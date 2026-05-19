Cathay United Bank เป็นผู้จัดหาเงินทุนร่วมหลักในธุรกรรมการจัดหาเงินทุนมูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ SMBC Aviation Capital
News provided byCathay United Bank
19 May, 2026, 09:05 CST
ไทเป, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank สาขาสิงคโปร์ได้เสริมความแข็งแกร่งในตลาดสินเชื่อร่วมระหว่างประเทศอีกขั้น ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาเงินทุนร่วมหลักในธุรกรรมการจัดหาเงินทุนครั้งสำคัญสำหรับ SMBC Aviation Capital ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทให้เช่าเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับวงเงินสนับสนุน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้จัดหาเงินทุนหลักและผู้จัดการบัญชี ก่อนจะเพิ่มวงเงินรวมเป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในภายหลัง ด้วยแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากตลาด ธุรกรรมนี้จึงดึงดูดการเข้าร่วมจากสถาบันการเงินทั้งในไต้หวันและต่างประเทศรวม 40 แห่ง และมีอัตราการจองเกินสูงถึง 85% สะท้อนถึงศักยภาพด้านการจัดสินเชื่อร่วมและชื่อเสียงอันแข็งแกร่งของ Cathay United Bank ในตลาดการเงินระหว่างประเทศ
การจัดหาเงินทุนครั้งนี้ประกอบด้วยงวดระยะเวลา 7 ปี มูลค่าประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และงวดระยะเวลา 5 ปี มูลค่าประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินทุนดังกล่าวจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ SMBC Aviation Capital รวมถึงการลงทุนล่าสุดใน Sumisho Air Lease เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริการให้เช่าเครื่องบินระดับโลก ในฐานะผู้จัดหาเงินทุนหลักร่วม Cathay United Bank สาขาสิงคโปร์ได้ประสานการเข้าร่วมจากธนาคารพันธมิตรทั่วเอเชียและยุโรป ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อกลยุทธ์การดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของบริษัท
SMBC Aviation Capital ก่อตั้งมากว่า 25 ปี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการให้เช่าเครื่องบินและการบริหารสินทรัพย์การบิน โดยมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านการเช่าเครื่องบิน การจัดหาเงินทุน และการบริหารฝูงบิน ธุรกรรมครั้งนี้ยังถือเป็นการระดมทุนแบบร่วมระยะเวลา 7 ปีแบบไม่มีหลักประกันครั้งแรกของบริษัท ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนระยะยาว
Cathay United Bank สาขาสิงคโปร์ระบุว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็นดีลที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถด้านการจัดหาเงินทุนระยะยาวที่มั่นคงของ Cathay United Bank ในธุรกรรมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ แต่ยังตอกย้ำความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านการเงินข้ามพรมแดนและการเงินด้านการบินอีกด้วย ในอนาคต Cathay United Bank จะยังคงใช้ประสบการณ์ด้านการเงินข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจระดับโลกของ SMBC Aviation Capital ต่อไป
ด้าน SMBC Aviation Capital ระบุว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของบริษัท และช่วยยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรธนาคารหลักให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บริษัทยังแสดงความขอบคุณต่อ Cathay United Bank และกลุ่มธนาคารผู้ร่วมปล่อยกู้ที่ช่วยให้การจัดหาเงินทุนแบบร่วมประสบความสำเร็จ โดยเงินทุนดังกล่าวจะสนับสนุนการขยายธุรกิจให้เช่าเครื่องบินระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างรากฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น
Cathay United Bank ได้ขยายเครือข่ายระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และการเข้าร่วมสินเชื่อร่วมครั้งนี้ผ่านสาขาสิงคโปร์ยิ่งช่วยตอกย้ำสถานะเชิงกลยุทธ์ของธนาคารในด้านสินเชื่อร่วมข้ามพรมแดน การเงินด้านการบิน และการเงินด้านการขนส่ง ขณะที่ตลาดการบินทั่วโลกยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และความต้องการเปลี่ยนฝูงบินเพิ่มสูงขึ้น Cathay United Bank จะยังคงยกระดับศักยภาพระดับภูมิภาคและบริการทางการเงินระดับมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางการเงินที่องค์กรธุรกิจไว้วางใจในการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล
SOURCE Cathay United Bank
