Ngân hàng Cathay United Bank tham gia chương trình đối tác đầu tư xanh với tư cách là đối tác ngân hàng đầu tiên của Đài Loan

Hợp tác với Pentagreen Capital và các đối tác toàn cầu để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của châu Á

ĐÀI BẮC, ngày 21 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank ("CUB") đã công bố vào ngày 20 tháng 5 về việc tham gia đợt đóng quỹ lần hai của Chương trình Đối tác Đầu tư Xanh (Green Investments Partnership hay GIP), một sáng kiến tài chính hỗn hợp do Pentagreen Capital quản lý. Là ngân hàng Đài Loan đầu tiên tham gia GIP, CUB đã cam kết cấp các hạn mức tín dụng để hỗ trợ các nhà phát triển toàn cầu thực hiện các dự án đầu tư xanh. Sáng kiến này đã huy động được 510 triệu đô la Mỹ ở lần gọi vốn đầu tiên và, sau các cam kết từ CUB và các nhà đầu tư khác, tổng vốn cam kết dự kiến sẽ đạt 800 triệu đô la Mỹ.

GIP hoạt động theo Quan hệ Đối tác Tài trợ cho Quá trình Chuyển đổi của Châu Á ("FAST-P"), một sáng kiến của Cơ quan Tiền tệ Singapore ("MAS"). Được quản lý bởi Pentagreen Capital — một nền tảng tài trợ nợ cơ sở hạ tầng bền vững do HSBC và Temasek đồng sáng lập — chương trình nhằm mục đích thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững tại châu Á thông qua các cơ cấu tài chính sáng tạo, giúp thu hẹp khoảng trống tài trợ vốn xanh ở các nền kinh tế đang phát triển. Sự tham gia của CUB nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của ngành tài chính Đài Loan trong lĩnh vực tài chính bền vững quốc tế và tăng cường hơn nữa sự hiện diện của Ngân hàng này trên thị trường tài chính toàn cầu.

CUB lưu ý rằng nền tảng này áp dụng cấu trúc tài chính hỗn hợp được thiết kế để cung cấp các giải pháp đầu tư và tài trợ đa dạng. Cơ cấu này nhằm thu hút nhiều bên tham gia, bao gồm các tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, để cùng hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng xanh ở Đông Nam Á và Nam Á. Đợt đóng quỹ đầu tiên của GIP đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức bao gồm Tập đoàn Tài chính Quốc tế ("IFC"), Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Australia (Export Finance Australia) và Tổ Chức Đầu Tư Quốc Tế Anh (British International Investment).

Là một tổ chức tài chính có cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy tài chính bền vững tại châu Á, CUB rất vui mừng khi được mời tham gia chương trình. Cam kết tài chính của Ngân hàng này sẽ hỗ trợ các nhà phát triển toàn cầu theo đuổi các dự án đầu tư xanh và các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững.

Michael Wen, Phó chủ tịch điều hành tại Cathay United Bank cho biết: "Cathay United Bank từ lâu đã tham gia sâu vào lĩnh vực tài chính bền vững và không ngừng tăng cường sự hiện diện trong và ngoài nước. Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với Cơ quan Tiền tệ Singapore, Temasek và HSBC trong vòng huy động vốn thứ hai của GIP, đánh dấu sự tham gia của Cathay United Bank vào nền tảng tài chính hỗn hợp quan trọng này với tư cách là ngân hàng Đài Loan đầu tiên. Cột mốc này nhấn mạnh vai trò của Cathay United Bank trong việc hỗ trợ hợp tác tài chính bền vững quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự mở rộng của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đóng góp kinh nghiệm của chúng tôi về phát triển bền vững".

Cathay United Bank đã thiết lập một mạng lưới quốc tế mạnh mẽ với hơn 67 điểm kinh doanh tại 11 thị trường. Ngân hàng tiếp tục tăng cường cam kết lâu dài với khu vực ASEAN thông qua các chi nhánh và văn phòng đại diện tại Singapore, Việt Nam và Malaysia, cũng như các thị trường trọng điểm khác bao gồm Trung Quốc và Hồng Kông, hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế năng động của khu vực.

Với kinh nghiệm sâu rộng về tài chính bền vững, CUB đã sắp xếp nguồn tài trợ dự án năng lượng mặt trời đầu tiên của Đài Loan, tham gia vào khoản cho vay hợp vốn cho dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của đất nước, hỗ trợ tài chính cho một trong những dự án điện gió trên bờ lớn nhất của Việt Nam và hoàn thành khoản vay gắn với phát triển bền vững đầu tiên tại thị trường tài chính Philippines.

Trong tương lai, Cathay United Bank sẽ tiếp tục củng cố dấu ấn quốc tế và mở rộng khả năng cho vay xuyên biên giới, tài chính có cấu trúc và tài trợ dự án, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện để hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được tăng trưởng bền vững.

