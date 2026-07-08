Hollyland MELO P1 gói trọn cả một phòng thu âm trong một hộp đựng không dây

Hiện đã được phân phối trên toàn cầu sau chiến dịch gọi vốn cộng đồng trên Kickstarter

Những điểm đáng chú ý

Phòng thu không dây di động tất cả trong một dành cho sáng tạo âm nhạc

Bộ trộn âm thanh thông minh nặng 55g với kiến trúc DSP kép

Micro tụ điện màng lớn 1 inch

Hệ sinh thái âm thanh hoàn toàn không dây

Ứng dụng HollyAudio với hơn 100 thiết lập cài sẵn

Chuyển từ chế độ chờ sang phát trực tiếp chỉ trong vài giây

Thời lượng pin kéo dài cả ngày

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 8 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp truyền thông không dây và video, đã công bố ra mắt MELO P1. Hệ thống phòng thu không dây tất cả trong một, hoàn chỉnh này kết hợp micro thu âm, bộ trộn âm thanh thông minh nặng 55g, một cặp tai nghe kiểm âm và bộ điều khiển từ xa không dây tích hợp phím tắt trong một hệ thống duy nhất để thu âm, phối âm và kiểm âm theo thời gian thực. Hệ thống được thiết kế dành cho các nhạc sĩ, streamer và nhà sáng tạo nội dung di động, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ thu âm tại gia và phát nhạc trực tiếp đến biểu diễn đường phố và phát sóng trên mạng xã hội.

MELO ON THE GO. Your compact wireless studio for capturing, mixing, and monitoring audio anywhere. Speed Speed Hollyland MELO P1, an all-in-one wireless studio system, combines a recording microphone, a 55g smart mixer, a pair of monitoring earphones, and a shortcut-enabled wireless remote for capturing, mixing, and monitoring music in real time.

Từ thu âm đến kiểm âm

Những gì trước đây cần đến cả một căn phòng đầy thiết bị phòng thu truyền thống nay đã được gói gọn trong một chiếc hộp đựng duy nhất, cho phép các nhạc sĩ và nhà sáng tạo nội dung thu âm, phối âm và phát trực tiếp từ bất kỳ đâu.

Micro tụ điện màng lớn 1 inch được trang bị buồng âm học giảm chấn tích hợp, giúp giảm tiếng ồn phát sinh trong quá trình cầm nắm. Thiết bị còn được tích hợp công nghệ khử tiếng ồn bằng AI, mang lại khả năng thu giọng hát rõ ràng và tự nhiên ngay cả trong môi trường nhiều tạp âm.

Bộ trộn âm thanh thông minh chỉ nặng 55g và vận hành trên kiến trúc DSP kép. Thiết bị hỗ trợ phối âm theo thời gian thực cho tối đa bốn nguồn âm thanh, bao gồm hai đầu vào micro không dây, một đầu vào nhạc cụ 3,5 mm và một đầu vào nhạc nền qua Bluetooth. Tất cả tín hiệu được xử lý thông qua đường truyền tín hiệu kỹ thuật số 32 bit nhằm bảo đảm hiệu suất ổn định với độ trễ thấp. Tai nghe không dây trọng lượng nhẹ được thiết kế vừa vặn thoải mái và được trang bị driver động 10 mm được tinh chỉnh riêng mang lại chất lượng kiểm âm rõ ràng và cân bằng.

Kết nối không dây ở khoảng cách lên đến 60 m

MELO P1 hoàn toàn không dây sử dụng công nghệ không dây 2,4 GHz để cung cấp kết nối độ trễ thấp giữa micro và tai nghe, với phạm vi hoạt động lên đến 60 m trong môi trường thông thoáng. Bộ điều khiển từ xa và nguồn nhạc nền kết nối qua Bluetooth trong phạm vi lên đến 10 m, mang đến trải nghiệm phòng thu chuyên nghiệp, không dây cáp.

Phối âm chuyên nghiệp thông qua ứng dụng

Với hơn 100 thiết lập chuyên nghiệp được cài đặt sẵn trong ứng dụng HollyAudio, MELO P1 cho phép người dùng tùy chỉnh âm thanh chỉ bằng một lần chạm, với mỗi thiết lập được tinh chỉnh chuyên nghiệp dành cho hát, trò chuyện hoặc biểu diễn trực tiếp. Đối với những người dùng muốn kiểm soát sâu hơn, một chuỗi gồm 9 hiệu ứng đạt chuẩn phòng thu cho phép tinh chỉnh chính xác từng chi tiết.

Thời lượng pin cả ngày

Bộ trộn âm thanh thông minh cung cấp thời gian hoạt động lên đến 8 giờ, đủ đáp ứng một ngày làm việc trọn vẹn. Tai nghe có thời lượng pin lên đến 9 giờ, trong khi micro cung cấp thời gian sử dụng lên tới 12 giờ, bao gồm cả quá trình xử lý khử tiếng ồn bằng AI.

Hộp sạc có thể sạc đầy toàn bộ hệ thống tối đa ba lần, cho phép tổng thời gian hoạt động lên đến 40 giờ trước khi cần sạc lại. Hệ thống quản lý nguồn điện tích hợp giúp duy trì hoạt động âm thanh trơn tru, trong khi công nghệ sạc nhanh USB-C PD công suất lên đến 60 W bảo đảm thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

Giá cả và thời gian mở bán

MELO P1 được mở bán thông qua các nhà phân phối địa phương, Amazon và cửa hàng trực tuyến chính thức của Hollyland: https://store.hollyland.com/

Các phiên bản của MELO P1 :

Phiên bản Solo: 249 USD

Phiên bản Combo: 399 USD

Phiên bản Ultimate Combo: 449 USD

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.hollyland.com/product/melo-p1

Giới thiệu về Hollyland

Hollyland là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm không dây, chuyên về hệ thống liên lạc nội bộ không dây, hệ thống truyền dẫn video, màn hình, micro không dây và camera livestream. Từ năm 2013, Hollyland đã phục vụ hàng triệu người dùng trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như điện ảnh, truyền hình, sản xuất video, sự kiện trực tiếp, triển lãm, nhà hát, cơ sở tôn giáo và các nhà sáng tạo nội dung cá nhân. Công ty đã xây dựng mạng lưới bán hàng bao phủ khoảng 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, được hỗ trợ bởi hàng chục văn phòng điều hành địa phương trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.hollyland.com/, trang Facebook của Hollyland và trang Instagram của Hollyland.

SOURCE Hollyland