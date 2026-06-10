Hard Rock International Khởi Động Mùa Hè Bóng Đá với Chiến Dịch "All Teams. One Place."

Thông cáo báo chí đầy đủ

HOLLYWOOD, Fla., ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock International hôm nay chính thức công bố chiến dịch "All Teams. One Place." nhằm chào mừng giải đấu bóng đá quy mô lớn nhất hành tinh vào mùa hè này, thông qua sự hợp tác cùng siêu sao phá kỷ lục kiêm đại sứ thương hiệu Hard Rock, Leo Messi. Được triển khai tại khắp các cơ sở thuộc hệ thống Hard Rock trên toàn thế giới, chiến dịch này kết nối người hâm mộ thông qua: chương trình rút thăm trúng thưởng toàn cầu với giải đặc biệt là cơ hội gặp gỡ trực tiếp Leo Messi cùng hơn 300 giải thưởng khác, bao gồm các kỳ nghỉ tại Hard Rock Hotel và điểm thưởng chương trình khách hàng thân thiết Unity*; trải nghiệm độc quyền tại phòng nghỉ cao cấp Messi Legendary Suite ở Hard Rock Hotel New York và Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; món bánh mì kẹp mới Messi Legendary Burger được sáng tạo với sự hợp tác của chính huyền thoại bóng đá này; các món ăn mới trong thực đơn khai vị nhóm lấy cảm hứng từ khắp thế giới, được phục vụ trong thời gian giới hạn; bộ sưu tập trang phục ấy cảm hứng từ các quốc gia tham dự World Cup; và các sản phẩm mới được bổ sung vào bộ sưu tập bán lẻ Messi – tất cả cùng tạo nên một danh mục sản phẩm huyền thoại.

Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

"Mùa hè này sẽ kết nối người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới bằng tình yêu bóng đá và niềm tự hào về đất nước của họ", Leo Messi chia sẻ. "Tôi luôn tin rằng bóng đá dành cho tất cả mọi người, và mọi sản phẩm mà bạn bè tôi ở Hard Rock đã tạo ra – từ phòng khách sạn, thực đơn nhà hàng, đến áo đấu lấy cảm hứng từ các quốc gia – đều giúp người hâm mộ thể hiện tình yêu với đội bóng của mình và cùng nhau thưởng thức các trận đấu."

"Đây là ngày hội tôn vinh thể thao và tinh thần cộng đồng toàn cầu tuyệt vời nhất, và Hard Rock mang đến bầu không khí sôi động, kết nối cho người hâm mộ ở khắp mọi nơi", Jim Allen, Chủ Tịch Hard Rock International và Giám Đốc Điều Hành của Seminole Gaming phát biểu. "Dù bạn đang lưu trú tại phòng Messi Legendary Suite ở Hard Rock Hotel New York hay Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, thưởng thức món Messi Legendary Burger tại một trong những nhà hàng thuộc hệ thống Nhà Hàng Cafe và Khách Sạn của chúng tôi trên khắp thế giới, hay đang săn tìm cơ hội gặp gỡ trực tiếp Leo qua chương trình rút thăm, Hard Rock luôn là điểm hẹn lý tưởng cho mọi người hâm mộ, mọi đội bóng và mọi khoảnh khắc của mùa hè lịch sử này."

Nhằm lan tỏa chiến dịch, Messi sẽ xuất hiện trong một video quảng cáo mới được ghi hình tại Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, thể hiện niềm đam mê và tinh thần thể thao toàn cầu của chiến dịch "All Teams. One Place." từ Hard Rock.

Để biết thêm thông tin về chuỗi hoạt động và chương trình thuộc chiến dịch "All Teams. One Place." của Hard Rock, vui lòng truy cập hardrock.com/allteamsoneplace.

*Xem Thể Lệ Rút Thăm Trúng Thưởng chính thức để biết cách thức Tham Gia. Chương trình rút thăm trúng thưởng diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Giải đặc biệt bao gồm cơ hội Gặp Gỡ & Giao Lưu với Leo Messi, vé máy bay khứ hồi cho 2 người và kỳ nghỉ 2 đêm tại Guitar Hotel ở Hollywood, Florida.

SOURCE Hard Rock International