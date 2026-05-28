- El gusto no ha muerto, pero tiene miedo: una nueva investigación global de 1664 revela una crisis de autoexpresión

LONDRES, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La marca de cerveza francesa premium 1664 ha presentado una nueva investigación global que revela una creciente cultura de autocensura en un momento en que la autenticidad nunca ha importado más.

El 83% de las personas cree tener buen gusto, pero solo el 31% se pone de acuerdo sobre lo que significa, y la mayoría tiene demasiado miedo para expresarlo.

Taste Is Not Dead, But It Is Afraid: New 1664 Global Research Reveals a Crisis of Self-Expression

Esta es la principal conclusión de "Una cuestión de buen gusto", el importante estudio global encargado por 1664. Su conclusión es simple pero inquietante: el gusto no ha muerto, pero tiene miedo.

A pesar de otorgar un enorme valor a la individualidad y al sentido de identidad, el estudio revela que las personas reprimen ambos:

El 82% afirma que es de buena educación ser reservado con gente nueva.

El 52% prefiere evitar debatir sobre ciertos temas.

El 67% destaca que es más fácil dejarse llevar.

Sin embargo, el 77% cree que la sociedad sería mejor si la gente fuera más abierta y honesta.

La gente no ha dejado de tener opiniones; simplemente les da reparo expresarlas. Desde la cancelación hasta la inseguridad, la cultura global acepta la "individualidad" siempre y cuando se ajuste a una versión preexistente.

La tecnología está intensificando esta tensión: más del 50% de los encuestados indica que los algoritmos facilitan el desarrollo del gusto personal, pero cuanto más se depende de ellos, menos distintivo se vuelve el gusto propio.

El 47% admite que la IA ya influye en la formación de sus gustos.

El 77% afirma que la IA dificulta discernir la verdad.

Sin embargo, el 81% insiste en que el buen gusto sigue siendo fundamentalmente humano.

"Una cuestión de buen gusto" también explora las presiones culturales y del estilo de vida para comprender las fuerzas que dan forma al gusto actual. Los hallazgos conducen a una observación clara: el buen gusto no se trata de consenso, sino de la confianza para formarse una opinión, la apertura para respetar a los demás y la madurez para aceptar las diferencias.

"En un mundo que penaliza cada vez más la diferencia, defender el propio gusto se ha convertido en un acto silenciosamente radical. 1664 no está aquí para definir el buen gusto, sino para celebrar la convicción de defenderlo".

Seva Nikolaev, vicepresidente global de marcas premium de Carlsberg

Indudablemente buen gusto

Estos hallazgos coinciden con el lanzamiento de un nuevo cortometraje dirigido por Brady Corbet, protagonizado por Robert Pattinson, embajador global de 1664. En él, Pattinson encarna a tres personajes, cada uno convencido de representar la cúspide del buen gusto. A pesar de las opiniones encontradas, 1664 sigue siendo lo único en lo que todos coinciden: un gusto indiscutible.

Documento de investigación: https://www.1664blanc.com/media/b0dnq13i/1664_a_question_of_good_taste_report_220526.pdf

Contacto de prensa: [email protected]

Infográfica - https://mma.prnewswire.com/media/2988925/1664.jpg

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