Peringkat Akhir Pertandingan Inovasi dan Keusahawanan China-ASEAN ke-4 Berlangsung dengan Jayanya di Vientiane, Laos

VIENTIANE, Laos, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Laporan oleh CRIOnline:

Venue of the Competition (PRNewsfoto/CRIOnline)

Pada 25 Jun 2026, peringkat akhir Pertandingan Inovasi dan Keusahawanan China-ASEAN ke-4 telah berlangsung dengan jayanya di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Pertandingan berkenaan dibimbing dan disokong oleh Kementerian Sains dan Teknologi China, Sekretariat ASEAN, Jawatankuasa ASEAN bagi Sains dan Teknologi, Kementerian Teknologi dan Komunikasi Republik Demokratik Rakyat Laos, Kementerian Pendidikan dan Sukan Republik Demokratik Rakyat Laos, Misi China ke ASEAN, serta China Science and Technology Exchange Center, serta dianjurkan oleh Jabatan Sains dan Teknologi Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang (China-ASEAN Technology Transfer Center). T.Y.T. Keovisouk SOLAPHOM, Timbalan Menteri Teknologi dan Komunikasi Republik Demokratik Rakyat Laos; T.Y.T. Cik Kanchana Wanichkorn, Pengarah Direktorat Pembangunan Sektoral, Sekretariat ASEAN; dan Cik Sun Ruijun, Ketua Pengarah China-ASEAN Technology Transfer Center merangkap Ketua Pengarah Jabatan Sains dan Teknologi Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang, menghadiri acara tersebut dan menyampaikan ucapan. T.Y.T. Siengheng HUL, Timbalan Setiausaha Negara di Kementerian Industri, Sains, Teknologi dan Inovasi Kemboja, serta T.Y.T. Sai Kyaw Naing Oo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains dan Teknologi Myanmar turut hadir di acara tersebut.

Bertemakan "Innovation Cooperation for a Shared Dream" ("Kerjasama Inovasi untuk Impian Bersama"), Pertandingan itu memberi penekanan khusus kepada aplikasi inovatif teknologi kecerdasan buatan dalam pelbagai senario, sekali gus menarik perhatian meluas serta penyertaan aktif daripada pihak berkepentingan tempatan dan antarabangsa. Skala Pertandingan menyaksikan pertumbuhan ketara dengan sejumlah 552 projek dikemukakan, menunjukkan peningkatan 68% berbanding edisi sebelumnya. Antaranya, 181 projek adalah dari Negara Anggota ASEAN, memperlihatkan peningkatan 85% berbanding tahun sebelumnya, dengan penyertaan ASEAN menunjukkan pertumbuhan yang amat kukuh.

Peringkat akhir pertandingan dihadiri oleh lebih 100 peserta secara fizikal, termasuk tetamu dari China dan peringkat antarabangsa, para hakim serta wakil peserta daripada Kementerian Sains dan Teknologi China, Sekretariat ASEAN, wakil Vietnam ke Jawatankuasa ASEAN mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Pendidikan dan Sukan Republik Demokratik Rakyat Laos, Kementerian Teknologi dan Komunikasi Republik Demokratik Rakyat Laos, National Research and Innovation Agency, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Penyelidikan dan Inovasi, Kedutaan China di Republik Demokratik Rakyat Laos, serta China Science and Technology Exchange Center.

SOURCE CRIOnline