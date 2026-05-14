Cathay United Bank Cambodia tăng cường tài chính số với việc ra mắt CUBC Merchant App

Thúc đẩy hiệu quả vận hành thông qua tích hợp các tính năng nhận thanh toán KHQR và quản lý doanh nghiệp

PHNOM PENH, Campuchia, ngày 13 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm tại thị trường Campuchia, Cathay United Bank Cambodia (CUBC) đã triển khai nhiều dịch vụ tài chính đa dạng và đổi mới nhằm đáp ứng xu hướng thị trường và nhu cầu kinh doanh tại địa phương. Trước sự gia tăng mạnh mẽ của thanh toán kỹ thuật số tại Campuchia trong thời gian gần đây, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã triển khai KHQR, hệ thống mã QR thanh toán tiêu chuẩn hóa hiện đang thống lĩnh thị trường nội địa và trở thành công cụ nhận thanh toán không thể thiếu đối với doanh nghiệp. Nhận thấy xu hướng này, CUBC đã ra mắt CUBC Merchant App, nền tảng quản lý doanh nghiệp tích hợp các tính năng KHQR nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động nhận thanh toán và hiệu quả vận hành, qua đó đưa CUBC trở thành ngân hàng Đài Loan đầu tiên cung cấp các dịch vụ này.

The CUBC Merchant App integrates KHQR payment collection and operational management features, allowing businesses to manage transactions, optimize daily payment collection, and enhance operational efficiency through a single app, resulting in a new and improved digital experience for customers. (Picture provided by Cathay United Bank) (PRNewsfoto/Cathay United Bank)

CUBC Merchant App tập trung vào quản lý tích hợp, thông tin chi tiết hoạt động vận hành và hiệu quả nhận thanh toán, cho phép doanh nghiệp dễ dàng quản lý đồng thời nhiều chi nhánh. Bên cạnh việc tập trung hoá việc nhận thanh toán, doanh nghiệp còn có thể kiểm soát quyền truy cập người dùng vào ứng dụng. CUBC Merchant App cũng bao gồm hệ thống lịch sử giao dịch toàn diện, cho phép doanh nghiệp phân tích hiệu quả hoạt động và các xu hướng. Về tính năng nhận thanh toán, ứng dụng hỗ trợ tạo mã thanh toán KHQR động và tĩnh; kết hợp với thông báo giao dịch theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp thu tiền thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.

Kevin Yeh, Tổng Giám đốc CUBC, cho biết: "Thị trường Campuchia từ lâu đã là trọng tâm chiến lược của Cathay United Bank. Việc ra mắt CUBC Merchant App nhằm mục đích tích hợp các công cụ số để nhận thanh toán và phân tích hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra các cơ hội tăng trưởng mới song hành cùng sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số". Kevin Yeh nói thêm: "Trong tương lai, CUBC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức kinh doanh thông qua đổi mới tài chính số và đầu tư tại địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số và hệ sinh thái tài chính của Campuchia phát triển và thịnh vượng".

Kevin Yeh cho biết sau khi ra mắt ứng dụng CUBC mBanking App vào năm 2023, ứng dụng hỗ trợ chuyển khoản nội địa và dịch vụ thanh toán KHQR, và tiếp tục triển khai CUBC Payment Link Portal (CPL) vào năm 2025, CUBC đã không ngừng nỗ lực mở rộng các tình huống sử dụng cho hoạt động nhận thanh toán và dòng tiền xuyên biên giới. Việc ra mắt CUBC Merchant App nâng cấp các dịch vụ nhận thanh toán và quản lý vận hành, đánh dấu một bước tiến trong quá trình xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số toàn diện. Bên cạnh đó, CUBC gần đây đã tổ chức lễ động thổ trụ sở chính mới tại Phnom Penh vào đầu tháng 3 năm nay, thể hiện cam kết lâu dài và niềm tin của ngân hàng đối với thị trường địa phương. Với vai trò là trung tâm quan trọng cho hoạt động trong tương lai của CUBC, trụ sở mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và hỗ trợ các chiến lược phát triển thị trường.

Cathay Financial Holdings đã cung cấp dịch vụ tài chính tại Đài Loan trong hơn sáu thập kỷ và đang hướng tới mục tiêu mở rộng trên khắp thị trường Châu Á. Tính đến nay, tập đoàn đang vận hành 969 điểm kinh doanh trên khắp Châu Á và cung cấp dịch vụ cho hơn 15,3 triệu khách hàng. Cathay United Bank, công ty con trực thuộc Cathay Financial Holdings, đã khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, thiết lập hơn 67 điểm kinh doanh tại 11 khu vực. Với mạng lưới chi nhánh và văn phòng đại diện tại 9 quốc gia, bao gồm Singapore, Việt Nam và Malaysia, Ngân hàng đã củng cố vị thế là một trong những ngân hàng Đài Loan hàng đầu tại thị trường ASEAN. Trong thời gian tới, CUBC sẽ tiếp tục cam kết tuân thủ các nguyên tắc quản trị thận trọng và đổi mới tài chính số. Bằng cách kết hợp các hoạt động địa phương với nguồn lực quốc tế, CUBC mong muốn sẽ hỗ trợ cả khách hàng lẫn doanh nghiệp phát triển và thịnh vượng, qua đó thúc đẩy động lực tăng trưởng cho thị trường tài chính Campuchia.

