaan lintasnegara untuk mendukung strategi ekspansi global SMBC Aviation Capital.

SMBC Aviation Capital menilai transaksi tersebut sebagai momen penting yang semakin mempererat kerja sama dengan mitra perbankan utama. Perusahaan ini juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Cathay United Bank dan sindikasi perbankan yang turut berkontribusi terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan ini akan mendukung ekspansi bisnis penyewaan pesawat global SMBC Aviation Capital sekaligus membangun fondasi modal yang kuat dan fleksibel.

Cathay United Bank terus memperluas jaringan internasional. Dengan berpartisipasi dalam kredit sindikasi, Kantor Cabang Cathay United Bank di Singapura semakin memperkuat posisinya sebagai bank yang menyediakan kredit sindikasi lintasnegara, pembiayaan di sektor penerbangan, dan pembiayaan transportasi. Seiring pemulihan pasar penerbangan global dan meningkatnya kebutuhan peremajaan armada, Cathay United Bank terus memperkuat kapabilitas regional dan layanan keuangan profesional sebagai mitra keuangan tepercaya bagi nasabah korporasi yang berekspansi global.

SOURCE Cathay United Bank

Juga dari sumber ini

Cathay United Bank Cambodia Perkuat Layanan Keuangan Digital dengan Meluncurkan Aplikasi CUBC Merchant

Cathay United Bank Cambodia Perkuat Layanan Keuangan Digital dengan Meluncurkan Aplikasi CUBC Merchant

Setelah lebih dari satu dekade beroperasi di Kamboja, Cathay United Bank Cambodia (CUBC) terus meluncurkan berbagai layanan keuangan inovatif untuk...
Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch Pimpin Peringkat "Loans Bookrunner" pada 2025, Raih Dua Gelar di Ajang The Asset Triple A Awards 2026

Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch Pimpin Peringkat "Loans Bookrunner" pada 2025, Raih Dua Gelar di Ajang The Asset Triple A Awards 2026

Cathay United Bank – Ho Chi Minh City Branch (CUBHCM) sukses mencatatkan kinerja gemilang sepanjang 2025 setelah menempati peringkat pertama dalam...
Rilis Lainnya dari Perusahaan Ini

Jelajahi

Perbankan & Jasa Keuangan

Perbankan & Jasa Keuangan

Maskapai & Penerbangan

Maskapai & Penerbangan

Perjalanan

Perjalanan

Perjalanan

Perjalanan

Rilis Berita Lainnya dengan Topik Serupa