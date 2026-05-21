Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un total d'environ 337 millions de dollars en avoirs, dont OpenAI, Beast Industries, plus de 11 000 ETH et plus de 283 millions de tokens WLD

Au 20 mai 2026, à 17h00 ET, le portefeuille d'ORBS comprend un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par le biais de SPV) dans OpenAI, un investissement financé de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,25 $ par WLD (par Coinbase), 11 068 Ethereum (ETH), et environ 133 millions de dollars en liquidités et en stablecoins, pour un montant total d'environ 337 millions de dollars.

Principaux enseignements tirés des actifs de trésorerie ORBS au cours de la semaine écoulée

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus déterminants pour l'avenir du système financier numérique et de l'IA. Parmi les participations, les principaux faits marquants de la semaine écoulée sont les suivants :

Le 11 mai, OpenAI a lancé la Deployment Company, une coentreprise de plusieurs milliards de dollars avec 19 entreprises partenaires, conçue pour placer des ingénieurs en déploiement d'IA directement au sein des entreprises clientes, en partenariat avec les équipes de ces entreprises pour identifier les opportunités de plus grande valeur pour l'intelligence artificielle (OpenAI ; Bloomberg).

Le 15 mai, OpenAI a lancé ChatGPT Personal Finance pour les utilisateurs Pro aux États-Unis, qui, selon OpenAI, permet aux utilisateurs de relier en toute sécurité des comptes bancaires, de courtage et de crédit à plus de 12 000 institutions, et de renforcer la relation d'OpenAI avec ses utilisateurs (OpenAI).

Le 12 mai, Beast Industries, dirigée par Jimmy Donaldson (alias MrBeast), a fait sa toute première présentation publique aux annonceurs. Beast a dévoilé une place de marché bilatérale pour les créateurs et a présenté Vyro, son propre moteur de distribution pour les créateurs. La direction a prévu un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars pour l'année 2026, contre 899 millions de dollars en 2025 (Digiday ; TIME 100 Most Influential Companies 2026). « Nous ne sommes plus une simple chaîne YouTube. Nous édifions une plateforme médiatique de nouvelle génération à l'ère de l'IA, en utilisant la technologie, les données et la propriété intellectuelle mondiale pour réunir les marques et les fans à une échelle sans précédent », a déclaré le PDG de Beast Industries, Jeff Housenbold, lors de la présentation.

Le 19 mai, un jury californien a rejeté les plaintes d'Elon Musk contre OpenAI (WSJ), levant ainsi un obstacle pour cette dernière. Le jury a estimé que Musk avait attendu trop longtemps pour intenter une action en justice et que le délai de prescription s'appliquait.

Le 20 mai, plusieurs médias ont rapporté qu'OpenAI s'apprêterait à déposer une demande d'introduction en bourse dans les semaines à venir (WSJ). L'introduction en bourse d'OpenAI serait considérée comme l'une des plus attendues en 2026.

Le décret tant attendu de la Maison Blanche sur la sécurité de l'IA devrait être annoncé le 21 mai. Selon les médias, ce décret ordonne aux agences fédérales, notamment au département du Trésor, au Bureau du directeur national de la cybersécurité, à l'Agence nationale de sécurité, au département de la sécurité intérieure et à l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, de mettre en place un centre d'échange volontaire avec les entreprises spécialisées en IA et les exploitants d'infrastructures. De nombreux PDG d'entreprises technologiques de premier plan sont attendus, dont Sam Altman, PDG d'OpenAI (Washington Post).

« OpenAI Deployment Co crée des capacités de déploiement de type Palantir et un facteur de différenciation massif par rapport à ses concurrents », Thomas « Tom » Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco.

« Le buzz médiatique autour de l'événement Beast témoigne du fait que MrBeast est l'une des rares entreprises multimilliardaires à pouvoir assurer une croissance de 75 % de son chiffre d'affaires en 2026 », a déclaré M. Lee.

Les données compilées par Fundstrat montrent que les non-humains représentent aujourd'hui les parts estimées suivantes du volume sur les différentes plateformes :

75 % du volume d'échanges de Polymarket 53 % du trafic web 47 % des courriels envoyés 44 % de l'exécution côté achat d'actions aux États-Unis 35 % de la création de nouveaux sites web 30 % des évaluations de produits en ligne



Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon l'entreprise, devraient façonner l'innovation sur la prochaine décennie : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions dans chaque tendance par le biais d'investissements indirects dans OpenAI (27 % de la trésorerie d'ORBS), Worldcoin (21 %) et Beast Industries (5 %).

Intelligence artificielle - OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des structures d'accueil ayant une exposition à des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 27 % des actifs de trésorerie, l'une des plus fortes concentrations divulguées de toutes les structures cotées en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est la première application d'IA grand public au monde (Sensor Tower). Elle a dépassé les 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en février 2026, ce qui en fait la technologie grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire (UBS via Reuters).

Identité numérique – Token WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8,31 % de l'offre en circulation, la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial et environ 21 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le token natif de World, un réseau mondial de preuve d'humanité (Proof of Human) construit par Tools for Humanity (cofondée par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant Word préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent IA.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite, les émetteurs de titres et le protocole World générant des revenus à partir de l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de chiffre d'affaires global réalisable dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Économie des créateurs - Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 5 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus grandes empreintes de portée directe au consommateur dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, MrBeast étant la personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la banalisation de la production de contenu par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) unique en son genre, offrant aux investisseurs une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Pour plus d'informations :

X : @iamhuman_orbs

Site web : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le stock ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. L'ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8,31 % de l'offre en circulation et la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial.

Qu'est-ce que la preuve d'humanité ?

La preuve d'humanité (Proof of Human) est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et la preuve d'humanité ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus grand détenteur institutionnel de Worldcoin (WLD) dont l'identité a été rendue publique ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau de preuve d'humanité (Proof of Human) de World.

Qui est le CEO d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le CEO d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (prospectiviste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les attentes de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront l'innovation au cours de la prochaine décennie ; les attentes concernant le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle agentique ; les attentes selon lesquelles la société de déploiement d'OpenAI crée des capacités de différenciation des entreprises par rapport aux concurrents ; les informations véhiculées par les médias selon lesquelles OpenAI se préparerait à déposer une demande d'introduction en bourse et le fait que celle-ci serait une des plus attendues de 2026 ; les prévisions de la direction de Beast Industries concernant un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 de 1,6 milliards de dollars ; les attentes concernant les capacités de Beast Industries en tant que plateforme médiatique de nouvelle génération et les déclarations selon lesquelles MrBeast est l'une des rares entreprises multimilliardaires à pouvoir assurer une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 75 % en 2026 ; les attentes concernant l'adoption du protocole World ID dans les applications d'entreprise et grand public ; les convictions selon lesquelles la vérification de la preuve de l'humanité devient une infrastructure essentielle pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et les systèmes financiers à l'ère de l'IA agentique ; les déclarations concernant les pourcentages d'activités non humaines et de robots sur les plateformes Internet, y compris Polymarket, le trafic web, les e-mails, l'exécution d'ordres boursiers, la création de sites web et les évaluations de produits en ligne ; les déclarations concernant le potentiel de revenus de World dans les secteurs couvrant la banque, le commerce électronique, les jeux, les réseaux sociaux et l'IA agentique ; la stratégie de trésorerie de la société et les avantages anticipés de ses positions indirectes dans OpenAI (par le biais de véhicules spéciaux) et ses positions dans WLD et Beast Industries ; la conviction de la société que son portefeuille de trésorerie détient des composants essentiels pour l'avenir du système financier numérique et de l'IA ; les déclarations concernant l'importance de la distribution et de la confiance du public à mesure que l'IA banalise la production de contenu ; et les déclarations concernant l'ordre exécutif attendu de la Maison Blanche sur la sécurité de l'IA. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « expression du futur », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à contrôler la gestion ou les activités d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation des investissements stratégiques de la société, y compris sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à se conformer aux exigences de maintien de la cotation du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la société ou retardent d'une autre manière le déploiement de capital ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des prix des actifs numériques, y compris le WLD et l'ETH, qui pourrait affecter de manière substantielle la valeur des avoirs de trésorerie de la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie de preuve d'humanité (Proof-of-Human) et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications destinées aux entreprises et aux consommateurs ; les incertitudes concernant la feuille de route des produits d'OpenAI ainsi que le calendrier ou le succès d'une éventuelle introduction en bourse ; les risques liés à la capacité de Beast Industries à atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires ou ses prévisions de croissance ; les risques que les données de tiers concernant l'activité Internet non-humaine soient inexactes ou susceptibles d'évoluer ; les incertitudes concernant la portée, le calendrier ou la mise en œuvre de la réglementation gouvernementale prévue en matière d'IA, y compris le décret attendu de la Maison Blanche sur la sécurité de l'IA ; et l'évolution des positions du public et des gouvernements sur les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS)

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