DJI Agriculture nâng tầm nông nghiệp chính xác với việc ra mắt toàn cầu Agras T55 và hệ thống phun pin kép T100

Các mẫu drone (máy bay không người lái) nông nghiệp mới sở hữu thiết kế trực quan và những khả năng được nâng cao dành cho vườn cây ăn quả , các thửa ruộng nhỏ, và nhiều ứng dụng khác — hỗ trợ ngày càng nhiều nông dân hơn.

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 2 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ drone nông nghiệp đổi mới, hôm nay công bố ra mắt toàn cầu hai sản phẩm mới gồm DJI Agras T55 và hệ thống phun pin kép DJI Agras T100. Được phát triển dựa trên hơn 13 năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, các mẫu drone nông nghiệp mới này mở rộng khả năng của những dòng drone nông nghiệp được ưa chuộng nhất của công ty. Agras T55 được trang bị thêm các hệ thống an toàn hàng đầu trong ngành cho mẫu drone nông nghiệp phổ biến có tải trọng 50 lít của công ty. Trong khi đó, hệ thống phun pin kép Agras T100 nâng cao hiệu quả và hiệu suất xử lý trên các cánh đồng quy mô lớn, đồng thời mang lại mức tăng năng suất đáng kể cho các ứng dụng canh tác diện rộng.

DJI Agriculture Elevates Precision Farming with Global Launch of Agras T55 and T100 Dual Battery Spraying System

"DJI Agriculture tiếp tục vượt qua những giới hạn của canh tác chính xác, trang bị cho nông dân công nghệ drone tiên tiến để nuôi sống cộng đồng trong khi giảm thiểu tác động môi trường đến hành tinh của chung ta", Yuan Zhang, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của DJI Agriculture cho biết. "Hiện nay, hơn 600.000 drone nông nghiệp của DJI đang được sử dụng trên toàn thế giới, xử lý 300 loại cây trồng tại hơn 100 quốc gia. DJI Agriculture đã phát triển mạng lưới hỗ trợ bản địa hóa vững mạnh trong hoạt động bán hàng, dịch vụ và đào tạo. Trên toàn cầu, chúng tôi hiện có hơn 3.500 trung tâm dịch vụ và sửa chữa cùng mạng lưới đào tạo gồm hơn 7.000 giảng viên được chứng nhận".

Đơn giản hóa hoạt động phun và rải hạt giống trên không với Agras T55

Agras T55 là mẫu drone nông nghiệp nhẹ, trực quan với quy trình thiết lập được tinh giản, hỗ trợ phun, rải và vận chuyển vật tư trong nhiều ứng dụng khác nhau. Thiết bị có thể mang tải trọng 50 lít để phun (lưu lượng 50 lít/phút với đầu phun sương) và 55 kg để rải (lưu lượng 400 kg/phút). Hệ thống nâng Agras T55 Lift System mới hỗ trợ tải trọng nâng lên tới 40 kg, đồng thời được trang bị tính năng kiểm soát cân bằng tự động (Auto Balance Control) và nhả cáp khẩn cấp (Emergency Cable Release). Hệ thống radar sóng milimet hoàn toàn mới đạt mật độ đám mây điểm lên tới 250.000 điểm/giây, cho khả năng phát hiện vật cản chính xác hơn. Với phần cứng và thuật toán được nâng cấp, hệ thống còn bảo đảm vận hành đáng tin cậy trong điều kiện mưa và sương mù. Các vật cản này được ghi lại, đảm bảo drone chủ động tránh chúng trong những lần vận hành tiếp theo, qua đó nâng cao mức độ an toàn theo thời gian. Trong khi đó, hệ thống quan sát bốn hướng hoàn toàn mới kết hợp ba camera gắn phía trên với một camera FPV màu hỗ trợ điều kiện ánh sáng yếu, giúp người vận hành quan sát khu vực phía trước, phía sau, bên trái, bên phải và phía dưới drone.

Xử lý chính xác các hoạt động canh tác quy mô lớn với hệ thống phun pin kép Agras T100

Hệ thống phun pin kép Agras T100 mang đến tính linh hoạt cao hơn trong nhiều nhiệm vụ nông nghiệp và cải thiện hiệu quả. Với hai pin thông minh, thời gian lơ lửng tăng 50% ở cùng mức tải trọng, trong khi dung tích bình chứa 90 lít bảo đảm thời lượng hoạt động dài hơn - cho phép vận hành liền mạch, không gián đoạn trên các khu vực rộng lớn. Bên cạnh đó, hệ thống đầu phun ly tâm phun sương kép cho phép tốc độ bay nhanh hơn, phạm vi phun rộng hơn và hiệu quả vận hành cao hơn đối với các ứng dụng trên cánh đồng quy mô lớn. Khi được trang bị bộ đầu phun sương tùy chọn, việc xử lý tại các vườn cây ăn quả trở nên hiệu quả hơn. Lưu lượng phun và khả năng tạo hạt sương được cải thiện giúp dung dịch có thể xuyên qua các tán cây dày đặc và tiếp cận mặt dưới của lá trên những cây cao có tán lá rậm. Thiết bị có dung tích 150 lít (400 kg/phút) đối với chức năng rải trong cấu hình một pin tiêu chuẩn và tải trọng nâng lên tới 80 kg đối với chức năng nâng hàng. Với cấu hình pin kép, hệ thống phun sở hữu bình chứa dung tích 90 lít (lưu lượng 40 lít/phút thông qua bốn đầu phun sương).

Thông tin mở bán

T100 pin kép và T55 sẽ được ra mắt trên toàn cầu với thời điểm mở bán cụ thể khác nhau tùy theo từng quốc gia và khu vực. Để biết thêm thông tin về tình trạng phân phối và giá bán tại địa phương, vui lòng liên hệ các đại lý DJI Agriculture được ủy quyền tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Tìm hiểu thêm tại:

https://ag.dji.com/t55

https://ag.dji.com/t100

* Toàn bộ dữ liệu được đo trên mẫu sản phẩm trong môi trường được kiểm soát. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website chính thức: ag.dji.com

Giới thiệu về DJI Agriculture

DJI Agriculture được DJI thành lập với sứ mệnh đưa công nghệ drone đổi mới vào nông nghiệp, giúp ngành này trở nên bền vững, hiệu quả và an toàn hơn. DJI bắt đầu đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm thúc đẩy sự phát triển của drone phun nông nghiệp từ năm 2012, trước khi thành lập một đơn vị kinh doanh chuyên trách về drone nông nghiệp. Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành drone, DJI đang xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách không ngừng thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại thông qua những sản phẩm làm tăng giá trị cho cuộc sống trên toàn thế giới theo những cách sâu sắc hơn bao giờ hết. Hiện nay, ước tính có khoảng 600.000 drone nông nghiệp đang được sử dụng trên toàn cầu để xử lý hơn 300 loại cây trồng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

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SOURCE DJI