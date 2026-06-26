รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship ครั้งที่ 4 จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
News provided byCRIOnline
26 Jun, 2026, 21:35 CST
เวียงจันทน์ สปป. ลาว 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- รายงานจาก CRIOnline:
รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship ครั้งที่ 4 ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันนี้ได้รับการแนะนำและสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน สำนักเลขาธิการอาเซียน คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่ง สปป.ลาว กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป.ลาว คณะผู้แทนจีนประจำอาเซียน ศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน และจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน) โดยมี ฯพณฯ Keovisouk SOLAPHOM รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่ง สปป.ลาว ฯพณฯ Kanchana Wanichkorn ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาภาคส่วนของสำนักเลขาธิการอาเซียน และ Sun Ruijun ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน และผู้อำนวยการใหญ่กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี ฯพณฯ Siengheng HUL ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกัมพูชา และ ฯพณฯ Sai Kyaw Naing Oo ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมา ได้มาเข้าร่วมในงานนี้เช่นกัน
การแข่งขันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Innovation Cooperation for a Shared Dream" (ความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อความฝันร่วมกัน) ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งดึงดูดความสนใจ และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ ขนาดของการแข่งขันมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีโครงการส่งเข้าประกวดรวม 552 โครงการ เพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับการจัดงานครั้งก่อน ในจำนวนนี้มี 181 โครงการที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยการมีส่วนร่วมของอาเซียนยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษอีกด้วย
รอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน รวมถึงแขกรับเชิญทั้งชาวจีนและนานาชาติ คณะกรรมการตัดสิน และตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน สำนักเลขาธิการอาเซียน ตัวแทนเวียดนามประจำคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป.ลาว กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่ง สปป.ลาว สำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำ สปป.ลาว และศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน
SOURCE CRIOnline
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