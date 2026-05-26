Một liên minh quyền lực: Dreame Technology bổ nhiệm Cristiano Ronaldo làm đại sứ toàn cầu mới

Với chủ đề "Dreame to Win" (tạm dịch: Cùng Dreame vươn tới chiến thắng), mối quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt này tái định nghĩa phong cách sống cao cấp thông qua khát vọng chung về sự xuất sắc, tính kỷ luật và sự hoàn hảo

SINGAPORE, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị gia dụng sáng tạo và giải pháp nhà thông minh, hôm nay công bố quan hệ hợp tác toàn cầu mang tính lịch sử với huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo. Sự hợp tác này thể hiện một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của công ty, kết hợp một trong những vận động viên có tính kỷ luật cao nhất thế giới với một thương hiệu được định hình bởi sự theo đuổi không ngừng nghỉ đối với sự hoàn hảo về công nghệ và sự vượt trội về chất lượng.

Dreame Technology Names Cristiano Ronaldo as new Global Ambassador

Việc bổ nhiệm này đánh dấu bước nâng tầm chiến lược đối với hiện diện thương hiệu toàn cầu của Dreame, phản ánh giai đoạn trưởng thành của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Sau nhiều năm mở rộng nhanh chóng cùng những đột phá liên tục trong công nghệ động cơ tốc độ cao và các hệ thống vận hành bằng AI, Dreame đã khẳng định vị thế là một chuẩn mực toàn cầu, nay tiếp tục được củng cố bởi mối quan hệ hợp tác có tầm ảnh hưởng lớn này; một dấu mốc tất yếu trong quá trình phát triển của Dreame, cho thấy công ty đã sẵn sàng dẫn dắt thị trường thiết bị gia dụng cao cấp trên phạm vi toàn cầu thực sự.

Liên minh này được xây dựng trên nền tảng của sự tương đồng sâu sắc về các giá trị cốt lõi. Trong lĩnh vực của mình, Cristiano Ronaldo đã trở thành biểu tượng toàn cầu nhờ tính tự kỷ luật bền bỉ, sự kiên trì và cam kết không ngừng vượt qua các giới hạn nghề nghiệp. Đây cũng chính là những nguyên tắc tạo nên nền tảng triết lý doanh nghiệp của Dreame: tập trung vào tầm nhìn dài hạn, dẫn đầu về công nghệ và liên tục hoàn thiện trải nghiệm người dùng.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác này, Cristiano Ronaldo cho biết: "Tôi luôn tìm kiếm những đối tác có cùng khát vọng vươn tới sự xuất sắc và cam kết làm việc chăm chỉ như mình. Dreame là một thương hiệu không ngừng đổi mới sáng tạo và mang đến hiệu năng hàng đầu, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn. Tôi rất hào hứng khi gia nhập gia đình Dreame và đồng hành cùng sứ mệnh dẫn đầu thị trường toàn cầu của họ".

Dreame to Win: Tái định nghĩa tương lai của cuộc sống thông minh

Được xây dựng làm trọng tâm của mối quan hệ hợp tác này, 'Dreame to Win' thể hiện sự hội tụ giữa tư duy chiến thắng đẳng cấp thế giới và đổi mới tiên tiến, tái định nghĩa cuộc sống thông minh như một công cụ mạnh mẽ tạo điều kiện cho người dùng đạt được sự xuất sắc trong các hoạt động thường nhật.

"Đây không chỉ là một thỏa thuận tài trợ mà còn là một liên minh mạnh mẽ giữa một doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ và một thương hiệu sở hữu trí tuệ thể thao đẳng cấp thế giới", Colm Chang, Chủ tịch Toàn cầu của Dreame cho biết. "Chúng tôi nhận thấy ở nhau sức mạnh, tầm nhìn và tư duy dài hạn. Tinh thần tập trung và sự xuất sắc của Cristiano cộng hưởng sâu sắc với sứ mệnh của Dreame trong việc dẫn dắt ngành và tạo ảnh hưởng tới thế giới thông qua công nghệ thông minh. Cùng nhau, chúng tôi cam kết mang đến cho các hộ gia đình trên toàn cầu trải nghiệm sống chất lượng cao, sẵn sàng cho tương lai".

Thông qua mối quan hệ hợp tác toàn cầu này, Dreame sẽ tích hợp hình ảnh của Ronaldo trên toàn bộ các danh mục sản phẩm, qua đó thể hiện năng lực mang đến phong cách sống tinh tế, hiệu quả và chất lượng cao của thương hiệu. Bằng cách kết hợp sức ảnh hưởng xuyên văn hóa của Cristiano Ronaldo với hệ sinh thái công nghệ tiên tiến của Dreame, hợp tác này sẽ làm nổi bật cách mà công nghệ thông minh có thể giúp người dùng "Dreame to Win" trong cuộc sống thường nhật.

Sự hợp tác này bao trùm toàn bộ hệ sinh thái thông minh của Dreame, bao gồm:

Giải pháp làm sạch thông minh trong nhà và ngoài trời

Thiết bị gia dụng cỡ lớn thông minh

Chăm sóc cá nhân

Thiết bị gia dụng nhà bếp cỡ nhỏ

"Chúng tôi thực sự tin tưởng vào cam kết của Dreame trong việc vượt qua các giới hạn thông qua đổi mới sáng tạo", ông Jacky Zhong, Tổng Giám đốc của Dreame Đông Nam Á cho biết thêm. "Chúng tôi tin vào sức mạnh của kỷ luật và công nghệ trong việc cải thiện cuộc sống con người. Mối quan hệ hợp tác này là cơ hội thú vị để thể hiện cách công nghệ cao cấp và tư duy chiến thắng có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người".

SOURCE Dreame Technology