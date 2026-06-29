Cision เปิดตัว PR Newswire Amplify™ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขยายขีดความสามารถด้านการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

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PR Newswire Amplify™ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ต่อยอดจุดแข็งด้านการเผยแพร่กระจายข่าวของบริษัท พร้อมบุกเบิกยุคใหม่ของการสื่อสารอัจฉริยะแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ฮ่องกง, 29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- PR Newswire ประกาศเปิดตัว PR Newswire Amplify™ อย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจากความสำเร็จอันโดดเด่นที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมจากการเปิดตัวในปี 2568 ซึ่งครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา แพลตฟอร์มดังกล่าวที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์สามารถดำเนินงานได้ครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญ การสร้างเนื้อหา การเผยแพร่ ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ
สัมผัสประสบการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์แบบมัลติแชนเนลเชิงโต้ตอบเต็มรูปแบบได้ที่นี่: https://www.multivu.com/prnewswire-apac/9406651-th-cision-launches-pr-newswire-amplify-in-asia-pacific-expanding-its-industry-leading-ai-powered-communications-capabilities
ด้วยรากฐานจากความเชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่ข่าวสารระดับโลกยาวนานกว่า 70 ปี PR Newswire Amplify™ ได้ยกระดับข่าวประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นแคมเปญการสื่อสารหลายช่องทางแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เรื่องราวของแบรนด์สามารถเข้าถึงทั้งสื่อแบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มดิจิทัล และระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับเครือข่ายการเผยแพร่ที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และข้อมูลเชิงลึกจากผลการดำเนินงานในอดีตของข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว แพลตฟอร์มนี้จึงช่วยให้แบรนด์สามารถรักษาความสอดคล้องของสารที่ต้องการสื่อ ขยายการเข้าถึงผู้รับสารในวงกว้าง และกำหนดทิศทางการสื่อสารของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง
"การที่ Amplify ถูกนำไปใช้และผสานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวันของทีมสื่อสารอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่วัดผลได้อย่างชัดเจนที่แพลตฟอร์มสามารถมอบให้ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ขยายการนำเสนอแพลตฟอร์มนี้ไปยังลูกค้าคนสำคัญของเราในวงกว้างยิ่งขึ้น" Matt Brown ประธานบริษัท PR Newswire กล่าว "การนำแพลตฟอร์ม Multichannel Amplification™ มาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของพันธกิจที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของเราในการช่วยให้แบรนด์ระดับโลกสามารถกำหนดทิศทาง เผยแพร่ และวัดผลเรื่องราวการสื่อสารขององค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
ทั้งนี้ นับตั้งแต่การเปิดตัวแพลตฟอร์มในเดือนกันยายน 2568 ลูกค้าได้เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจาก PR Newswire Amplify™ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการเพิ่มประสิทธิผลของแคมเปญการสื่อสาร
ข้อมูลภายในของบริษัทแสดงให้เห็นว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มดังกล่าว มียอดการเข้าชมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 21% มีอัตราการมีส่วนร่วม (engagement) เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3 เท่า และมีการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาเพิ่มขึ้น 12% เมื่อวัดตามระบบการให้คะแนนคุณภาพเนื้อหาของ PR Newswire นอกจากนี้ นักสื่อสารที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวคุณภาพสูงซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจได้ทั้งจากนักข่าวและระบบ AI ยังสามารถยกระดับเนื้อหาของตนด้วยคำแนะนำด้าน AEO และ GEO ที่นำไปปฏิบัติได้จริงจาก Amplify อีกด้วย เมื่อผสานเข้ากับความน่าเชื่อถือและอิทธิพลระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่ PR Newswire สั่งสมมาอย่างยาวนาน Amplify จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาความโดดเด่นและเป็นผู้กำหนดทิศทางของบทสนทนาในประเด็นสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง
"AI กำลังพลิกโฉมรูปแบบที่ผู้คนค้นพบข่าวสาร ข้อมูล และเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดที่อุตสาหกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เผชิญในรอบหลายปี" Matt Brown ประธานบริษัท PR Newswire กล่าว "ด้วย Amplify เราได้นำทุกขั้นตอนของกระบวนการสื่อสารมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถควบคุมการสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวของตนได้มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และวัดผลลัพธ์การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
การเปิดตัวครั้งนี้ยังนำเสนอโซลูชันเชิงกลยุทธ์สำคัญ 2 ด้านสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ได้แก่ Plan และ Create
Plan: ค้นหาเรื่องราวถัดไปของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โมดูล Plan ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและพัฒนาแคมเปญการสื่อสารบนพื้นฐานของข้อมูลจริง โดยอาศัยการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง วันหยุดในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนกิจกรรมสำคัญของอุตสาหกรรม ตั้งแต่การระดมแนวคิดสำหรับแคมเปญครั้งต่อไป ไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักสื่อสารสามารถจัดทำบรีฟงานได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้น
Create: ขยายพลังการเล่าเรื่องของแบรนด์ โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และน้ำเสียงของแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน
โมดูล Create ช่วยให้ทีมสื่อสารสามารถยกระดับและขยายขีดความสามารถในการสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเดียวให้กลายเป็นสื่อที่พร้อมใช้งานในหลากหลายช่องทาง โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ของแบรนด์ นอกเหนือจากการช่วยปรับปรุงพาดหัวข่าว คำกล่าวอ้างอิง และโครงสร้างของข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว แพลตฟอร์มยังสามารถสร้างบทความเชิงลึก บทความสำหรับบล็อก คอนเทนต์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนข้อเสนอประเด็นข่าวที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการนำเสนอแก่สื่อมวลชน
ฟีเจอร์การให้คะแนนคุณภาพเนื้อหารูปแบบใหม่ยังมอบคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้จริงแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานสามารถสร้างและปรับแต่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งนักข่าว ลูกค้า และนักลงทุน พร้อมทั้งเพิ่มการมองเห็นและการปรากฏตัวของแบรนด์บนระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านการทำ Answer Engine Optimization (AEO) และ Generative Engine Optimization (GEO)
นิยามอนาคตของการสื่อสารยุคใหม่
การเปิดตัว PR Newswire Amplify™ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ของ PR Newswire จากการเป็นผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์รายใหญ่ที่สุดของโลก สู่การเป็นพันธมิตรด้าน Multichannel Amplification™ ระดับโลกเพียงรายเดียวอย่างแท้จริง ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้นักสื่อสารสามารถกำหนดกลยุทธ์ สร้างสรรค์เนื้อหาที่ทรงพลังและน่าดึงดูด ตลอดจนเชื่อมต่อกับผู้รับสารทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าที่เคย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PR Newswire Amplify™ โปรดเยี่ยมชม: https://www.prnewswire.com/apac/products/amplify-platform/
เกี่ยวกับ PR Newswire
PR Newswire เป็นพันธมิตรชั้นนำด้านการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายทั่วโลกที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งครอบคลุมห้องข่าว เว็บไซต์ ฟีดข่าวโดยตรง นักข่าว และผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมากกว่า 500,000 รายการ โดยให้บริการในกว่า 170 ประเทศและรองรับกว่า 40 ภาษา PR Newswire นำเสนอชุดโซลูชัน Multichannel Amplification™ ที่ครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายของงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PR Newswire Amplify™ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันล้ำสมัย บริการด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ศูนย์ข่าวออนไลน์และไมโครไซต์แบบบูรณาการ ชุดบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่แบบชำระเงินและการแบ่งปันเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดระยะเวลามากกว่า 70 ปี PR Newswire ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกให้เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่และส่งต่อข่าวสารที่มีความสำคัญสูงสุดขององค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.prnewswire.com/apac/
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ: Shannen Oh / [email protected]
SOURCE PR Newswire
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