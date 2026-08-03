Envision Energy คว้าโครงการพลังงานลมใกล้ชายฝั่งในเวียดนามขนาด 200 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ร่วมกับ REE Energy พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบพลังงานแห่งอนาคตทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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Envision Energy

03 Aug, 2026, 20:39 CST

นครโฮจิมินห์, เวียดนาม, 3 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Envision Energy ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสีเขียว สามารถคว้าโครงการพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในประเทศเวียดนาม ร่วมกับ REE Energy ซึ่งเป็นธุรกิจชั้นนำด้านการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนของเวียดนาม โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตรวม 200 เมกะวัตต์ (MW) และยังถือเป็นโครงการพลังงานลมใกล้ชายฝั่งในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ Envision จนถึงปัจจุบัน นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการนำระบบพลังงานแห่งอนาคตหรือ Future Energy System ของบริษัทไปใช้ในเวียดนามและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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โครงการ Phu Cuong 1A และ 1B จะติดตั้งกังหันลม Envision รุ่น EN-226/8.X YE จำนวน 25 เครื่อง โดยมีกำหนดเริ่มทยอยส่งมอบอุปกรณ์เป็นล็อตตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2570 และตั้งเป้าเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ในเดือนตุลาคม 2570 กังหันลมรุ่นดังกล่าวได้รับการออกแบบให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ใกล้ชายฝั่งของเวียดนามและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสภาพลมในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยผสานเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งานของโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานให้สูงสุดและสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่โครงการ โดยโครงการนี้คาดว่าจะเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ซ้ำได้ในด้านการเลือกใช้กังหันลม การดำเนินงานด้านวิศวกรรม การส่งมอบโครงการ ตลอดจนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาในระยะยาว ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วภูมิภาคอาเซียน

โครงการ Phu Cuong 1A และ 1B ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญลำดับที่สองระหว่าง Envision Energy และ REE Group โดยสานต่อความสำเร็จของโครงการพลังงานลม Vinh Long ขนาด 128 เมกะวัตต์ ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างโดดเด่น กังหันลมชุดแรกสำหรับโครงการ Vinh Long ได้ออกจากสายการผลิตเมื่อปลายเดือนเมษายน 2569 และกังหันลมทุกเครื่องกำลังทยอยขนส่งไปยังพื้นที่โครงการเป็นล็อตตามกำหนดการ ความสามารถของ Envision ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการส่งมอบที่เชื่อถือได้ ได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งให้ทั้งสองบริษัทสามารถขยายความร่วมมือผ่านโครงการ Phu Cuong ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานลม และขยายระบบ Future Energy System ของ Envision ทั่วประเทศเวียดนามให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Edward Hou รองประธานอาวุโส และประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Envision Energy กล่าวว่า "การพัฒนาพลังงานลมในระยะต่อไปจะไม่ได้ถูกกำหนดด้วยขนาดของโครงการเพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจับคู่เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของระบบพลังงานในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ผ่านโครงการ Phu Cuong ทาง Envision มีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น การดำเนินโครงการที่เชื่อถือได้ และบริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของโครงการ สามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ โครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Future Energy System ของ Envision ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการการผลิตพลังงานหมุนเวียนอัจฉริยะ ระบบกักเก็บพลังงาน การบริหารจัดการพลังงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีความน่าเชื่อถือและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถผลักดันต้นแบบที่สามารถขยายผลได้สำหรับการพัฒนาพลังงานลมใกล้ชายฝั่ง และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเวียดนาม รวมถึงภูมิภาคโดยรวม"

"การพัฒนาโครงการพลังงานลมใกล้ชายฝั่งในเวียดนาม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระยะยาวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสม การส่งมอบโครงการที่เชื่อถือได้ และการรักษาประสิทธิภาพของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งาน" นาย Nguyen Quang Quyen กรรมการผู้จัดการของ REE Energy กล่าว "ความคืบหน้าที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันในโครงการ Vinh Long ได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นของเราที่มีต่อ Envision ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ โครงการ Phu Cuong ถือเป็นก้าวต่อไปของความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และเป็นโอกาสในการนำศักยภาพดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะร่วมกันส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการพลังงานลมใกล้ชายฝั่งที่เชื่อถือได้ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเวียดนามในระยะยาว"

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SOURCE Envision Energy

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