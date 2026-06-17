DuPont Siap Perkenalkan Inovasi Terbaru Tyvek® di Safe@Work 2026 Thailand

Berbekal pengalaman lebih dari 50 tahun dalam mengembangkan material pakaian pelindung (protective apparel), DuPont terus menghadirkan berbagai solusi yang mendukung keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas pekerja di beragam industri. Peluncuran produk terbaru ini mencerminkan komitmen DuPont untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang melalui riset ilmiah dan masukan pelanggan.

Inovasi terbaru Tyvek® menjawab tuntutan di lingkungan kerja modern yang semakin memprioritaskan keselamatan pekerja, serta fitur perlindungan yang andal. DuPont akan memperkenalkan detail dan kemampuan Tyvek® secara resmi dalam acara tersebut.

Menghadirkan Perlindungan dan Kenyamanan Pekerja Melalui Inovasi Material

Di berbagai sektor seperti farmasi, manufaktur, utilitas, dan pengolahan bahan kimia, banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya alat pelindung diri (APD) yang tidak hanya menjaga keselamatan pekerja, namun juga memberikan kenyamanan saat digunakan. Sejalan dengan meningkatnya ekspektasi tersebut, inovasi dalam teknik material berperan penting menghadirkan solusi yang mampu menjawab kedua kebutuhan tersebut.

Di ajang Safe@Work 2026, DuPont akan memperkenalkan platform Tyvek® terbaru untuk pasar ASEAN. Melalui kesempatan ini, peserta dan media dapat mengenal lebih dekat platform baru tersebut, termasuk berbagai aplikasi dan penggunaannya di lingkungan kerja. Pengunjung dapat mendatangi stan pameran DuPont di Booth A4, Hall 11-12 untuk memperoleh informasi lebih lanjut selama pameran berlangsung.

Informasi dan kabar terbaru mengenai Tyvek®: tyvek.com/ppe

Tentang DuPont

DuPont (NYSE: DD) merupakan perusahaan inovasi global yang menghadirkan solusi teknologi mutakhir untuk membantu transformasi di berbagai industri dan meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. DuPont melayani sejumlah sektor utama, termasuk layanan kesehatan, pengelolaan air, konstruksi, dan transportasi. Informasi lebih lanjut mengenai DuPont, unit bisnis, dan berbagai solusi yang ditawarkannya tersedia di www.dupont.com. Informasi bagi investor dapat diakses melalui laman hubungan investor di investors.dupont.com.

DuPont menyampaikan informasi ini berdasarkan data teknis yang dinilai akurat pada saat penayangan rilis berita. DuPont dapat memperbarui informasi ini jika ada data dan pengalaman baru. Pengguna pakaian pelindung bertanggung jawab menentukan tingkat risiko dan jenis alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Data yang disajikan DuPont mencerminkan hasil pengujian laboratorium terhadap material kain dalam kondisi terkendali dan tidak mewakili kinerja dari seluruh pakaian pelindung dalam seluruh kondisi penggunaan. Sebelum dipakai, pengguna harus memastikan bahwa produk yang dipilih telah sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Penggunaan harus dihentikan apabila material mengalami sobek, aus, atau berlubang untuk menghindari potensi paparan bahan kimia. Karena kondisi penggunaan berada di luar kendali perusahaan, DUPONT DE NEMOURS, INC. BERSAMA PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KELAYAKAN JUAL ATAU KESESUAIAN PRODUK UNTUK TUJUAN TERTENTU, SERTA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN PRODUK MAUPUN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM MATERI INI. Informasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian lisensi maupun anjuran untuk menggunakan atau melanggar hak atas merek dagang, paten, atau informasi teknis milik DuPont atau pihak lain yang berkaitan dengan suatu material atau penggunaannya.

DuPont™, DuPont Oval Logo, serta seluruh merek dagang dan merek layanan yang ditandai dengan simbol ™, ℠, atau ® merupakan milik perusahaan afiliasi DuPont de Nemours, Inc., kecuali dinyatakan berbeda.

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