DuPont เตรียมเผยโฉม Tyvek® นวัตกรรมล่าสุดที่ Safe@Work 2026 ประเทศไทย
News provided byDuPont
16 Jun, 2026, 22:01 CST
นวัตกรรม Tyvek® ล่าสุด ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงานทั่วอาเซียน
กรุงเทพมหานคร, 16 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ DuPont (NYSE: DD) ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Tyvek® ที่ได้รับความไว้วางใจ ที่ Thailand Safe@Work 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีด้านวัสดุสำหรับเครื่องแต่งกายป้องกัน DuPont ยังเดินหน้าพัฒนาวัสดุและโซลูชันที่สนับสนุนความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในเร็ว ๆ นี้สะท้อนความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้งของบริษัทในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานที่ทำงานผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ Tyvek® ใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพพนักงานควบคู่ไปกับการปกป้องที่เชื่อถือได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติจะมีการเปิดเผยที่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการระหว่างอีเวนต์ดังกล่าว
วิทยาศาสตร์วัสดุเพื่อการปกป้องและความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมยา การผลิต สาธารณูปโภค และกระบวนการทางเคมี องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของโซลูชันการป้องกันที่สนับสนุนทั้งการปกป้องผู้ปฏิบัติงานและความสะดวกสบายของผู้สวมใส่มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อความคาดหวังเปลี่ยนไป นวัตกรรมวิทยาศาสตร์วัสดุยังคงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ที่ Safe@Work 2026 นั้น DuPont จะนำเสนอแพลตฟอร์ม Tyvek® ใหม่สำหรับตลาดอาเซียน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มใหม่และการใช้งานที่คาดหวัง ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบูธของ DuPont ได้ที่บูธ A4 ฮอลล์ 11-12 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมระหว่างอีเวนต์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามอัปเดตได้ที่: tyvek.com/ppe
เกี่ยวกับ DuPont
DuPont (NYSE: DD) คือผู้นำนวัตกรรมระดับโลก นำเสนอโซลูชันขั้นสูงที่ช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันในตลาดหลักต่าง ๆ ของเรา ได้แก่ บริการสุขภาพ ประปา การก่อสร้าง และการขนส่ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจ และโซลูชันต่าง ๆ ได้ที่ www.dupont.com นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ได้ที่ investors.dupont.com
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลทางเทคนิคที่ DuPont เห็นว่าเชื่อถือได้ โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาระดับความเป็นพิษและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้สะท้อนประสิทธิภาพของผ้าในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะควบคุม ไม่ใช่เสื้อผ้าสำเร็จรูป ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการประเมินภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเฉพาะของตนเอง ตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของตนเอง ผู้ใดที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลนี้ควรตรวจสอบก่อนว่าเสื้อผ้าที่เลือกนั้นเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการหรือไม่ ผู้ใช้ควรหยุดใช้เสื้อผ้าหากผ้าฉีกขาด ชำรุด หรือมีรอยเจาะ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขการใช้งานอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา DUPONT DE NEMOURS, INC และบริษัทในเครือ จึงไม่รับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการจำหน่ายหรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์และข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นใบอนุญาตในการดำเนินการหรือคำแนะนำให้ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือข้อมูลทางเทคนิคใด ๆ ของ DuPont หรือบุคคลอื่นใดที่ครอบคลุมวัสดุหรือการใช้งานใด ๆ
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SOURCE DuPont
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