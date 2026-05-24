Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 337 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Al 20 maggio 2026, ore 17:00 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,25 dollari per WLD (secondo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e un totale di circa 133 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 337 milioni di dollari.

Punti chiave relativi alle attività di tesoreria di ORBS nell'ultima settimana

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le partecipazioni, i punti salienti della settimana appena trascorsa sono:

L'11 maggio, OpenAI ha lanciato Deployment Company, una joint venture multimiliardaria con 19 aziende partner, pensata per inserire ingegneri specializzati nell'implementazione dell'IA direttamente all'interno delle organizzazioni clienti. L'iniziativa mira a collaborare con i team interni delle aziende per individuare le opportunità a più alto valore per l'intelligenza artificiale (OpenAI; Bloomberg).

Il 15 maggio, OpenAI ha lanciato ChatGPT Personal Finance per gli utenti Pro negli Stati Uniti. Secondo OpenAI, il servizio consente di collegare in modo sicuro conti bancari, conti d'intermediazione finanziaria e carte di credito appartenenti a oltre 12.000 istituzioni finanziarie, rafforzando ulteriormente la relazione tra OpenAI e i propri utenti (OpenAI).

Il 12 maggio, Beast Indstries, guidata da Jimmy Donaldson (alias MrBreast), si è presentata per la prima volta pubblicamente al mercato degli advertiser. Beast ha presentato un marketplace bilaterale per creator e ha introdotto Vyro, il suo motore proprietario per la distribuzione dei contenuti. Secondo le previsioni del management, i ricavi per l'intero 2026 ammonteranno a 1,6 miliardi di dollari, in crescita rispetto agli 899 milioni registrati nel 2025 (Digiday; TIME 100 Most Influential Companies 2026). "Non siamo più un semplice canale YouTube. Stiamo costruendo una piattaforma media di nuova generazione nell'era dell'IA, utilizzando tecnologia, dati e proprietà intellettuali globali per unire brand e audience su una scala senza precedenti", ha dichiarato durante la presentazione Jeff Housenbold, CEO di Beast Industries.

Il 19 maggio, una giuria californiana ha respinto le accuse mosse da Elon Musk contro OpenAI (WSJ), rimuovendo un elemento di incertezza per l'azienda. Secondo la giuria, Musk avrebbe presentato il ricorso oltre i termini previsti dalla legge, quando era ormai applicabile la prescrizione.

Il 20 maggio, diverse fonti media hanno riportato che OpenAI starebbe preparando il deposito per un'IPO nelle prossime settimane (WSJ). La quotazione di OpenAI è destinata a diventare una delle più rilevanti del 2026.

L'Executive Order (EO) della Casa Bianca sulla sicurezza dell'IA è atteso per il 21 maggio. Stando a quanto riportato dai media, l'EO prevede che diverse agenzie federali, inclusi il Dipartimento del Tesoro, l'Office of the National Cyber Director, la National Security Agency, il Department of Homeland Security e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency collaborino alla creazione di una piattaforma volontaria di coordinamento con società di IA e operatori delle infrastrutture. Sono attesi numerosi CEO del settore tecnologico, tra cui Sam Altman, CEO di OpenAI (Washington Post).

"OpenAI Deployment Co crea capacità di dispiegamento operativo avanzato simili a quelle di Palantir e rappresenta un forte elemento di differenziazione enterprise rispetto ai concorrenti", ha affermato Thomas "Tom" Lee, membro del board di Eightco.

Il forte interesse mediatico per l'evento di Beast evidenzia come MrBeast sia tra le rare aziende multimiliardarie in grado di puntare a una crescita dei ricavi superiore al +75% nel 2026", ha dichiarato Lee.

I dati raccolti da Fundstrat dimostrano che gli "attori non umani" rappresentano ora le seguenti quote stimate di volume su varie piattaforme: il 75% del volume di scambi di Polymarket il 53% del traffico web il 47% delle e-mail inviate il 44% delle operazioni di acquisto di azioni statunitensi il 35% di creazione di nuovi siti web il 30% delle recensioni di prodotti online



Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'Azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creator, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (27% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (21%) e Beast Industries (5%).

Intelligenza artificiale — OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, che rappresentano circa il 27% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app consumer di OpenAI, è diventata l'app consumer di intelligenza artificiale numero uno al mondo (Sensor Tower) e nel febbraio 2026 ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali, diventando così la tecnologia consumer con la crescita più rapida della storia (UBS via Reuters).

Identità digitale — Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,31% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 21% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creator — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 5% delle attività di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'intelligenza artificiale trasforma in commodity la creazione di contenuti, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più ridotte.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta a un singolo ticker a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi possiede più Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,31% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Cosa è Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, i sistemi bancari e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete Proof of Human di World.

Chi è CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni presenti in questo comunicato stampa, tranne quelle relative a fatti storici, possono essere considerate di carattere previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società in merito al fatto che l'IA, l'identità digitale e l'economia dei creator daranno forma al prossimo decennio di innovazione; le aspettative relative allo sviluppo e all'adozione dell'IA agentica; le aspettative secondo cui la Deployment Company di OpenAI crei capacità di differenziazione enterprise rispetto ai concorrenti; le notizie di stampa secondo cui OpenAI starebbe preparando il deposito di un'IPO e le aspettative che un'IPO di OpenAI sarebbe una delle quotazioni più attese del 2026; le indicazioni del management di Beast Industries relative a ricavi per l'intero 2026 pari a 1,6 miliardi di dollari; le aspettative sulle capacità di Beast Industries come piattaforma media di nuova generazione e le dichiarazioni secondo cui MrBeast è una delle poche aziende multi-miliardarie in grado di guidare una crescita dei ricavi superiore al 75% nel 2026; le aspettative relative all'adozione del protocollo World ID nelle applicazioni aziendali e consumer; la convinzione che la verifica Proof-of-Human stia diventando un'infrastruttura essenziale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e i sistemi finanziari nell'era dell'IA agentica; le affermazioni relative alle percentuali di attività non umana e dei bot sulle piattaforme Internet, tra cui Polymarket, il traffico web, la posta elettronica, l'esecuzione di operazioni azionarie, la creazione di siti web e le recensioni di prodotti online; le dichiarazioni relative all'opportunità di ricavi indirizzabili di World in settori che includono banking, e-commerce, gaming, social media e IA agentica; dichiarazioni relative alle opportunità di ricavi accessibili a World in settori che spaziano dal settore bancario, all'e-commerce, ai giochi, ai social media e all'IA agentica; la strategia di tesoreria della Società e i benefici previsti delle sue posizioni indirette in OpenAI (attraverso veicoli a scopo speciale) e delle sue posizioni in WLD e Beast Industries; la convinzione della Società che il suo portafoglio di tesoreria contenga componenti fondamentali per il futuro sistema di IA e finanziario digitale; dichiarazioni relative all'importanza della distribuzione e della fiducia del pubblico man mano che l'IA rende la produzione di contenuti una commodity; e dichiarazioni relative al previsto Executive Order della Casa Bianca sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Termini quali "si prevede", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "amplia", "promuove", "sviluppa", "ritiene", "linee guida", "obiettivo", "potrebbe", "rimane", "progetto", "prospettiva", "intende", "si stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli a scopo speciale), la sua posizione in WLD e la sua posizione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o espandere le proprie operazioni aziendali o gli investimenti strategici; volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; l'incertezza relativa alla roadmap dei prodotti di OpenAI e alle tempistiche o al lancio di una eventuale IPO; rischi relativi alla capacità di Beast Industries di raggiungere le proprie previsioni di fatturato o le proiezioni di crescita; il rischio che i dati di terze parti relativi all'attività su Internet non umana possano essere imprecisi o soggetti a modifiche; incertezza relativa all'ambito, ai tempi o all'attuazione delle previste normative governative sull'IA, incluso il previsto Executive Order della Casa Bianca sulla sicurezza dell'IA; e il cambiamento delle posizioni dell'opinione pubblica e dei governi sugli asset digitali o sui settori legati all'intelligenza artificiale. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e altre informazioni contenute nella sua Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

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