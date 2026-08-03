Cathay United Bank จับมือ Indovina Bank พาผู้นำทางธุรกิจเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลก

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Cathay United Bank

03 Aug, 2026, 15:38 CST

ฮานอย, เวียดนาม, 3 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank สาขาโฮจิมินห์ (CUBHCM) จับมือ Indovina Bank Ltd. (IVB) จัดงานสัมมนา CONNECT 2026 ที่ฮานอย ภายใต้หัวข้อ "Unlocking Growth Through Resilience" โดยดึงดูดผู้นำองค์กร ผู้บริหารการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 80 ชีวิต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และสำรวจกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนการคว้าโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่แน่นอนมากขึ้น

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Cathay United Bank and Indovina Bank (IVB) co-hosted the “2026 CONNECT: Unlocking Growth Through Resilience” seminar, bringing together industry leaders to discuss corporate resilience, risk management, and sustainable growth. Representatives from Cathay United Bank, Indovina Bank, and VietinBank Insurance pose for a group photo during the seminar. (Photo provided by Cathay United Bank)
Cathay United Bank and Indovina Bank (IVB) co-hosted the “2026 CONNECT: Unlocking Growth Through Resilience” seminar, bringing together industry leaders to discuss corporate resilience, risk management, and sustainable growth. Representatives from Cathay United Bank, Indovina Bank, and VietinBank Insurance pose for a group photo during the seminar. (Photo provided by Cathay United Bank)

"ในฐานะธนาคารระดับภูมิภาคซึ่งมีฐานที่มั่นคงทั่วเอเชีย CUB สนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ผ่านบริการทางการเงินอันครอบคลุม รวมถึงโซลูชันแบบบูรณาการที่ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง เสริมสร้างการบริหารความเสี่ยง และขยายธุรกิจข้ามพรมแดนได้อย่างมั่นใจ ปัจจุบัน ความยืดหยุ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การบริหารความเสี่ยงอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของความสามารถในการแข่งขันระยะยาวรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน" William Huang รองประธานบริหารของ CUB กล่าว

"อนาคตเป็นขององค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เงินทุนอย่างชาญฉลาด เราหวังที่จะมอบความเชี่ยวชาญ โซลูชันทางการเงิน รวมถึงเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งธุรกิจเวียดนามต้องการ เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาส และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ อย่างงานสัมมนา CONNECT 2026" Keng Yang Lin ผู้จัดการทั่วไปของ CUBHCM เพิ่มเติม

ในฐานะผู้ร่วมจัดงานสัมมนา IVB ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน VJ Lu กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IVB แสดงทรรศนะว่า ความยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การลดความเสี่ยงอีกต่อไป หากคือการสร้างความสามารถในการปรับตัว รังสรรค์นวัตกรรม และคว้าโอกาสใหม่ ๆ เขาหวังว่าจะสามารถมอบข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดอันทรงคุณค่า ตลอดจนกลยุทธ์ทางการเงินซึ่งใช้งานได้จริงเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวผ่านความร่วมมือกับ CUB

Ryan Chan หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นไต้หวัน) และ Jared Wang รองประธานฝ่ายบริหารความมั่งคั่ง ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารจัดการคลังขององค์กรอย่างเป็นมืออาชีพ รวมถึงแนวโน้มตลาดโลก พวกเขาได้หารือเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งยังคงเปลี่ยนแปลงการวางแผนทางการเงินขององค์กร อันเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างการบริหารจัดการสภาพคล่องและอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ในช่วงการประชุมยังมีการแนะนำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง การจัดหาเงินทุนข้ามพรมแดน และการบริหารจัดการคลังแบบบูรณาการ เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถด้านการใช้เงินทุน ตลอดจนเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินโดยรวม นอกจากนี้ วิทยากรยังได้วิเคราะห์ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อเนื่อง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น นโยบายซึ่งเปลี่ยนไปของธนาคารกลาง อีกทั้งความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดในอนาคต

Phạm Lưu Hưng หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ SSI ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยเน้นย้ำถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีความยืดหยุ่น และการปฏิรูปกฎระเบียบที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวของประเทศ ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจจำเป็นต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนมากขึ้น

Hiền Lê ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขายของ TPIsoftware นำเสนอกรอบการทำงานเชิงปฏิบัติสำหรับการนำ AI มาใช้ในองค์กรภายใต้หัวข้อ "The Iron Triangle & Sustainable Roadmap" เมื่อการนำ AI มาใช้เปลี่ยนจากการริเริ่มซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า องค์กรต่าง ๆ สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้โดยการให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันอันมีผลกระทบสูง เช่น การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การตรวจสอบอัจฉริยะ การจัดการคุณภาพ และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

CUB ยังคงใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับภูมิภาคอันกว้างขวางและความสามารถด้านการธนาคารเพื่อธุรกิจที่ครอบคลุม รวมถึงการจัดการเงินสด โซลูชันการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ สินเชื่อเพื่อการค้า การให้สินเชื่อร่วม ผลิตภัณฑ์การลงทุน ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาด้านการคลัง เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด

 

SOURCE Cathay United Bank

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