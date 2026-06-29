Cision Ra Mắt PR Newswire Amplify™ Tại Châu Á - Thái Bình Dương, Mở Rộng Năng Lực Truyền Thông Ứng Dụng AI Hàng Đầu Ngành

Trải nghiệm thông cáo báo chí đa kênh tương tác đầy đủ tại đây: https://www.multivu.com/prnewswire-apac/9406651-vm-cision-launches-pr-newswire-amplify-in-asia-pacific-expanding-its-industry-leading-ai-powered-communications-capabilities

Được xây dựng trên hơn 70 năm kinh nghiệm phân phối tin tức toàn cầu, PR Newswire Amplify™ chuyển đổi các thông cáo báo chí thành những chiến dịch đa kênh tích hợp hoàn chỉnh, giúp câu chuyện thương hiệu tiếp cận các phương tiện truyền thông truyền thống, các nền tảng kỹ thuật số và hệ sinh thái tìm kiếm AI. Bằng cách kết hợp các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI với mạng lưới phân phối vượt trội, chuyên môn ngành và những dữ liệu chuyên sâu về hiệu quả trong quá khứ từ các thông cáo báo chí đã được phát hành, nền tảng này giúp các thương hiệu tăng cường tính nhất quán của thông điệp, mở rộng phạm vi tiếp cận và duy trì quyền kiểm soát câu chuyện của họ trên các kênh truyền thông.

"Việc Amplify nhanh chóng được tích hợp vào quy trình làm việc hằng ngày của các đội ngũ truyền thông là minh chứng cho những thành công có thể đo lường được mà nền tảng mang lại — và chúng tôi rất vui mừng khi giới thiệu nền tảng này đến với ngày càng nhiều khách hàng mà chúng tôi trân trọng", Ông Matt Brown, Chủ tịch PR Newswire cho biết. "Việc đưa nền tảng Multichannel Amplification™ này đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh lâu dài của chúng tôi nhằm hỗ trợ các thương hiệu toàn cầu định hình, phân phối và đo lường hiệu quả các câu chuyện doanh nghiệp của họ".

Kể từ khi nền tảng được ra mắt vào tháng 9 năm 2025, khách hàng đang chứng kiến những tác động của PR Newswire Amplify™ đối với hiệu quả làm việc của đội nhóm và kết quả chiến dịch.

Dữ liệu nội bộ cho thấy các thông cáo báo chí được hỗ trợ bởi nền tảng đã đạt mức tăng trung bình 21% về lượt xem, mức tăng tương tác lên tới 3 lần và cải thiện 12% chất lượng nội dung, dựa trên hệ thống chấm điểm nội dung của PR Newswire. Bên cạnh đó, các chuyên gia truyền thông mong muốn truyền tải những câu chuyện chất lượng cao, hấp dẫn cả nhà báo lẫn các công cụ AI, đã củng cố nội dung nhờ các khuyến nghị thiết thực về tối ưu hóa công cụ trả lời (AEO) và tối ưu hóa công cụ AI tạo sinh (GEO) do Amplify cung cấp. Kết hợp với vị thế dẫn đầu ngành về uy tín và tầm ảnh hưởng của PR Newswire, Amplify giúp khách hàng duy trì vị trí nổi bật trong các cuộc thảo luận liên quan đến thương hiệu.

"AI đang định hình lại cách con người khám phá tin tức, thông tin và nội dung, tạo ra một trong những thay đổi sâu sắc nhất mà ngành truyền thông và PR đã chứng kiến trong những năm gần đây", ông Matt Brown, Chủ tịch PR Newswire cho biết. "Với Amplify, chúng tôi tích hợp mọi giai đoạn của quy trình truyền thông vào một nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi AI, giúp các thương hiệu kiểm soát tốt hơn hoạt động kể chuyện thương hiệu, tương tác với đối tượng mục tiêu và đo lường hiệu quả".

Buổi ra mắt giới thiệu hai giải pháp chiến lược quan trọng dành cho các chuyên gia truyền thông – Plan và Create.

Plan: Tìm kiếm câu chuyện tiếp theo với trí thông minh dựa trên dữ liệu

Mô-đun Plan cho phép người dùng xây dựng các chiến dịch dựa trên thông tin dữ liệu thông qua việc khai thác xu hướng ngành ở quy mô toàn cầu và khu vực, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, các ngày lễ tại địa phương và khu vực, cùng các sự kiện quan trọng trong ngành. Từ việc tạo ý tưởng cho chiến dịch tiếp theo đến xây dựng chiến lược truyền thông toàn diện, nền tảng giúp các chuyên gia truyền thông tạo ra bản hướng dẫn ngắn gọn nhanh chóng và tự tin hơn.

Create: Khuếch đại câu chuyện thương hiệu trong khi vẫn duy trì tiếng nói thương hiệu

Mô-đun Create giúp các đội ngũ truyền thông mở rộng quy mô sản xuất nội dung bằng cách chuyển đổi một thông cáo báo chí thành thành một loạt các tài liệu sẵn sàng cho các kênh truyền thông khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến bản sắc thương hiệu. Bên cạnh việc tối ưu hóa tiêu đề, trích dẫn và cấu trúc thông cáo, nền tảng còn có thể nhanh chóng tạo ra các bài viết chuyên đề, bài đăng blog, nội dung mạng xã hội và các nội dung giới thiệu dành riêng cho báo chí.

Tính năng chấm điểm nội dung mới cung cấp các khuyến nghị theo thời gian thực và có thể triển khai ngay nhằm nâng cao chất lượng nội dung. Các nhóm truyền thông có thể dễ dàng tạo và tối ưu hóa thông cáo để thu hút nhà báo, khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời tăng cường sự hiện diện của thương hiệu trên các công cụ tìm kiếm AI thông qua tối ưu hóa công cụ trả lời (AEO) và tối ưu hóa công cụ AI tạo sinh (GEO).

Định hình thế hệ truyền thông tiếp theo

Sự ra mắt của PR Newswire Amplify™ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đánh dấu bước phát triển chiến lược của công ty từ nhà phân phối thông cáo báo chí lớn nhất thế giới thành đối tác Multichannel Amplification™ toàn cầu thực thụ duy nhất, trao quyền cho các chuyên gia truyền thông xây dựng chiến lược, sản xuất nội dung hấp dẫn và kết nối với các đối tượng mục tiêu trên toàn thế giới một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.

Để biết thêm thông tin về PR Newswire Amplify™, vui lòng truy cập: https://www.prnewswire.com/apac/products/amplify-platform/

Giới thiệu về PR Newswire

PR Newswire là đối tác phân phối thông cáo báo chí hàng đầu trong ngành với phạm vi tiếp cận toàn cầu vượt trội với hơn 500.000 phòng tin tức, trang web, nguồn cấp tin tức trực tiếp, nhà báo và người có tầm ảnh hưởng, và đồng thời có mặt ở hơn 170 quốc gia và sử dụng 40 ngôn ngữ. Từ nền tảng PR Newswire Amplify™ sáng tạo có AI hỗ trợ, các Dịch vụ nội dung đoạt giải thưởng, phòng tin tức truyền thông tích hợp và các sản phẩm trang web quy mô nhỏ, bộ sản phẩm dịch vụ Quan hệ nhà đầu tư, các công cụ đặt quảng bá trả phí và chia sẻ mạng xã hội, PR Newswire sở hữu danh mục giải pháp Multichannel Amplification™ toàn diện nhằm giải quyết những thách thức mà các đội ngũ quan hệ công chúng và truyền thông đang phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay. Trong hơn 70 năm, PR Newswire luôn là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu trên toàn cầu để chia sẻ những câu chuyện tin tức quan trọng nhất của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.prnewswire.com/apac/

Liên hệ truyền thông: Shannen Oh / [email protected]

SOURCE PR Newswire