LONDRES, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- La marque de bière française haut de gamme 1664 a dévoilé une nouvelle étude mondiale révélant une culture croissante de l'autocensure à une époque où l'authenticité n'a jamais eu autant d'importance.

83 % des gens pensent avoir du goût, mais seulement 31 % sont d'accord sur ce que cela signifie et la plupart n'osent pas s'exprimer.

Le goût n'est pas mort, mais il a peur : La nouvelle étude 1664 Global Research révèle une crise de l'expression personnelle sur

Telle est la principale conclusion de "A Question of Good Taste", la nouvelle étude mondiale commandée par 1664. Sa conclusion est simple mais troublante : Le goût n'est pas mort, mais il a peur.

Bien qu'elle accorde une grande importance à l'individualité et à la conscience de soi, elle révèle que les gens suppriment l'une et l'autre :

82 % déclarent qu'il est poli de se taire en présence de nouvelles personnes

52 % déclarent préférer éviter les débats

67 % déclarent qu'il est plus facile de suivre le mouvement

Pourtant, 77 % des personnes interrogées pensent que la société serait meilleure si les gens étaient plus ouverts et plus honnêtes.

Les gens n'ont pas cessé d'avoir des opinions, ils appréhendent de les exprimer. De l'annulation au doute de soi, la culture mondiale accepte l'"individualité" tant qu'elle adhère à une version existante.

La technologie accélère la tension : plus de 50 % des personnes interrogées déclarent que les algorithmes facilitent le développement de leur goût.

47 % admettent que l'IA joue déjà un rôle dans l'élaboration de leurs goûts.

77 % déclarent que l'IA rend plus difficile de savoir ce qui est honnête

Pourtant, 81 % d'entre eux insistent sur le fait que le bon goût reste fondamentalement humain

Une question de bon goût explore également les pressions exercées par la culture et le mode de vie pour comprendre les forces qui façonnent le goût aujourd'hui. Les résultats de l'étude conduisent à un constat clair : Le bon goût n'est pas une question de consensus. Il s'agit de la confiance nécessaire pour se forger un point de vue, de l'ouverture d'esprit nécessaire pour respecter les autres et de la maturité nécessaire pour accepter de ne pas être d'accord.

« Dans un monde qui pénalise de plus en plus la différence, défendre ses propres goûts est devenu tranquillement radical. 1664 n'est pas là pour définir le bon goût, mais pour célébrer la conviction de s'y tenir ».

Seva Nikolaev, vice-président mondial pour les marques premium, Carlsberg

Le bon goût incontestable

Ces résultats sont publiés parallèlement au lancement par 1664 et l'ambassadeur mondial Robert Pattinson d'un nouveau court métrage réalisé par Brady Corbet, dans lequel Pattinson incarne trois personnages convaincus qu'ils représentent le summum du bon goût. Alors que les opinions s'affrontent, 1664 reste la seule chose dont tous conviennent qu'elle est incontestablement de bon goût.

Document de recherche : https://www.1664blanc.com/media/b0dnq13i/1664_a_question_of_good_taste_report_220526.pdf

Relations avec la presse : [email protected]

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