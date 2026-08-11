Dreame เตรียมเปิดตัว X60 Ultra Extreme ในสิงคโปร์ วันที่ 1 กันยายน 2569
News provided byDreame Technology
11 Aug, 2026, 18:40 CST
เข้าถึงลึกสุดขีด พร้อมความแม่นยำเหนือระดับ การอัปเกรดครั้งสำคัญของผลิตภัณฑ์เรือธงในตระกูล X60 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Dual Ultra Extend Arms ชั้นนำของอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถทำความสะอาดบริเวณขอบและมุมต่าง ๆ ได้ทั่วถึงและลึกยิ่งขึ้น
สิงคโปร์, 11 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Dreame จะเปิดตัว Dreame X60 Ultra Extreme อย่างเป็นทางการในสิงคโปร์ในวันที่ 1 กันยายน 2569 หลังจากเริ่มแคมเปญ Early Bird ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569
ภายใต้แนวคิดของแคมเปญ "Extreme Reach, Extreme Precision" (เข้าถึงลึกสุดขีด ด้วยความแม่นยำเหนือระดับ) X60 Ultra Extreme เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นเรือธงล่าสุดจาก Dreame ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดได้มากกว่าพื้นที่เปิดโล่งทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่ตามซอกมุมต่าง ๆ ช่องว่างที่อยู่ระหว่างเฟอร์นิเจอร์ และพื้นที่ใต้ตู้ได้ลึกยิ่งขึ้น
นวัตกรรมสำคัญของรุ่นนี้คือ Dual Ultra Extend Arm Technology ที่เป็นเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมของบริษัท โดยใช้ระบบข้อต่อแบบคู่ที่ช่วยให้ทั้งแปรงด้านข้างและแผ่นม็อบสามารถยืดออกและปรับองศาให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบได้ ส่วนแปรงด้านข้าง SideReach ก็สามารถยืดออกได้ไกลถึง 12 ซม. ขณะที่ระบบ MopExtend สามารถยืดแผ่นม็อบออกในแนวทแยงได้ถึง 18 ซม. ช่วยลดพื้นที่ที่อาจยังต้องอาศัยการทำความสะอาดด้วยตนเองในภายหลัง
Dreame เป็นแบรนด์แรกของโลกที่เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นซึ่งมาพร้อมแขนกลไบโอนิกคู่แบบยืดหดได้ รวมถึงแขนกลไบโอนิกแบบยืดหดได้หลายช่วง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีรูปทรงและโครงสร้างแบบตายตัวต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกายภาพมากมาย ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณมุมและขอบต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เทคโนโลยีแขนกลแบบยืดหดได้ของเราช่วยก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว ด้วยการขยายพื้นที่ครอบคลุมในการทำความสะอาด และมอบประสบการณ์การทำความสะอาดแบบอัตโนมัติที่ต่อเนื่องและทั่วถึงยิ่งขึ้น
การทำความสะอาดทั่วทั้งบ้านที่ปรับให้เหมาะสมได้มากขึ้น
X60 Ultra Extreme ผสานความสามารถในการเข้าถึงเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ได้ลึกยิ่งขึ้นเข้ากับระบบ AI-Enhanced OmniSight ที่ได้รับการอัปเกรดของ Dreame โดยประกอบด้วยกล้อง AI มุมกว้าง 120° จำนวน 2 ตัว, ระบบแสงโครงสร้าง 3D สำหรับตรวจจับด้านข้าง พร้อมไฟส่องสว่าง LED เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถนำทางได้อย่างตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำ และทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งบ้านได้อย่างชาญฉลาด
ระบบ Proactive Illumination Dirt Detection ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุหาสิ่งสกปรกประเภทต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เส้นผม และของเหลวสีอ่อน จากนั้นจึงปรับกลยุทธ์การทำความสะอาดของหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งสกปรกที่ตรวจพบ สำหรับเศษสิ่งสกปรกแบบแห้ง หุ่นยนต์ก็จะสามารถเพิ่มแรงดูดและยกแผ่นม็อบขึ้นได้ ส่วนในกรณีที่ตรวจพบคราบหรือสิ่งสกปรกที่เป็นของเหลว แปรงจะถูกยกขึ้น ขณะที่แผ่นม็อบจะลดระดับลง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่สิ่งสกปรกเปียกจะแทรกซึมเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่น หรือถูกปาดให้กระจายไปทั่วพื้น
X60 Ultra Extreme สามารถสร้างแรงดูด Vormax สูงสุดถึง 42,000Pa จึงมอบพลังการทำความสะอาดในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม โดยสามารถเก็บฝุ่น เส้นผม และเก็บเศษสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ขึ้นภายในบ้านได้ทั้งบนพื้นแข็งและพรม นอกจากนี้ยังมาพร้อม HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 ที่ได้รับการอัปเกรด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดปัญหาเส้นผมเข้าไปพันติดกับแปรง
สำหรับการถูพื้น แผ่นม็อบคู่ Dual Omni-Scrub สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงสุดถึง 280 รอบต่อนาที (RPM) และออกแรงกดลงบนพื้นได้สูงสุด 15 นิวตัน (N) ซึ่งเป็นแรงกดใกล้เคียงกับการวางถุงข้าวหนัก 1.5 กิโลกรัม บนพื้น เพื่อจัดการทำความสะอาดคราบสกปรกที่ฝังแน่นยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ VersaLift Navigation ยังสามารถดึงเซ็นเซอร์ของตัวหุ่นยนต์กลับเข้าไปเมื่อหุ่นยนต์เข้าสู่พื้นที่ที่มีระยะห่างจากพื้นต่ำ จึงสามารถทำความสะอาดใต้เตียง โซฟา และตู้ต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถบังคับทิศทางได้อย่างชาญฉลาด
ระบบ ProLeap Obstacle Crossing System ที่ได้รับการอัปเกรดยังช่วยให้หุ่นยนต์สามารถข้ามสิ่งกีดขวางแบบชั้นเดียวที่เข้าเกณฑ์ได้สูงสุดถึง 5.2 ซม. และสิ่งกีดขวางแบบสองชั้นได้สูงสุดถึง 10 ซม. โดยความสามารถดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาดของสิ่งกีดขวางที่กำหนดไว้
การดูแลรักษาแบบอัตโนมัติด้วย PowerDock
หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว X60 Ultra Extreme จะกลับไปยัง PowerDock ซึ่งเป็นแท่นสำหรับดำเนินการดูแลรักษาตัวหุ่นยนต์แบบครบวงจรโดยอัตโนมัติ
PowerDock มาพร้อมระบบทำความสะอาดแผ่นม็อบด้วยตนเอง 100°C ThermoHub Mop Self-Cleaning ที่เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมของ Dreame โดยสามารถทำความร้อนพื้นผิวแผ่นล้างม็อบให้มีอุณหภูมิสูงถึง 100°C ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Dreame เพื่อช่วยให้คราบไขมันและคราบตกค้างต่าง ๆ หลุดออกจากแผ่นม็อบได้ง่ายขึ้น จากนั้นแท่นจะอบแผ่นม็อบให้แห้งด้วยลมร้อน
นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการเทฝุ่นออกจากตัวเครื่องโดยอัตโนมัติได้นานสูงสุด 100 วัน ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบของ Dreame รวมถึงการเติมน้ำอัตโนมัติ การจ่ายน้ำยาทำความสะอาด และการทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นล้างม็อบ ชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบน้ำซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ยังสามารถรองรับการเติมน้ำและระบายน้ำทิ้งโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย "ก้าวต่อไปของการทำความสะอาดด้วยหุ่นยนต์ไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มแรงดูดให้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสามารถในการเข้าถึงและตอบสนองกับพื้นที่ต่าง ๆ รอบบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น" คุณ Jacky Zhong ผู้จัดการทั่วไปของ Dreame Southeast Asia กล่าว "X60 Ultra Extreme ผสานความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม เข้ากับระบบตรวจจับสิ่งสกปรกอัจฉริยะและระบบดูแลรักษาแบบอัตโนมัติ เพื่อลดความจำเป็นในการทำความสะอาดซ้ำด้วยตนเองในภายหลัง"
การวางจำหน่ายในสิงคโปร์
แคมเปญ Early Bird สำหรับผลิตภัณฑ์ X60 Ultra Extreme ของ Dreame จะเริ่มต้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสิงคโปร์ในวันที่ 1 กันยายน 2569 ผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสและชมการสาธิตการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้าร้านตามสถานที่ดังต่อไปนี้:
- ช่องทางออนไลน์: www.dreame.sg
- ร้านค้าปลีก: Dreame Official Stores, COURTS Heeren (Orchard) และ COURTS Megastore (Tampines)
เกี่ยวกับ Dreame Technology
Dreame Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นบริษัทผู้บุกเบิกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้าน โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Dreame Technology ในสิงคโปร์คือ DM Dasher Pte Ltd. ติดตามเราได้ทาง Facebook, Instagram, และ TikTok, หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://dreame.sg
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ข้อกล่าวอ้างต่าง ๆ อย่าง "ชั้นนำของอุตสาหกรรม" (industry-leading) และ "รายแรกของอุตสาหกรรม" (industry-first) อ้างอิงจากการวิจัยภายในของ Dreame และการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ผลิตภัณฑ์เปิดตัว ตัวเลขประสิทธิภาพทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นผลจากการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการของ Dreame ทั้งนี้ ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ประเภทของพื้น การตั้งค่าที่เลือกใช้ และเงื่อนไขในการใช้งาน ตัวเลข 10 ซม. สำหรับความสามารถข้ามสิ่งกีดขวางนั้น ใช้กับสิ่งกีดขวางแบบสองชั้นที่เข้าเกณฑ์และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาดที่กำหนดไว้ ความสามารถในการเทฝุ่นออกจากตัวเครื่องโดยอัตโนมัติสูงสุด 100 วัน อ้างอิงจากการคำนวณภายในห้องปฏิบัติการของ Dreame อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ และความเข้ากันได้กับข้อกำหนดในการติดตั้ง
SOURCE Dreame Technology
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