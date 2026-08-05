Hard Rock Cafe và Coca-Cola® Khởi Động Cuộc Thi Âm Nhạc Hard Rock Rising dành cho các Nghệ Sĩ Trẻ Triển Vọng

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HOLLYWOOD, Fla., ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock Cafe và Coca‑Cola hôm nay chính thức khởi động cuộc thi Hard Rock Rising. Cuộc thi âm nhạc diễn ra quy mô tại 34 quốc gia cùng 64 nhà hàng Hard Rock Cafe, mang đến cho các nghệ sĩ trẻ triển vọng bệ phóng sự nghiệp đỉnh cao.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

Trong hơn 5 thập kỷ qua, các huyền thoại cùng nhiều nghệ sĩ bứt phá đã từng cất giọng trên sân khấu của Hard Rock Cafe. Coca‑Cola cũng đã xây dựng sân chơi trên toàn cầu cho các nghệ sĩ âm nhạc thông qua chương trình Coke Studio L.A. Live. Giờ đây, hai thương hiệu lớn đang bắt tay hợp tác để chắp cánh sự nghiệp cho các ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, ban nhạc và DJ.

Cuộc thi Hard Rock Rising diễn ra với hình thức chuỗi các buổi biểu diễn trực tiếp tại các chi nhánh Hard Rock Cafe tham gia. Lượt bình chọn từ người hâm mộ tại địa phương sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của các nghệ sĩ qua từng vòng thi. Sau đó, đội ngũ Coke Studio sẽ chọn ra quán quân toàn cầu – người sở hữu suất thu âm chuyên nghiệp trị giá 10.000 USD, suất biểu diễn tại Hard Rock Orlando cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.

Cổng đăng ký dự thi chính thức mở từ hôm nay đến hết ngày 18 tháng 8; các vòng thi trực tiếp sẽ diễn ra vào các ngày 2, 9, 16 và 23 tháng 9. Quán quân toàn cầu sẽ chính thức được xướng tên vào ngày 5 tháng 10.

"Hard Rock Cafe luôn kết nối mọi người thông qua sức mạnh âm nhạc bằng các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ địa phương, đêm nhạc tự do, cuộc thi Battle of the Bands (Ban Nhạc Đại Chiến) và các kỷ vật văn hóa đại chúng", ông Eric Martino, Chủ Tịch Hard Rock Cafe & Bán Lẻ thuộc Hard Rock International, chia sẻ. "Giờ đây, cuộc thi Hard Rock Rising chính là bước phát triển tiếp nối sứ mệnh đó, nhằm tiếp sức cho các nghệ sĩ trẻ triển vọng trình diễn những ca khúc do chính mình sáng tác. Đồng hành cùng Coca-Cola, chúng tôi tự hào mang đến sân chơi giúp các nghệ sĩ tỏa sáng, cất cao tiếng hát và được tôn vinh tại địa phương, và đối với quán quân là trên quy mô toàn cầu."

Rob Rettberg, Nhà sản xuất điều hành từng đạt nhiều đĩa Bạch Kim, nhận đề cử GRAMMY‑ và Juno‑, là người dẫn dắt đội ngũ Coke Studio.

"Sự hợp tác này phát huy tầm ảnh hưởng vượt trội cùng những sân khấu biểu tượng của Hard Rock, đồng thời tận dụng năng lực sản xuất chuyên nghiệp của Coke Studio để nâng tầm các nghệ sĩ tài năng thành thế hệ ngôi sao âm nhạc tiếp theo", ông Rettberg cho biết.

Sức hút của cuộc thi còn lan tỏa mạnh mẽ nhờ chuỗi hoạt động phong phú đi kèm, từ thực đơn mùa giải giới hạn với các loại cocktail pha chế cùng sản phẩm Coca-Cola, cho đến các món quà lưu niệm độc quyền tại hệ thống Rock Shops® và shop.hardrock.com.

Nhằm đưa tinh thần tôn vinh âm nhạc và tự do thể hiện bản thân vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi, Hard Rock đã hợp tác với Cult of Individuality – thương hiệu thời trang đường phố đậm chất văn hóa âm nhạc. Hai thương hiệu sẽ cùng trình làng mẫu áo thun Hard Rock Rising và bộ sưu tập thời trang kết hợp độc quyền.

Các nghệ sĩ sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu có thể nộp hồ sơ đăng ký từ nay đến hết ngày 18 tháng 8. Mỗi hồ sơ đăng ký cần đính kèm 2 ca khúc do chính nghệ sĩ sáng tác. Để đăng ký dự thi, tìm hiểu thể lệ, thông tin chi tiết về cuộc thi và danh sách các chi nhánh Hard Rock Cafe tham gia, vui lòng truy cập trang cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising.

SOURCE Hard Rock International