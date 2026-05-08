Seminole Hard Rock Casino vinh dự được trở thành Đơn Vị Tài Trợ Chính Thức của Thành Phố Đăng Cai Miami cho World Cup 2026™

MIAMI, ngày 9 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ban Tổ Chức FIFA World Cup 2026™ tại Miami hôm nay đã công bố mối quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt, chỉ định Seminole Hard Rock Casino làm Đơn Vị Tài Trợ Chính Thức của Thành Phố Đăng Cai Miami cho World Cup 2026™, củng cố vị thế của Miami như một điểm đến toàn cầu về thể thao, văn hóa và giải trí đẳng cấp thế giới.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

"FIFA World Cup 2026 kết nối thế giới lại với nhau thông qua thể thao, và đội ngũ tại Seminole Hard Rock Casino vô cùng tự hào chào đón người hâm mộ đến Florida với tư cách là Đơn Vị Tài Trợ Chính Thức của Thành Phố Đăng Cai Miami cho World Cup 2026," Jim Allen, Chủ Tịch của Hard Rock International kiêm Giám Đốc Điều Hành của Seminole Gaming, và thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ban Tổ Chức Miami cho biết. "Với vị trí chỉ cách sân vận động Miami sôi động vài phút, chúng tôi có vị thế đặc biệt để mở rộng tinh thần cổ vũ bóng đá ra ngoài sân cỏ và mang đến một trải nghiệm tuyệt vời cho những người đến Nam Florida để tham dự giải đấu."

Với tư cách là Đơn Vị Tài Trợ Chính Thức của Thành Phố Đăng Cai Miami cho World Cup 2026™, Seminole Hard Rock Casino sẽ tổ chức một hoạt động trải nghiệm ngắn tại FIFA Fan Festival™ Miami ở Bayfront Park từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026. Tại đây, người hâm mộ có thể tương tác với thương hiệu, đăng ký chương trình Unity Rewards, và tham gia các chương trình khuyến mãi bất ngờ cùng các buổi biểu diễn trực tiếp.

Seminole Hard Rock Casino Hollywood sẽ tổ chức các sự kiện theo chủ đề và các chương trình dành cho người hâm mộ, giúp kéo dài sự sôi động của giải đấu ra ngoài sân vận động, đồng thời hỗ trợ Kế Hoạch Di Chuyển của Ban Tổ Chức Miami bằng việc mở rộng mạng lưới xe đưa đón đến Sân Vận Động Miami.

"Seminole Hard Rock Casino luôn hướng đến việc gắn kết mọi người thông qua sức mạnh của âm nhạc, hoạt động giải trí và những trải nghiệm khó quên," Keith Sheldon, Chủ Tịch Ban Giải Trí & Quản Lý Thương Hiệu của Hard Rock International và Seminole Gaming cho biết. "Khi người hâm mộ bóng đá tập trung tại Florida để tham gia FIFA World Cup 2026, chúng tôi rất vui được tham gia vào lễ hội này và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ tại Miami, mang lại năng lượng và tinh thần toàn cầu của sự kiện lịch sử này."

"Việc đăng cai FIFA World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là các trận đấu, mà còn là việc tạo ra một trải nghiệm điểm đến trọn vẹn cho người hâm mộ," ông Rodney Barreto, Chủ Tịch Ban Tổ Chức FIFA World Cup 2026™ tại Miami cho biết. "Vị thế dẫn đầu của Seminole Hard Rock Casino trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, giải trí trực tiếp và trò chơi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thêm sức sống cho khu vực và kéo dài không khí lễ hội khắp Nam Florida, góp phần giúp chúng tôi mang đến một trải nghiệm khó quên cho người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới."

SOURCE Hard Rock International