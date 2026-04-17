Lưu Diệc Phi được công bố là Đại sứ thương hiệu toàn cầu (Thiết bị gia dụng thông minh cỡ lớn), ghi nhận doanh số ấn tượng tại Đông Nam Á

SINGAPORE, ngày 17 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology chính thức công bố nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Diệc Phi trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu (Thiết bị gia dụng thông minh cỡ lớn), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu trong phân khúc cao cấp của thương hiệu. Được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm AWE 2026, sự hợp tác này không chỉ thể hiện bước nâng cấp toàn diện về hình ảnh thương hiệu của Dreame, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy hiện diện tại thị trường thiết bị gia dụng thông minh cao cấp trên toàn cầu.

Là thương hiệu dẫn đầu được xếp hạng số 1 về doanh số trong phân khúc thiết bị làm sạch thông minh tại Đông Nam Á trong nhiều năm liền, Dreame đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng trong khu vực. Các thiết bị gia dụng thông minh cỡ lớn của hãng — bao gồm máy giặt và tủ lạnh — hiện đã chính thức có mặt tại Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan, qua đó củng cố hơn nữa hệ sinh thái sản phẩm toàn diện của Dreame tại Đông Nam Á.

Thiết bị gia dụng thông minh cỡ lớn Dreame: Sự giao thoa giữa đột phá công nghệ đạt giải thưởng và thẩm mỹ tinh tế

Danh mục thiết bị gia dụng thông minh cỡ lớn của Dreame — bao gồm tủ lạnh, điều hòa không khí và máy giặt — đã giành được hơn 10 giải thưởng thiết kế và đổi mới quốc tế danh giá như iF Design Award 2026, Asia Design Prize 2026 Winner và Best of CES 2026. Những giải thưởng này làm nổi bật sự xuất sắc của Dreame trong việc kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ phong cách sống và các tính năng tiên tiến. Dải sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc giá nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các hộ gia đình, từ máy giặt — bao gồm bộ máy giặt sấy cao cấp L9 và dòng phổ thông P5 Series — đến tủ lạnh, từ dòng phổ thông C-Fresh đến các dòng cao cấp như Z-Fresh và Mega Ultra.

Bộ máy giặt sấy L9 là minh chứng cho vị thế dẫn đầu công nghệ của Dreame, khi tích hợp ba đổi mới sáng tạo đầu tiên trên thế giới trong một hệ thống duy nhất. Sản phẩm sở hữu thiết kế liền mạch, không khe hở kết hợp bề mặt kính cao cấp, sản phẩm hòa quyện liền mạch vào không gian sống hiện đại với tính thẩm mỹ tinh tế, tối giản. Ở cấp độ tương tác, thiết bị giới thiệu núm điều khiển dạng cánh tay robot sinh học đầu tiên trong ngành, kết hợp thao tác xoay cơ học với điều khiển cảm ứng, mang lại khả năng phản hồi ở cấp độ mili giây cùng trải nghiệm hiển thị trực quan, rõ ràng. Về chức năng, L9 được trang bị ba công nghệ độc quyền: Công nghệ sấy bơm nhiệt biến tần kép (Dual Inverter Heat Pump Drying) giúp sấy khô nhẹ nhàng và hiệu quả, Công nghệ chăm sóc hơi nước PressFree™ giúp giảm nếp nhăn mà không cần ủi, và hệ thống Tuần hoàn không khí plasma FreshLoop™ đảm bảo độ tươi mới liên tục. Những đổi mới này cùng nhau tái định nghĩa tiêu chuẩn của giặt ủi thông minh.

Tủ lạnh Z-Fresh kết hợp hài hòa giữa thiết kế thẩm mỹ và công nghệ thông minh. Với độ sâu thân máy siêu mỏng hàng đầu trong ngành chỉ 599 mm cùng hệ thống thông gió đáy sáng tạo, sản phẩm cho phép lắp đặt âm tường không khe hở thực sự, trong khi bản lề âm chuyên dụng chỉ cần khoảng hở bên 4 mm để vận hành cửa trơn tru, cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng không gian. Bề mặt màu Nebula Gray được chế tác từ vật liệu mô phỏng đá với quy trình xử lý nhiều lớp, mang lại khả năng chống mài mòn và chống bám vân tay vượt trội, qua đó tái định nghĩa tiêu chuẩn thiết bị cao cấp.

Sản phẩm được trang bị Hệ thống làm lạnh kép (Dual Cooling System) cho phép kiểm soát nhiệt độ độc lập giữa ngăn mát và ngăn đông, loại bỏ hiện tượng lẫn mùi. Khu vực đa chế độ FreshFlex cùng khả năng cấp đông sâu -32°C đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo quản rau củ, đồ uống và thịt. Hệ thống chiếu sáng dịu nhẹ toàn chiều rộng và ngăn chứa mỹ phẩm chuyên dụng nâng cao trải nghiệm người dùng, trong khi khả năng kết nối ứng dụng Dreame APP cho phép giám sát từ xa và điều khiển thuận tiện — mang đến giải pháp bảo quản thực phẩm hiệu quả, tinh tế cho các gia đình hiện đại.

Mở rộng đa kênh trên khắp Đông Nam Á

Là thương hiệu công nghệ cao cấp toàn cầu, Dreame Technology hiện hoạt động tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 6.500 cửa hàng bán lẻ trực tiếp trên toàn thế giới, phục vụ hơn 42 triệu hộ gia đình và hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu.

Tại Đông Nam Á, bên cạnh sự hiện diện vững chắc trong mảng thiết bị làm sạch thông minh, chăm sóc cá nhân, phong cách sống và sản phẩm nhà bếp, Dreame đã chính thức mở rộng danh mục sang nhóm thiết bị gia dụng lớn, bao gồm tủ lạnh, máy giặt và tivi. Các sản phẩm này hiện đã có mặt tại nhiều thị trường như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng khu vực của thương hiệu. Danh mục sản phẩm được phân phối qua nhiều kênh, bao gồm website chính thức của Dreame, các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, cũng như các cửa hàng trải nghiệm (flagship store) và đối tác bán lẻ lớn. Trong thời gian tới, Dreame dự kiến triển khai thêm nhiều hoạt động trải nghiệm ngoại tuyến đa dạng nhằm tạo ra nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thực tế và tương tác hơn cho người tiêu dùng.

Giới thiệu về Dreame Technology

Được thành lập vào năm 2017, Dreame Technology là công ty sản phẩm tiêu dùng sáng tạo, tập trung vào thiết bị làm sạch nhà thông minh với tầm nhìn nâng tầm cuộc sống thông qua công nghệ. Theo dõi chúng tôi trên Facebook, Instagram, TikTok và Twitter. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://global.dreametech.com/

