Cathay United Bank Bertindak sebagai Pengatur Utama Bersama dalam Pembiayaan SMBC Aviation Capital Bernilai US$3.7 Bilion

TAIPEI, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Cawangan Singapura Cathay United Bank terus mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran pinjaman sindiket antarabangsa dengan bertindak sebagai pengatur utama bersama dalam transaksi pembiayaan penting untuk SMBC Aviation Capital, salah satu syarikat pemajakan pesawat terbesar dunia. Transaksi itu memperoleh komitmen pembiayaan berjumlah US$2 bilion daripada firma pengatur utama bermandat dan syarikat penaja jamin sebelum ditingkatkan kepada jumlah keseluruhan US$3.7 bilion. Disokong oleh permintaan pasaran yang kukuh, transaksi tersebut akhirnya menarik penyertaan daripada 40 institusi kewangan Taiwan dan antarabangsa serta mencapai kadar lebihan langganan sebanyak 85 peratus, sekali gus menunjukkan keupayaan sindikasi kukuh Cathay United Bank dan reputasi mantapnya dalam pasaran kewangan antarabangsa.

Pembiayaan itu terdiri daripada tranche tujuh tahun bernilai kira-kira AS$1.4 bilion dan tranche lima tahun bernilai kira-kira US$2.3 bilion. Dana tersebut akan menyokong pembangunan perniagaan dan pelaburan strategik SMBC Aviation Capital, termasuk pelaburan terbaharunya dalam Sumisho Air Lease, sekali gus memperkukuh lagi perkhidmatan pemajakan pesawat globalnya. Sebagai pengatur utama bersama, Cawangan Singapura menyelaras penyertaan bank hubungan dari seluruh Asia dan Eropah, mencerminkan keyakinan kukuh terhadap strategi operasi syarikat dan prospek pertumbuhan jangka panjangnya.

Ditubuhkan lebih 25 tahun lalu, SMBC Aviation Capital merupakan antara syarikat pemajakan pesawat dan pengurusan aset penerbangan terkemuka dunia dengan kepakaran meluas dalam pemajakan pesawat, pembiayaan dan pengurusan armada. Transaksi itu juga menandakan pembiayaan sindiket tujuh tahun tanpa cagaran pertama syarikat berkenaan, mewakili pencapaian strategik penting dalam memperkukuh struktur modal jangka panjangnya.

Cawangan Singapura itu menyatakan bahawa transaksi berkenaan sangat signifikan kerana bukan sahaja mengetengahkan keupayaan pembiayaan jangka panjang dan stabil Cathay United Bank dalam transaksi antarabangsa berskala besar, malah menonjolkan kepakaran mendalamnya dalam pembiayaan rentas sempadan dan pembiayaan penerbangan. Ke hadapan, Cathay United Bank akan terus memanfaatkan pengalaman luasnya dalam pembiayaan rentas sempadan bagi menyokong strategi pengembangan global SMBC Aviation Capital.

SMBC Aviation Capital pula menyatakan bahawa transaksi tersebut merupakan pencapaian penting bagi syarikat dan terus memperdalam kerjasama dengan rakan perbankan terasnya. Syarikat turut merakamkan penghargaan terhadap sokongan yang diberikan oleh Cathay United Bank dan keseluruhan sindiket perbankan yang menyumbang kepada kejayaan penyempurnaan pembiayaan sindiket tersebut. Pembiayaan berkenaan akan menyokong pengembangan berterusan perniagaan pemajakan pesawat globalnya sambil membina asas modal yang kukuh dan fleksibel.

Cathay United Bank sejak sekian lama memperluaskan kehadiran antarabangsanya, dan penyertaan dalam pinjaman sindiket menerusi Cawangan Singapura itu terus memperkukuh kedudukan strategiknya dalam pinjaman sindiket rentas sempadan, pembiayaan penerbangan dan pembiayaan pengangkutan. Ketika pasaran penerbangan terus pulih dengan stabil dan permintaan terhadap pembaharuan armada meningkat, Cathay United Bank akan terus mempertingkat keupayaan serantau dan perkhidmatan kewangan profesionalnya untuk menjadi rakan kewangan dipercayai bagi pelanggan korporat yang mengejar pengembangan antarabangsa.

