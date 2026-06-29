Cision、アジア太平洋地域でPR Newswire Amplify™を提供開始、業界をリードする人工知能を活用したコミュニケーション機能を拡充

70年以上にわたるグローバルニュース配信の専門知識を基盤とするPR Newswire Amplify™は、プレスリリースを完全統合型のマルチチャネル・キャンペーンへと変革し、ブランドのストーリーを従来型メディア、デジタルプラットフォーム、AI検索エコシステムに届けることを可能にします。AIを活用したワークフローと、比類のない配信ネットワーク、業界専門知識、公開済みプレスリリースから得られた過去のパフォーマンス知見を組み合わせることで、このプラットフォームは、ブランドがメッセージの一貫性を高め、リーチを拡大し、各チャネルで自社のストーリー展開を管理できるよう支援します。

PR Newswire社長のMatt Brownは、次のように述べています。「Amplifyがコミュニケーションチームの日常業務に急速に定着していることは、同プラットフォームがもたらす測定可能な成果の証であり、このプラットフォームをさらに多くの大切なお客様にご紹介できることを大変うれしく思います。このMultichannel Amplification™プラットフォームをアジア太平洋地域に展開することは、グローバルブランドが企業ストーリーを効果的に形成・発信・測定できるよう支援するという、当社の継続的な使命における重要な節目となります。」

2025年9月のプラットフォーム提供開始以来、顧客企業はPR Newswire Amplify™がチーム効率とキャンペーン成果にもたらす効果を実感しています。

社内データによると、同プラットフォームで支援されたプレスリリースは、閲覧数が平均21%伸び、エンゲージメントが最大3倍となり、さらにPR Newswireのコンテンツスコアリングシステムに基づくコンテンツ品質も12%向上しました。さらに、ジャーナリストとAIエンジンの双方に訴求する質の高いストーリーを配信したい広報担当者は、Amplifyが提供するAEOおよびGEOに関する実践的な推奨事項を活用し、コンテンツを強化しています。Amplifyは、PR Newswireが有する業界をリードする権威性と信頼性と相まって、顧客が話題の最前線に立ち続けられるよう支援します。

PR Newswire社長のMatt Brownは、次のように述べています。「AIは、人々がニュース、情報、コンテンツを見つける方法を変えつつあり、コミュニケーション・PR業界が近年経験した中でも極めて大きな変革の一つを生み出しています。Amplifyでは、コミュニケーションプロセスのあらゆる段階を単一のAI活用型プラットフォームに統合し、ブランドがストーリーテリング、オーディエンスエンゲージメント、パフォーマンス測定について、より大きな主導権を持てるようにします。」

今回の提供開始により、広報・コミュニケーションの専門家向けに、Plan（計画）とCreate（作成）という2つの主要な戦略的ソリューションが導入されます。

Plan（計画）：データに基づく知見で次のストーリーを見つける

Planモジュールでは、世界および地域の業界動向、競合他社の活動、現地および地域の祝日、主要な業界イベントを活用して、データに基づくキャンペーンを構築できます。次のキャンペーンアイデアの創出から包括的なコミュニケーション戦略の策定まで、このプラットフォームは、広報担当者がより迅速に、かつ自信を持ってブリーフを作成できるよう支援します。

Create（作成）：ブランドらしさを保ちながらブランドストーリーを強化

Createモジュールは、ブランドアイデンティティを損なうことなく、プレスリリースをさまざまなチャネルですぐに活用できる多様な素材へと変換し、コミュニケーションチームがコンテンツ制作を効率的に拡大できるよう支援します。このプラットフォームは、見出し、引用文、リリース構成を洗練させるだけでなく、特集記事、ブログ記事、ソーシャルメディアコンテンツ、個別に調整したメディア向けピッチを即座に生成できます。

新しいコンテンツスコアリング機能は、コンテンツ品質を高めるための実践的な推奨事項をリアルタイムで提示します。チームは、ジャーナリスト、顧客、投資家に訴求するプレスリリースをシームレスに作成・最適化できるほか、アンサーエンジン最適化（AEO）と生成エンジン最適化（GEO）を通じて、AI検索エンジン上でのブランドの存在感を高めることができます。

次世代のコミュニケーションを形づくる

アジア太平洋地域でのPR Newswire Amplify™の提供開始は、同社が世界最大のプレスリリース配信事業者から、広報担当者による戦略策定、魅力的なコンテンツ制作、世界中のオーディエンスとのつながりをこれまで以上に効率的かつ効果的に支援する、真にグローバルな唯一のMultichannel Amplification™パートナーへと戦略的に進化したことを示すものです。

PR Newswire Amplify™に関する詳細については、以下をご覧ください：https://www.prnewswire.com/apac/products/amplify-platform/

PR Newswireについて

PR Newswireは、50万を超えるニュースルーム、ウェブサイト、ダイレクトフィード、ジャーナリスト、インフルエンサーに及ぶ比類のないグローバルリーチを有し、170か国超、40言語で利用できる、業界をリードするプレスリリース配信パートナーです。PR Newswireは、革新的なAI搭載PR Newswire Amplify™プラットフォーム、数々の賞を受賞したContent Services、統合型メディアニュースルームおよびマイクロサイト製品、Investor Relationsサービススイート、有料掲載、ソーシャルシェアリングツールなど、PR・コミュニケーションチームが直面する現代の課題を解決する包括的なMultichannel Amplification™ソリューションラインアップを提供しています。70年以上にわたり、PR Newswireは、世界中のブランドが最も重要なニュースストーリーを共有する場として選ばれてきました。詳細については、www.prnewswire.com/apac/をご覧ください。

メディア連絡先： Shannen Oh / [email protected]

SOURCE PR Newswire