Babak Final 4th China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition Sukses Digelar di Vientiane, Laos

Babak final 4th China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition sukses digelar di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, pada 25 Juni 2026. Kompetisi ini mendapat arahan dan dukungan dari Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok, Sekretariat ASEAN, Komite ASEAN untuk Sains dan Teknologi, Kementerian Teknologi dan Komunikasi Laos, Kementerian Pendidikan dan Olahraga Laos, serta Misi Tetap Tiongkok untuk ASEAN. Sementara itu, China Science and Technology Exchange Center dan Departemen Sains dan Teknologi Daerah Otonom Guangxi Zhuang (Pusat Transfer Teknologi Tiongkok-ASEAN) bertindak sebagai penyelenggara. Wakil Menteri Teknologi dan Komunikasi Laos, Keovisouk SOLAPHOM; Direktur Sectoral Development Directorate Sekretariat ASEAN, Kanchana Wanichkorn; serta Direktur Jenderal China-ASEAN Technology Transfer Center yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Departemen Sains dan Teknologi Daerah Otonom Guangxi Zhuang, Sun Ruijun, turut hadir dan menyampaikan sambutan di acara tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perindustrian, Sains, Teknologi, dan Inovasi Kamboja, Siengheng HUL, serta Sekretaris Tetap Kementerian Sains dan Teknologi Myanmar, Sai Kyaw Naing Oo.

Dengan mengangkat tema "Innovation Cooperation for a Shared Dream" atau Kerja Sama Inovasi untuk Mewujudkan Impian Bersama, ajang tahun ini menyoroti penerapan inovatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di berbagai skenario penggunaan. Tema tersebut menarik perhatian luas, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar ASEAN. Skala kompetisi juga mengalami pertumbuhan signifikan. Pihak penyelenggara menerima pendaftaran 552 proyek, meningkat 68% dari penyelenggaraan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 181 proyek berasal dari negara-negara anggota ASEAN, atau naik 85% dari tahun sebelumnya. Partisipasi dari kawasan ASEAN tercatat menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.

Babak final dihadiri lebih dari 100 peserta secara langsung, terdiri atas tamu undangan dari Tiongkok dan berbagai negara, dewan juri, serta perwakilan peserta. Mereka berasal dari sejumlah institusi, antara lain Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok, Sekretariat ASEAN, perwakilan Vietnam pada ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (COSTI), Kementerian Pendidikan dan Olahraga Laos, Kementerian Teknologi dan Komunikasi Laos, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Inovasi, Kedutaan Besar Tiongkok di Laos, serta China Science and Technology Exchange Center.

SOURCE CRIOnline