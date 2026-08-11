Dreame sẽ ra mắt X60 Ultra Extreme tại Singapore vào ngày 1 tháng 9 năm 2026

Khả năng tiếp cận vượt trội, độ chính xác vượt trội. Mẫu flagship nâng cấp thuộc dòng X60 Series, nổi bật với công nghệ Dual Ultra Extend Arms dẫn đầu ngành giúp làm sạch sâu hơn ở các cạnh và góc nhà.

SINGAPORE, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dreame sẽ chính thức ra mắt Dreame X60 Ultra Extreme tại Singapore vào ngày 1 tháng 9 năm 2026, sau khi triển khai chiến dịch Early Bird bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2026.

Được xây dựng theo chủ đề chiến dịch "Khả năng tiếp cận vượt trội, độ chính xác vượt trội", X60 Ultra Extreme là mẫu robot hút bụi flagship mới nhất của Dreame, được thiết kế để làm sạch không chỉ các khu vực sàn trống mà còn vươn sâu hơn vào các góc, khe hẹp của đồ nội thất và không gian bên dưới tủ.

X60 Ultra Extreme X60 Ultra Extreme

Đổi mới nổi bật của sản phẩm là Công nghệ Dual Ultra Extend Arm dẫn đầu ngành của Dreame, một hệ thống khớp nối kép cho phép cả chổi bên và khăn lau vươn ra và điều chỉnh góc theo không gian xung quanh. Chổi bên SideReach có thể vươn ra tối đa 12 cm, trong khi hệ thống MopExtend có thể vươn tối đa 18 cm theo đường chéo, giúp giảm những khu vực cần vệ sinh thủ công sau đó.

Dreame là thương hiệu đầu tiên trên thế giới ra mắt robot hút bụi trang bị hai cánh tay robot mở rộng mô phỏng sinh học, bao gồm cả các cánh tay robot mở rộng mô phỏng sinh học đa đoạn. Trong nhiều năm, robot hút bụi có thiết kế cố định bị hạn chế bởi các giới hạn về mặt vật lý, khiến các góc và cạnh không được làm sạch. Công nghệ cánh tay có thể mở rộng của chúng tôi phá vỡ giới hạn này, mở rộng phạm vi làm sạch và mang đến khả năng làm sạch tự động liền mạch thực sự.

Làm sạch toàn bộ ngôi nhà linh hoạt hơn

X60 Ultra Extreme kết hợp khả năng tiếp cận làm sạch mở rộng với Hệ thống AI-Enhanced OmniSight được nâng cấp của Dreame, gồm hai camera AI góc rộng 120°, công nghệ ánh sáng cấu trúc 3D cạnh bên và đèn LED chiếu sáng. Các công nghệ này kết hợp giúp robot điều hướng linh hoạt hơn, tránh chướng ngại vật chính xác và làm sạch toàn bộ căn nhà một cách thông minh.

Hệ thống Proactive Illumination Dirt Detection được thiết kế để nhận diện các hạt bụi mịn, tóc và chất lỏng có màu nhạt, sau đó điều chỉnh chiến lược làm sạch của robot theo loại chất bẩn được phát hiện. Đối với rác khô, robot có thể tăng lực hút và nâng miếng lau lên. Đối với chất bẩn dạng lỏng, chổi sẽ được nâng lên trong khi miếng lau hạ xuống, giúp giảm nguy cơ chất bẩn ướt lọt vào hộp chứa bụi hoặc bị lan ra khắp sàn nhà.

Với lực hút Vormax lên tới 42.000 Pa, X60 Ultra Extreme mang đến hiệu năng làm sạch dẫn đầu ngành để thu gom bụi, tóc và các loại rác sinh hoạt lớn hơn trên cả sàn cứng và thảm. Sản phẩm cũng được trang bị HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 nâng cấp, được thiết kế để thu gom mảnh vụn hiệu quả đồng thời giảm tình trạng tóc bị quấn quanh chổi.

Đối với chức năng lau, hai miếng lau Dual Omni-Scrub xoay với tốc độ lên tới 280 vòng/phút và tạo lực ép xuống lên đến 15 N (Hãy tưởng tượng lực ép của một túi gạo 1,5 kg) để xử lý các vết bẩn cứng đầu hơn. VersaLift Navigation cũng thu lại cảm biến của robot khi đi vào những khu vực có khoảng không thấp, cho phép robot làm sạch bên dưới những loại giường, sofa và tủ có khoảng không phù hợp, đồng thời vẫn duy trì khả năng điều hướng thông minh.

Hệ thống vượt chướng ngại vật ProLeap nâng cấp cho phép robot vượt qua các chướng ngại vật một lớp phù hợp cao tới 5,2 cm và chướng ngại vật hai lớp cao tới 10 cm, tùy thuộc vào kích thước cụ thể của chướng ngại vật.

Bảo trì tự động thông qua PowerDock

Sau khi hoàn tất việc làm sạch, X60 Ultra Extreme sẽ tự động trở về PowerDock tất cả trong một để thực hiện quá trình bảo trì tự động.

PowerDock được trang bị hệ thống 100°C ThermoHub Mop Self-Cleaning đầu tiên trong ngành của Dreame, làm nóng bề mặt bàn giặt lên tới 100°C trong điều kiện tại phòng thí nghiệm của Dreame, giúp làm bong dầu mỡ và cặn bẩn khỏi miếng lau. Sau đó, trạm sạc sẽ làm khô miếng lau bằng khí nóng.

PowerDock cũng hỗ trợ tự động đổ bụi trong tối đa 100 ngày theo điều kiện thử nghiệm của Dreame, bổ sung nước, pha dung dịch vệ sinh và làm sạch bàn giặt. Bộ kết nối cấp nước tùy chọn có thể hỗ trợ tự động bổ sung và xả nước. "Bước tiến tiếp theo của robot làm sạch không chỉ đơn thuần nằm ở lực hút lớn hơn, mà còn ở khả năng tiếp cận và đáp ứng hiệu quả hơn với không gian trong nhà", Ông Jacky Zhong, Tổng giám đốc Dreame Đông Nam Á cho biết. "X60 Ultra Extreme kết hợp khả năng tiếp cận dẫn đầu ngành, phát hiện chất bẩn thông minh và khả năng bảo trì tự động, qua đó giảm bớt việc phải vệ sinh thủ công sau đó".

Thông tin mở bán tại Singapore

Chiến dịch Early Bird dành cho Dreame X60 Ultra Extreme sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 8 năm 2026, trước thời điểm ra mắt chính thức tại Singapore vào ngày 1 tháng 9 năm 2026. Khách hàng quan tâm có thể trải nghiệm các buổi trình diễn trực tiếp tại cửa hàng ở những địa điểm sau:

Trực tuyến: www.dreame.sg

www.dreame.sg Cửa hàng bán lẻ: Các cửa hàng chính thức của Dreame, COURTS Heeren (Orchard) và COURTS Megastore (Tampines)

Giới thiệu về Dreame Technology

Được thành lập vào năm 2017, Dreame Technology là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết bị gia dụng thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua công nghệ tiên tiến. Nhà phân phối chính thức của Dreame Technology tại Singapore là DM Dasher Pte Ltd. Cập nhật thông tin mới nhất bằng cách theo dõi chúng tôi trên Facebook, Instagram, và TikTok, hoặc truy cập https://dreame.sg.

Các tuyên bố về vị thế dẫn đầu ngành và đầu tiên trong ngành dựa trên nghiên cứu nội bộ và các so sánh sản phẩm hiện có tính đến ngày ra mắt sản phẩm. Tất cả các số liệu về hiệu suất nêu trên đều dựa trên thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nội bộ của Dreame. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường trong nhà, loại sàn, cài đặt đã chọn và điều kiện sử dụng. Thông số vượt chướng ngại vật 10 cm áp dụng cho các chướng ngại vật hai lớp phù hợp với các yêu cầu kích thước cụ thể. Khả năng tự động đổ bụi trong tối đa 100 ngày dựa trên tính toán trong phòng thí nghiệm của Dreame. Các phụ kiện tùy chọn phụ thuộc vào tình trạng sẵn có tại địa phương và khả năng tương thích khi lắp đặt.

SOURCE Dreame Technology