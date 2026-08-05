Hard Rock Cafe und Coca-Cola® starten den Musikwettbewerb „Hard Rock Rising" für Nachwuchskünstler

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HOLLYWOOD, Florida, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Das Hard Rock Cafe und Coca-Cola haben heute Hard Rock Rising gestartet. Der Musikwettbewerb erstreckt sich über 34 Länder und 64 Hard Rock Cafés und bietet Nachwuchskünstlern eine Plattform für den Karrierestart.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten stehen bahnbrechende Künstler und Legenden in den Hard Rock Cafés auf der Bühne. Coca-Cola hat mit Coke Studio L.A. Live eine globale Plattform für Musiker geschaffen. Nun bündeln die beiden Marken ihre Kräfte, um Singer-Songwritern, Bands und DJs beim Start ihrer Karriere zu helfen.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

„Hard Rock Rising" findet in Form einer Reihe von Auftritten in den teilnehmenden Cafés statt. Durch die Stimmen der lokalen Fans kommen die Künstler Runde für Runde weiter. Das Coke Studio-Team wählt anschließend einen Hauptgewinner aus, der eine Aufnahmesession, 10.000 USD, einen Auftritt im Hard Rock Orlando und vieles mehr erhält.

Die Bewerbungsfrist für Künstler läuft ab sofort bis zum 18. August; die Live-Wettbewerbsrunden finden am 2., 9., 16. und 23. September statt. Der weltweite Gewinner wird am 5. Oktober bekannt gegeben.

„Die Hard Rock Cafés haben schon immer Menschen durch die Kraft der Musik miteinander verbunden – durch Residenzen lokaler Künstler, Open-Mic-Veranstaltungen, ‚Battle of the Bands'-Wettbewerbe und Erinnerungsstücke aus der Popkultur", sagte Eric Martino, President von Hard Rock Cafe und Retail bei Hard Rock International. „Nun ist „Hard Rock Rising" eine natürliche Erweiterung dieser Mission, aufstrebende Künstler dabei zu unterstützen, ihre eigene Musik zu präsentieren. Gemeinsam mit Coca-Cola sind wir stolz darauf, eine Plattform zu bieten, auf der Musiker in ihren Gemeinden gesehen, gehört und gefeiert werden können – und im Falle des Gewinners sogar weltweit."

Der mit mehreren Platin-Auszeichnungen geehrte sowie für den GRAMMY und den Juno nominierte ausführende Produzent Rob Rettberg leitet das Coke Studio-Team.

„Diese Partnerschaft nutzt die beispiellose Reichweite und die legendären Bühnen von Hard Rock und greift gleichzeitig auf die Produktionskompetenz von Coke Studio zurück, um talentierte Musiker zur nächsten Generation von Plattenkünstlern zu machen", sagte Rettberg.

Der Wettbewerb wird durch ein umfassendes „Hard Rock Rising"-Angebot noch verstärkt – von einem zeitlich begrenzten Menü mit Cocktails auf Basis von Coca-Cola-Produkten bis hin zu Fanartikeln, die in den Rock Shops® und unter shop.hardrock.com erhältlich sind.

Um die Feier der Musik und des Selbstausdrucks im Rahmen des Wettbewerbs über die Bühne hinaus auszuweiten, geht Hard Rock eine Partnerschaft mit Cult of Individuality ein, der Streetwear-Marke, die für ihre Wurzeln in der Musikkultur bekannt ist. Gemeinsam werden die Marken ein „Hard Rock Rising"-T-Shirt und eine gemeinsame Bekleidungskollektion auf den Markt bringen.

Künstler, die bereit sind, auf die Bühne zu gehen, können sich bis zum 18. August bewerben. Jede Bewerbung muss zwei eigene Songs enthalten. Informationen zu Teilnahmen, Teilnahmebedingungen, Wettbewerbsdetails und den teilnehmenden Café-Standorten finden Sie unter cafe.hardrock.com/hard-rock-rising.