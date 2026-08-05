Hard Rock Café et Coca-Cola® lancent le concours musical Hard Rock Rising à l'intention des artistes émergents

Communiqué de presse complet

HOLLYWOOD, Floride, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock Cafe et Coca‑Cola ont lancé aujourd'hui Hard Rock Rising. Ce concours musical concerne 64 Hard Rock Cafés répartis dans 34 pays et a pour vocation de devenir un tremplin permettant aux artistes émergents de lancer leur carrière.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

Des artistes novateurs et des légendes se produisent sur les scènes des Hard Rock Cafés depuis plus de cinq décennies. De son côté, Coca‑Cola a créé une plateforme mondiale dédiée aux musiciens, le Coke Studio L.A. Live. Aujourd'hui, les deux marques s'associent pour aider les auteurs-compositeurs-interprètes, les groupes et les DJ à lancer leur carrière.

Le format de Hard Rock Rising consiste en une série de concerts organisés dans les cafés participants. Les artistes progressent dans la compétition grâce aux votes des fans locaux. L'équipe de Coke Studio sélectionne ensuite un grand gagnant qui remporte, entre autres, une session d'enregistrement, 10 000 dollars et un concert au Hard Rock Orlando.

Les artistes peuvent déposer leur candidature dès à présent et jusqu'au 18 août ; les épreuves en direct se dérouleront les 2, 9, 16 et 23 septembre. Le nom du vainqueur mondial sera dévoilé le 5 octobre.

« Les Hard Rock Cafés ont toujours uni les personnes grâce au pouvoir de la musique, notamment par le biais de résidences d'artistes locaux, d'événements de micro ouvert, de batailles des groupes et de collections d'objets emblématiques de la culture pop », a déclaré Eric Martino, président de Hard Rock Café et de la division Retail chez Hard Rock International. « Hard Rock Rising s'inscrit dans le prolongement naturel de cette mission qui consiste à donner aux artistes émergents l'opportunité de faire découvrir leur propre musique originale. En collaboration avec Coca-Cola, nous sommes fiers d'offrir une plateforme permettant aux musiciens d'être vus, entendus et mis à l'honneur dans leurs communautés et, pour le lauréat, dans le monde entier. »

Rob Rettberg, producteur exécutif plusieurs fois certifié multi-platine, lauréat d'un GRAMMY et nominé aux Juno Awards, est à la tête de l'équipe de Coke Studio.

« Ce partenariat est basé sur la présence inégalée et les scènes emblématiques de Hard Rock, tout en s'appuyant également sur l'expertise de Coke Studio en matière de production pour faire de ces musiciens talentueux la prochaine génération d'artistes », a déclaré M. Rettberg.

Le profil de la compétition est amplifié grâce à une offre complète Hard Rock Rising, allant d'un menu à durée limitée proposant des cocktails à base de produits Coca-Cola aux produits dérivés disponibles dans les Rock Shops® et sur shop.hardrock.com.

La célébration de la musique et de l'expression personnelle proposée par le concours va au-delà de la scène, avec l'association de Hard Rock à Cult of Individuality, la marque de streetwear réputée pour ses racines ancrées dans la culture musicale. Ensemble, les deux marques vont lancer un t-shirt Hard Rock Rising ainsi qu'une collection de vêtements en collaboration.

Les artistes prêts à monter sur scène ont jusqu'au 18 août pour déposer leur candidature. Chaque candidature doit comporter deux chansons originales. Pour connaître les modalités de participation, le règlement, les détails du concours et la liste des cafés participants, veuillez consulter cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising.