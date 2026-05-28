LONDON, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die französische Premium-Biermarke 1664 hat eine neue globale Studie veröffentlicht, die eine wachsende Kultur der Selbstzensur in einer Zeit offenbart, in der Authentizität noch nie so wichtig war.

83 % der Menschen glauben, dass sie einen guten Geschmack haben, aber nur 31 % können sich darauf einigen, was das bedeutet, und die meisten haben zu viel Angst, dies zu sagen.

Der Geschmack ist nicht tot, aber er ist ängstlich: Neue 1664 Global Research deckt eine Krise der Selbstdarstellung auf

Das ist das zentrale Ergebnis von „Eine Frage des guten Geschmacks", der großen neuen globalen Studie, die von 1664 in Auftrag gegeben wurde. Die Schlussfolgerung ist einfach, aber beunruhigend: Der Geschmack ist nicht tot, aber er hat Angst.

Obwohl die Menschen großen Wert auf Individualität und Selbstbewusstsein legen, zeigt sich, dass sie beides unterdrücken:

82 % sagen, dass es höflich ist, sich vor neuen Leuten zurückzuhalten

52 % geben an, dass sie es vorziehen, Debatten über Themen zu vermeiden

67 % sagen, es sei einfacher, mit dem Strom zu schwimmen

Dennoch glauben 77 %, dass die Gesellschaft besser wäre, wenn die Menschen offener und ehrlicher wären.

Die Menschen haben nicht aufgehört, eine Meinung zu haben, aber sie haben Angst, sie zu äußern. Von der Annullierung bis zum Selbstzweifel akzeptiert die globale Kultur "Individualität", solange sie sich an eine bestehende Version hält.

Mehr als 50 % der Befragten gaben an, dass Algorithmen die Entwicklung ihres Geschmacks erleichtern, doch je mehr sich die Menschen darauf verlassen, desto weniger ausgeprägt ist ihr Geschmack.

47 % geben zu, dass KI bereits eine Rolle bei der Auswahl ihres Geschmacks spielt.

77 % sagen, dass KI es schwieriger macht, zu erkennen, was ehrlich ist

Dennoch bestehen 81 % darauf, dass guter Geschmack grundsätzlich menschlich bleibt

Eine Frage des guten Geschmacks untersucht auch den Druck der Kultur und des Lebensstils, um zu verstehen, welche Kräfte den Geschmack von heute prägen. Die Ergebnisse führen zu einer klaren Feststellung: guter Geschmack hat nichts mit Konsens zu tun. Es geht um das Selbstvertrauen, sich eine Meinung zu bilden, um die Offenheit, andere zu respektieren, und um die Reife, sich darauf zu einigen, anderer Meinung zu sein.

„In einer Welt, die Unterschiede zunehmend bestraft, ist das Bekenntnis zum eigenen Geschmack geradezu radikal geworden. 1664 ist nicht dazu da, guten Geschmack zu definieren, sondern die Überzeugung zu feiern, zu ihm zu stehen.„"

Seva Nikolaev, Globale Vizepräsidentin für Premiummarken, Carlsberg

Unquestionably Good Taste

Die Ergebnisse kommen zeitgleich mit 1664 und dem globalen Botschafter Robert Pattinson , der einen neuen Kurzfilm unter der Regie von Brady Corbet vorstellt, in dem Pattinson drei Personen verkörpert, die alle davon überzeugt sind, den Gipfel des guten Geschmacks zu repräsentieren. Während die Meinungen aufeinanderprallen, bleibt 1664 die einzige Sache, bei der sich alle einig sind, dass sie unbestreitbar guten Geschmack hat.

Forschungspapier: https://www.1664blanc.com/media/b0dnq13i/1664_a_question_of_good_taste_report_220526.pdf

Pressekontakt: [email protected]

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2988925/1664.jpg

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