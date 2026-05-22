Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rapporteert totale activa van ongeveer USD 333 miljoen, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 11.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens.

Op 20 mei 2026 om 18:00 uur (ET) omvatten de activa van ORBS een investering van USD 90 miljoen (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van USD 18 miljoen in Beast Industries, een investering van USD 1 miljoen in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen USD 0,27 per WLD (volgens Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) en ongeveer USD 129 dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer USD 340 miljoen.

Belangrijkste inzichten uit de ORBS-treasury in de afgelopen week

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende ontwikkelingen van de afgelopen week eruit:

Op 11 mei lanceerde OpenAI de Deployment Company, een multi-miljarden joint venture met 19 partnerbedrijven die ontworpen is om AI-implementatie-engineers direct binnen klantorganisaties te plaatsen, in samenwerking met de eigen teams van die bedrijven om de meest waardevolle kansen voor kunstmatige intelligentie (OpenAI; Bloomberg) te bepalen.

Op 15 mei lanceerde OpenAI ChatGPT Personal Finance voor Pro-gebruikers in de VS, waarmee gebruikers bank-, makelaars- en kredietrekeningen veilig kunnen koppelen aan meer dan 12.000 instellingen en de relatie van OpenAI met zijn gebruikers (OpenAI) verder kunnen versterken.

Op 12 mei gaf Beast Industries, onder leiding van Jimmy Donaldson (ook bekend als MrBeast), zijn eerste openbare presentatie aan adverteerders. Beast onthulde een tweeledige creator marketplace en introduceerde Vyro, zijn eigen creator distributie-engine. Het management bracht de inkomsten voor het volledige jaar 2026 op USD 1,6 miljard, tegenover USD 899 miljoen in 2025 (Digiday; TIME 100 Most Influential Companies 2026). We zijn niet langer alleen een YouTube-kanaal. We bouwen een mediaplatform van de volgende generatie in het tijdperk van AI met behulp van technologie, gegevens en wereldwijde IP om merken en fans samen te brengen op ongekende schaal", zei CEO van Beast Industries, Jeff Housenbold, tijdens de presentatie.

Op 19 mei verwierp een jury in Californië de claims van Elon Musk tegen OpenAI (WSJ), waardoor een hindernis voor OpenAI werd weggenomen. De jury vond dat Musk te lang had gewacht om de rechtszaak in te dienen en dat de verjaringstermijn van toepassing was.

Op 20 mei meldden verschillende mediabronnen dat OpenAI zich naar verluidt voorbereidt op het indienen van een beursintroductie in de komende weken (WSJ). De Open IPOAI zou worden beschouwd als een van de meest verwachte IPO's in 2026.

Het verwachte Executive Order (EO) van het Witte Huis over AI-veiligheid zal naar verwachting op 21 mei worden aangekondigd. Mediabronnen melden dat de EO federale agentschappen, waaronder het ministerie van Financiën, het Bureau van de National Cyber Director, het National Security Agency, het Department of Homeland Security en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, opdraagt om een vrijwillig clearinghouse op te richten met AI-bedrijven en infrastructuuroperators. Er worden veel CEO's van toonaangevende technologiebedrijven verwacht, waaronder Sam Altman, CEO van OpenAI (Washington Post).

"OpenAI Deployment Co creëert Palantir-achtige forward deployment-mogelijkheden en een enorme bedrijfsdifferentiator in vergelijking met zijn rivalen", aldus Thomas "Tom" Lee, bestuurslid van Eightco.

"Mediabuzz rond het Beast-evenement weerspiegelde het feit dat MrBeast een van de weinige multi-miljardenbedrijven is die in 2026 tot +75% omzetgroei kunnen leiden", verklaarde Lee.

Uit gegevens van Fundstrat blijkt dat "niet-mensen" op verschillende platforms nu het volgende aandeel in het volume vertegenwoordigen:

75% van het handelsvolume op Polymarket



53% van het webverkeer



47% van de verzonden e-mails



44% van de uitvoering aan de koopkant van aandelen in de Verenigde Staten



35% van het creëren van nieuwe websites



30% van de online productbeoordelingen

Eightco: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het Bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators. Het Bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (27% van de treasury van ORBS), Worldcoin (21%) en Beast Industries (5%).

Kunstmatige intelligentie: OpenAI

Eightco heeft ongeveer USD 90 miljoen geïnvesteerd in speciale investeringsvehikels met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 27% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

De consumentenapp ChatGPT van OpenAI is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en bereikte in februari 2026 de grens van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie in de geschiedenis is (UBS via Reuters).

Digitale identiteit: WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,31% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 21% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een unieke persoon is, geen AI-agent.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. World identificeert een gecombineerde potentiële markt van USD 6,35 biljoen aan potentiële marktwaarde, verspreid over 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Economie van contentcreators: Beast Industries

Eightco heeft USD 18 miljoen geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, goed voor ongeveer 5% van de treasury-activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste netwerken ter wereld voor rechtstreekse levering aan consumenten, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,31% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat ten grondslag ligt aan het 'Proof of Human'-netwerk van World.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen als toekomstgerichte verklaringen worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: de verwachtingen van het Bedrijf dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het volgende decennium van innovatie zullen vormgeven; verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van agentische kunstmatige intelligentie; verwachtingen dat OpenAI's Deployment Company bedrijfsdifferentiatievermogen creëert in vergelijking met mediaverslagen over OpenAI die zich naar verluidt voorbereidt op het indienen van een beursintroductie en verwachtingen dat een beursintroductie van OpenAI een van de meest verwachte beursintroducties van 2026 zou zijn; managementbegeleiding van Beast Industries voor een omzet van USD 1,6 miljard voor het volledige jaar 2026; verwachtingen met betrekking tot de mogelijkheden van Beast Industries als een mediaplatform van de volgende generatie en verklaringen dat MrBeast een van de weinige miljardenbedrijven is die in 2026 tot een omzetgroei van meer dan 75% kan leiden; verwachtingen met betrekking tot de goedkeuring van World ID-protocol voor bedrijfs- en consumentenapplicaties; overtuigingen dat Proof-of-Human-verificatie essentiële infrastructuur wordt voor sociale netwerken, bankieren, agentische handel en financiële systemen in het tijdperk van agentische AI; verklaringen met betrekking tot percentages niet-menselijke en bot-activiteit op internetplatforms, waaronder Polymarket, webverkeer, e-mail, aandelenuitvoering, website-creatie en online productbeoordelingen; verklaringen met betrekking tot de adresbare inkomstenmogelijkheid van World over de hele wereld sectoren zoals bankieren, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; de treasury-strategie van de onderneming en de verwachte voordelen van zijn indirecte posities in OpenAI (via special purpose vehicles) en zijn posities in WLD en Beast Industries; de overtuiging van het Bedrijf dat zijn treasury-portefeuille essentiële componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; verklaringen over het belang van distributie en het vertrouwen van het publiek, aangezien AI de productie van inhoud verwerft; en verklaringen met betrekking tot het verwachte uitvoerende bevel van het Witte Huis over AI-veiligheid. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'prognosticeren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van het Bedrijf om het management of de activiteiten van particuliere bedrijven te sturen waar het Bedrijf geen controlehoudende aandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico van verlies of markdown op de strategische investeringen van het Bedrijf, waaronder zijn indirecte positie in OpenAI-aandelen (behouden via special purpose vehicles), zijn positie WLD en zijn positie in het eigen vermogen van Beast Industries; het vermogen van het Bedrijf om te voldoen aan de eisen van Nasdaq om te blijven noteren; onverwachte kosten, heffingen of uitgaven die de kapitaalbronnen van het Bedrijf verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal in te zamelen om zijn bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de schatkist van het Bedrijf aanzienlijk kunnen beïnvloeden wijzigingen in de regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgeving die een negatieve invloed hebben op digitale activa, de invoering van kunstmatige intelligentie of het verzamelen van biometrische gegevens; risico's in verband met de ontwikkeling, invoering en marktacceptatie van Proof-of-Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het traject van de inzet van agentische AI in bedrijfs- en consumentenapplicaties; onzekerheid over de productroutekaart van OpenAI en de timing of het succes van een beursintroductie; risico's in verband met aandelen Beast Industries' vermogen om zijn inkomstenrichtlijnen of groeiprojecties te bereiken; risico's dat gegevens van derden met betrekking tot niet-menselijke internetactiviteit onnauwkeurig of aan verandering onderhevig kunnen zijn; onzekerheid met betrekking tot de reikwijdte, timing of implementatie van verwachte overheidsregulering van AI, inclusief de verwachte uitvoerende order van het Witte Huis over AI-veiligheid; en verschuivende publieke en overheidsstandpunten over digitale activa of industrieën met betrekking tot kunstmatige intelligentie. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is van kracht per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.

