Envision Energy giành dự án điện gió ven bờ 200 MW lớn nhất tại Việt Nam cùng REE Energy, củng cố Hệ thống Năng lượng Tương lai trên khắp Đông Nam Á

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 4 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ xanh, đã giành được dự án điện gió lớn nhất của mình tại Việt Nam cùng REE Energy, doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam. Với tổng công suất 200 MW, đây cũng là dự án điện gió ven bờ lớn nhất của Envision ở nước ngoài tính đến nay, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong quá trình triển khai Hệ thống Năng lượng Tương lai của công ty tại Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á.

Dự án Phú Cường 1A và 1B sẽ triển khai 25 tuabin gió Envision EN-226/8.X YE, với các đợt giao hàng dự kiến bắt đầu từ quý hai năm 2027 và mục tiêu kết nối lưới điện vào tháng 10 năm 2027. Được thiết kế đặc biệt phù hợp với điều kiện gió thấp đến trung bình tại các vùng biển ven bờ ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, các tuabin này kết hợp công nghệ đã được kiểm chứng, khả năng thích ứng cao với điều kiện địa điểm cùng hiệu suất vận hành đáng tin cậy trong suốt vòng đời để tối đa hóa sản lượng điện và mang lại giá trị lâu dài cho dự án. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình có thể nhân rộng trong việc lựa chọn tuabin, triển khai kỹ thuật, bàn giao dự án cũng như vận hành và bảo trì dài hạn, qua đó góp phần định hình lại các tiêu chuẩn của ngành, thúc đẩy phát triển điện gió theo hướng chất lượng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch trên toàn ASEAN.

Phú Cường 1A và 1B đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng thứ hai giữa Envision Energy và REE Group, tiếp nối những tiến bộ khả quan đạt được từ các dự án điện gió có tổng công suất 128 MW tại Vĩnh Long. Lô tuabin đầu tiên cho dự án tại Vĩnh Long đã xuất xưởng vào cuối tháng 4 năm 2026 và toàn bộ các tổ máy tuabin đang được vận chuyển theo lô đến công trường đúng tiến độ. Năng lực triển khai hiệu quả cùng khả năng bàn giao đáng tin cậy của Envision đã đặt nền tảng vững chắc để hai doanh nghiệp tăng cường hợp tác thông qua Dự án Phú Cường, củng cố hơn nữa hạ tầng điện gió và Hệ thống Năng lượng Tương lai của Envision tại Việt Nam.

Edward Hou, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Envision Energy, cho biết: "Giai đoạn phát triển tiếp theo của điện gió sẽ không chỉ được quyết định bởi quy mô, mà còn bởi khả năng kết hợp hiệu quả giữa công nghệ với nguồn tài nguyên của địa phương và nhu cầu hệ thống trong dài hạn. Thông qua Dự án Phú Cường, Envision mong muốn cho thấy cách thức công nghệ được tối ưu phù hợp với địa phương, năng lực triển khai dự án đáng tin cậy và các dịch vụ xuyên suốt vòng đời có thể mang lại giá trị bền vững trong dài hạn. Dự án cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng của Hệ thống Năng lượng Tương lai của Envision trên khắp Đông Nam Á, tích hợp phát điện tái tạo thông minh, lưu trữ năng lượng, quản lý năng lượng dựa trên AI và các năng lực kỹ thuật số để xây dựng hạ tầng năng lượng sạch có độ tin cậy và khả năng chống chịu cao hơn. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy một mô hình phát triển điện gió ven bờ có thể mở rộng quy mô, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam và trên toàn khu vực".

Ông Nguyễn Quang Quyền, Giám đốc điều hành REE Energy, cho biết: "Việc phát triển điện gió ven bờ tại Việt Nam đòi hỏi các mối quan hệ hợp tác lâu dài được xây dựng trên nền tảng công nghệ phù hợp, năng lực bàn giao đáng tin cậy và hiệu suất tài sản bền vững. Những tiến triển mà hai bên đạt được trong dự án tại Vĩnh Long đã củng cố niềm tin của chúng tôi vào Envision với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Dự án Phú Cường đánh dấu bước tiến tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời là cơ hội để áp dụng những năng lực này trên quy mô lớn hơn. Chúng tôi hướng tới mục tiêu cùng nhau mang đến một dự án chất lượng cao, hỗ trợ phát triển điện gió ven bờ một cách đáng tin cậy cũng như đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng dài hạn của Việt Nam".

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SOURCE Envision Energy