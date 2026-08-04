Cathay United Bank dan Indovina Bank Himpunkan Pemimpin Perniagaan bagi Memperkukuh Daya Tahan Korporat di Tengah Ketidaktentuan Global

HANOI, Vietnam, 3 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Cawangan Ho Chi Minh City Cathay United Bank (CUBHCM), dengan kerjasama Indovina Bank Ltd. (IVB), menganjurkan Seminar CONNECT 2026 di Hanoi yang bertemakan "Unlocking Growth Through Resilience". Acara itu menarik penyertaan lebih 80 pemimpin korporat, ketua pegawai kewangan (CFO), profesional perbendaharaan dan pakar industri untuk bertukar pandangan mengenai prospek ekonomi global dan meneroka strategi memperkukuh daya tahan perniagaan, mengurus risiko kewangan dan merebut peluang pertumbuhan baharu dalam persekitaran perniagaan yang semakin tidak menentu.

Cathay United Bank and Indovina Bank (IVB) co-hosted the “2026 CONNECT: Unlocking Growth Through Resilience” seminar, bringing together industry leaders to discuss corporate resilience, risk management, and sustainable growth. Representatives from Cathay United Bank, Indovina Bank, and VietinBank Insurance pose for a group photo during the seminar. (Photo provided by Cathay United Bank)

William Huang, Naib Presiden Eksekutif Cathay United Bank, menegaskan: "Sebagai sebuah bank serantau yang mempunyai kehadiran kukuh di seluruh Asia, CUB menyokong perniagaan bukan sahaja melalui perkhidmatan kewangan yang komprehensif, malah menerusi penyelesaian bersepadu yang membantu pelanggan mengoptimumkan pengurusan kecairan, memperkukuh pengurusan risiko dan berkembang merentasi sempadan dengan lebih yakin. Pada hari ini, daya tahan bukan lagi sekadar berkaitan pengurusan risiko—ia telah menjadi pemacu utama kepada daya saing jangka panjang dan pertumbuhan mampan."

Keng Yang Lin, Pengurus Besar CUBHCM, berkata,"Masa depan adalah milik organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan pantas, mengurus risiko dengan berkesan dan memanfaatkan modal dengan bijak. Menerusi inisiatif seperti Seminar CONNECT 2026, kami berharap dapat melengkapkan syarikat-syarikat di Vietnam dengan kepakaran, penyelesaian kewangan dan rangkaian serantau yang diperlukan untuk mengubah ketidaktentuan kepada peluang dan membina asas yang lebih kukuh bagi pertumbuhan mampan."

Sebagai penganjur bersama seminar tersebut, IVB turut menekankan kepentingan daya tahan dan kerjasama dalam persekitaran perniagaan yang berubah dengan pantas pada masa kini. VJ Lu, Ketua Pengarah IVB, berkata bahawa daya tahan bukan lagi sekadar mengurangkan risiko, tetapi juga membina keupayaan untuk menyesuaikan diri, berinovasi dan merebut peluang baharu. Melalui kerjasama dengan CUB, beliau berharap dapat menyediakan pandangan pasaran yang bernilai dan strategi kewangan yang praktikal bagi menyokong pertumbuhan mampan jangka panjang syarikat.

Ryan Chan, Ketua Produk Kewangan APAC (tidak termasuk Taiwan), dan Jared Wang, Naib Presiden Jabatan Pengurusan Kekayaan, berkongsi pandangan profesional mengenai pengurusan perbendaharaan korporat dan trend pasaran global. Mereka membincangkan bagaimana inflasi yang berterusan, perubahan kadar faedah dan turun naik kadar pertukaran asing terus membentuk semula perancangan kewangan korporat, sekali gus menyerlahkan kepentingan rangka kerja pengurusan perbendaharaan dan risiko pertukaran asing yang kukuh.

Sesi itu turut memperkenalkan lindung nilai pertukaran asing, produk berstruktur, pembiayaan rentas sempadan dan pengurusan perbendaharaan bersepadu bagi membantu syarikat mengurus risiko dengan lebih berkesan, mengoptimumkan penggunaan modal dan memperkukuh daya tahan kewangan secara keseluruhan. Selain itu, para penceramah turut membincangkan bagaimana tekanan inflasi yang berterusan, harga komoditi yang tinggi, perubahan dasar bank pusat dan risiko geopolitik terus mempengaruhi pasaran kewangan global, sambil menegaskan kepentingan memperkukuh rangka kerja pengurusan risiko dan mengekalkan fleksibiliti kewangan yang lebih tinggi bagi menghadapi ketidaktentuan pasaran pada masa hadapan.

Phạm Lưu Hưng, Ketua Ahli Ekonomi dan Ketua Penyelidikan di SSI Securities Corporation, berkongsi unjuran beliau mengenai ekonomi Vietnam dengan menekankan bahawa pelaburan berterusan dalam infrastruktur awam, pelaburan langsung asing (FDI) yang kekal berdaya tahan serta reformasi kawal selia yang sedang dilaksanakan dijangka menyokong pertumbuhan negara dalam jangka sederhana hingga panjang. Pada masa yang sama, syarikat perlu meningkatkan kecekapan operasi, mengoptimumkan peruntukan modal dan memperkukuh daya tahan organisasi bagi menghadapi turun naik pasaran dan ekonomi global yang semakin tidak menentu.

Hiền Lê, Pengurus Prajualan di TPIsoftware, membentangkan rangka kerja praktikal bagi penerapan AI perusahaan bertajuk "The Iron Triangle & Sustainable Roadmap". Ketika penerapan AI beralih daripada inisiatif yang dipacu teknologi kepada transformasi perniagaan yang dipacu nilai, organisasi boleh mempercepat transformasi digital dengan mengutamakan aplikasi berimpak tinggi seperti penyelenggaraan ramalan, pemantauan pintar, pengurusan kualiti dan automasi proses, sekali gus meningkatkan kecekapan operasi serta membolehkan proses membuat keputusan yang lebih termaklum.

CUB terus memanfaatkan rangkaian serantau yang luas serta keupayaan perbankan korporatnya yang komprehensif — termasuk pengurusan tunai, penyelesaian pertukaran asing, derivatif, pembiayaan perdagangan, pinjaman sindiket, produk pelaburan dan khidmat nasihat perbendaharaan — bagi membantu pelanggan mengharungi ketidaktentuan pasaran.

SOURCE Cathay United Bank