Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS Báo Cáo Tổng Số Vốn Nắm Giữ đạt Khoảng 337 Triệu USD, Bao Gồm Các Khoản Đầu Tư tại OpenAI, Beast Industries, Hơn 11.000 ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD

Tính đến 5:00 chiều ET ngày 20 tháng 5 năm 2026, danh mục tài sản của ORBS bao gồm: 90 triệu USD đầu tư vào OpenAI (gián tiếp, thông qua các công ty mục đích đặc biệt SPV), khoản đầu tư 18 triệu USD vào Beast Industries, khoản đầu tư 1 triệu USD vào Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) với giá 0,25 USD mỗi WLD (theo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), cùng tổng cộng khoảng 133 triệu USD tiền mặt và stablecoin, đưa tổng giá trị tài sản nắm giữ lên mức xấp xỉ 337 triệu USD.

Những nội dung chính rút ra từ cơ cấu tổng tài sản của ORBS trong tuần qua

Ban quản lý ORBS tin rằng danh mục tài sản của Công Ty nắm giữ một số thành tố quan trọng nhất đối với hệ thống tài chính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Trong số các khoản đầu tư, những sự kiện nổi bật chính trong tuần qua phải kể đến:

Vào ngày 11 tháng 5, OpenAI đã ra mắt Deployment Company, một liên doanh trị giá hàng tỷ đô la cùng 19 công ty đối tác, hoạt động theo mô hình cử các kỹ sư triển khai AI đến làm việc trực tiếp trong nội bộ của khách hàng, phối hợp với đội ngũ nhân sự của chính các tổ chức đó để xác định các cơ hội mang lại giá trị cao nhất cho trí tuệ nhân tạo (OpenAI; Bloomberg).

Vào ngày 15 tháng 5, OpenAI đã ra mắt ChatGPT Personal Finance dành cho người dùng gói Pro tại Hoa Kỳ, cho phép người dùng liên kết an toàn các tài khoản ngân hàng, môi giới và tín dụng của hơn 12.000 tổ chức, qua đó củng cố hơn nữa mối quan hệ của OpenAI với người dùng của mình (OpenAI).

Vào ngày 12 tháng 5, Beast Industries, do Jimmy Donaldson (hay còn gọi là MrBeast) dẫn dắt, đã có buổi thuyết trình công khai đầu tiên trước các nhà quảng cáo. Tại sự kiện này, Beast đã ra mắt một nền tảng thương mại điện tử hai chiều dành cho các nhà sáng tạo nội dung và giới thiệu Vyro – công cụ phân phối độc quyền nội dung sáng tạo. Ban quản lý kỳ vọng doanh thu cả năm 2026 sẽ đạt 1,6 tỷ USD, tăng so với con số 899 triệu USD năm 2025 (Digiday; TIME 100 Doanh Nghiệp Có Ảnh Hưởng Nhất Năm 2026). "Chúng tôi không còn đơn thuần là một kênh YouTube nữa. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng truyền thông thế hệ mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) – sử dụng công nghệ, dữ liệu và sở hữu trí tuệ (IP) toàn cầu để kết nối các thương hiệu với người hâm mộ ở quy mô chưa từng có", ông Jeff Housenbold, Giám Đốc Điều Hành của Beast Industries, phát biểu tại buổi thuyết trình.

Vào ngày 19 tháng 5, bồi thẩm đoàn California đã bác bỏ các khiếu nại của ông Elon Musk chống lại OpenAI (WSJ), giúp loại bỏ một trở ngại cho OpenAI. Bồi thẩm đoàn nhận định rằng ông Musk đã chờ quá lâu mới đệ đơn kiện và thời hiệu khởi kiện đã hết hạn.

Vào ngày 20 tháng 5, một số nguồn truyền thông đưa tin rằng OpenAI được cho là đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong vài tuần tới (WSJ). Đợt IPO này của OpenAI được xem là một trong những đợt IPO được mong chờ nhất năm 2026.

Sắc Lệnh Hành Pháp (EO) dự kiến của Nhà Trắng về an toàn trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 5. Các nguồn tin truyền thông cho biết Sắc Lệnh Hành Pháp này sẽ chỉ đạo các cơ quan liên bang (bao gồm Bộ Tài Chính, Văn Phòng Giám Đốc An Ninh Mạng Quốc Gia, Cơ Quan An Ninh Quốc Gia, Bộ An Ninh Nội Địa, Cơ Quan An Ninh Mạng và Cơ Sở Hạ Tầng) thiết lập một trung tâm điều phối thông tin với các công ty trí tuệ nhân tạo và các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng. Sự kiện dự kiến sẽ có sự góp mặt của nhiều CEO công nghệ chủ chốt, trong đó có Sam Altman, CEO của OpenAI (Washington Post).

Ông Thomas "Tom" Lee, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Eightco, nhận định: "OpenAI Deployment Co tạo ra các khả năng triển khai thực địa kiểu Palantir và một lợi thế cạnh tranh vượt trội cho doanh nghiệp so với các đối thủ".

"Sự chú ý của giới truyền thông xung quanh sự kiện của Beast cho thấy MrBeast là một trong số ít các công ty tỷ đô có thể dự báo mức tăng trưởng doanh thu trên 75% vào năm 2026", ông Lee cho biết.

Dữ liệu do Fundstrat tổng hợp cho thấy "các thực thể không phải con người" hiện chiếm tỷ trọng giao dịch ước tính như sau trên một số nền tảng:

75% khối lượng giao dịch trên Polymarket 53% lưu lượng truy cập web 47% email được gửi đi 44% hoạt động mua bán cổ phiếu tại Hoa Kỳ 35% số lượng trang web mới được tạo 30% đánh giá sản phẩm trực tuyến



Eightco: Tiếp xúc với các xu hướng lớn quan trọng

Eightco phát triển dựa trên ba xu hướng lớn mà Công Ty kỳ vọng sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo: trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo, với các vị thế trong mỗi xu hướng thông qua đầu tư gián tiếp vào OpenAI (27% lượng vốn nắm giữ của ORBS), Worldcoin (21%) và Beast Industries (5%).

Trí Tuệ Nhân Tạo – OpenAI

Eightco đã đầu tư khoảng 90 triệu USD vào các công ty mục đích đặc biệt có cổ phần trong công ty mẹ của OpenAI, chiếm khoảng 27% tổng quỹ tài sản, một trong những mức đầu tư có tỉ lệ tập trung cao nhất được công bố trong tất cả các công ty niêm yết.

ChatGPT, ứng dụng dành cho người tiêu dùng của OpenAI, là ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng số 1 trên toàn cầu (Sensor Tower) và đã vượt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần vào tháng 2 năm 2026, trở thành công nghệ dành cho người tiêu dùng có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử (UBS qua Reuters).

Định Danh Kỹ Thuật Số — Token WLD

Eightco hiện nắm giữ hơn 283 triệu WLD (chiếm khoảng 8,31% tổng nguồn cung lưu hành) và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu (chiếm khoảng 21% kho quỹ của Eightco).

Worldcoin là token gốc của World – mạng lưới Proof of Human toàn cầu được xây dựng bởi Tools for Humanity (do Sam Altman và Alex Blania đồng sáng lập) và do World Foundation quản lý. Các thiết bị Orb của hãng phát hành một World ID (Mã định danh World) bảo vệ quyền riêng tư, cho phép xác minh người dùng là một con người duy nhất, chứ không phải là một tác nhân AI.

Theo mô hình kinh doanh đã được World công bố, các ứng dụng phải trả phí cho mỗi lần xác minh trong khi việc xác minh người dùng cuối vẫn miễn phí, theo đó cả nhà phát hành chứng chỉ cũng như giao thức World đều kiếm tiền từ việc xác thực người dùng đã được xác minh. Theo Tools for Humanity, World xác định cơ hội doanh thu tiềm năng chung của 13 ngành trị giá 6,35 nghìn tỷ USD, trong đó có ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền Kinh Tế Sáng Tạo — Beast Industries

Eightco đã đầu tư 18 triệu USD vào cổ phần của Beast Industries, tương đương khoảng 5% kho quỹ.

Beast Industries sở hữu một trong những mạng lưới tiếp cận trực tiếp khách hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 500 triệu người theo dõi trên các nền tảng, và MrBeast là người được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thương mại hóa các hoạt động sản xuất nội dung, khả năng phân phối và niềm tin của khán giả trở thành những tài sản ngày càng khan hiếm.

Giới thiệu về Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai, đang thực hiện chiến lược quản lý kho quỹ Worldcoin (WLD) đầu tiên thuộc loại hình này. Công Ty cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận gián tiếp ba xu hướng định hình chu kỳ này chỉ với một mã cổ phiếu duy nhất: trí tuệ nhân tạo (thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI), định danh kỹ thuật số (thông qua vị thế là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới và giao thức Proof of Human), và nền kinh tế sáng tạo thông qua cổ phần trong Beast Industries của MrBeast. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera và GSR, Eightco đang xây dựng lớp cơ sở hạ tầng phục vụ việc xác thực con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tự hành.

Câu hỏi Thường Gặp

Cổ phiếu ORBS là gì?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai trên sàn Nasdaq. ORBS mang đến cơ hội tiếp cận gián tiếp với: OpenAI và Beast Industries.

Tổ chức/cá nhân nào hiện sở hữu nhiều Worldcoin (WLD) nhất?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) nắm giữ 283 triệu WLD, tương đương khoảng 8,31% nguồn cung đang lưu hành và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu.

Bằng Chứng Con Người (Proof of Human) là gì?

Proof of Human (Bằng Chứng Con Người) là một phương thức xác minh được mã hóa cho phép chứng minh người dùng là một cá nhân duy nhất, còn sống, không phải là bot hay tác nhân AI. Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại điện tử và bất kỳ hệ thống nào yêu cầu "một người, một tài khoản" trong kỷ nguyên Agentic AI.

Eightco (ORBS) có liên quan như thế nào đến Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin (WLD) lớn nhất thế giới, token vận hành mạng lưới Proof of Human của World.

CEO của Eightco Holdings là ai?

Ông Kevin O'Donnell là Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Hội Đồng Quản Trị của Công Ty bao gồm Tom Lee (Đối Tác Quản Lý và Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat, kiêm Chủ Tịch của Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) và Brett Winton (Trưởng bộ phận Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest) trong vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Tất cả các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử, đều có thể được coi là tuyên bố mang tính dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến: Kỳ vọng của Công ty rằng trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo; kỳ vọng về sự phát triển và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo tác nhân; kỳ vọng rằng Deployment Company của OpenAI sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh khác biệt cho doanh nghiệp so với các đối thủ; các tin tức truyền thông về việc OpenAI được cho là đang chuẩn bị nộp hồ sơ IPO và kỳ vọng rằng đợt IPO này của OpenAI sẽ là một trong những đợt IPO được mong đợi nhất năm 2026; dự báo doanh thu cả năm 2026 của Beast Industries là 1,6 tỷ USD; kỳ vọng về khả năng của Beast Industries với tư cách là một nền tảng truyền thông thế hệ mới và các tuyên bố rằng MrBeast là một trong số ít các công ty tỷ đô có thể dự báo mức tăng trưởng doanh thu trên 75% vào năm 2026; kỳ vọng về việc áp dụng giao thức World ID trong các ứng dụng doanh nghiệp và tiêu dùng; niềm tin rằng giải pháp xác minh Proof-of-Human đang trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại vận hành bằng AI tác nhân và hệ thống tài chính trong kỷ nguyên AI tác nhân; tuyên bố về tỷ lệ hoạt động của các thực thể không phải con người và bot trên các nền tảng internet (bao gồm Polymarket, lưu lượng truy cập web, email, giao dịch cổ phiếu, tạo trang web và đánh giá sản phẩm trực tuyến); các tuyên bố liên quan đến cơ hội doanh thu tiềm năng của World trên nhiều ngành (bao gồm ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo); chiến lược quản lý tài chính của Công Ty và lợi ích dự kiến từ các vị thế đầu tư gián tiếp của Công Ty tại OpenAI (thông qua các công ty mục đích đặc biệt) và các vị thế đầu tư vào WLD và Beast Industries; niềm tin của Công Ty rằng danh mục đầu tư tài chính của mình nắm giữ các thành phần quan trọng cho hệ thống tài chính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo tương lai; các tuyên bố liên quan đến tầm quan trọng của khả năng phân phối và niềm tin của khán giả trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo thương mại hóa các hoạt động sản xuất nội dung và các tuyên bố liên quan đến Sắc Lệnh Hành Pháp dự kiến của Nhà Trắng về an toàn trí tuệ nhân tạo. Các từ như "kế hoạch", "kỳ vọng", "sẽ", "dự đoán", "tiếp tục", "mở rộng", "thúc đẩy", "phát triển", "tin tưởng", "định hướng", "mục tiêu", "có thể", "duy trì", "dự án", "triển vọng", "dự định", "ước tính", "có khả năng", "nên" và các từ hay cụm từ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự được sử dụng để xác định các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều chứa các từ hay cụm từ nói trên. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, những điều này luôn tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn, đồng thời không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc Công Ty không thể trực tiếp quản lý hoặc điều hành các doanh nghiệp tư nhân mà Công Ty không phải là cổ đông kiểm soát, trong đó có OpenAI và Beast Industries; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty, bao gồm cả vị thế đầu tư gián tiếp của Công Ty trong cổ phần OpenAI (nắm giữ thông qua các công ty mục đích đặc biệt), vị thế trong WLD và vị thế trong cổ phần Beast Industries; khả năng của Công Ty trong việc duy trì tuân thủ các yêu cầu niêm yết liên tục của Nasdaq; chi phí, phí hoặc khoản chi bất ngờ làm giảm nguồn vốn của Công Ty hoặc làm chậm việc triển khai vốn; không thể huy động đủ vốn để tài trợ hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh hoặc các khoản đầu tư chiến lược; sự biến động về giá tài sản kỹ thuật số, trong đó có WLD và ETH, có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản dự trữ của Công Ty; những thay đổi về quy định, luật pháp và quy tắc trong tương lai tác động tiêu cực đến tài sản kỹ thuật số, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo hoặc thu thập dữ liệu sinh trắc học; rủi ro liên quan đến việc phát triển, áp dụng và chấp nhận thị trường của công nghệ Proof-of-Human và mạng lưới World; sự không chắc chắn về tốc độ và quỹ đạo triển khai AI tác nhân trong các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng; sự không chắc chắn về lộ trình sản phẩm của OpenAI và thời điểm hoặc sự thành công của bất kỳ đợt IPO nào; rủi ro liên quan đến khả năng đạt được mục tiêu doanh thu hoặc dự báo tăng trưởng của Beast Industries; rủi ro rằng dữ liệu của bên thứ ba về hoạt động internet không phải của con người có thể không chính xác hoặc thay đổi; sự không chắc chắn về phạm vi, thời gian hoặc việc thực hiện các quy định dự kiến của chính phủ về trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả Sắc Lệnh Hành Pháp dự kiến của Nhà Trắng về an toàn trí tuệ nhân tạo; và sự thay đổi quan điểm của công chúng và chính phủ về tài sản kỹ thuật số hoặc các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên có niềm tin không xác đáng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố mang tính dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2026 cùng các hồ sơ công khai liên quan khác. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố nào để phản ánh các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu.

