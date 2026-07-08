Hollyland MELO P1 Hadirkan Studio Rekaman Lengkap dalam Satu Perangkat Nirkabel
Berita ini disediakan olehHollyland
08 Jul, 2026, 20:00 WIB
Kini tersedia secara global setelah hadir di Kickstarter
Sejumlah poin penting
- Studio nirkabel portabel untuk kebutuhan kreasi musik
- Smart audio mixer berbobot 55 gram dengan arsitektur dual-DSP
- Mikrofon kondensor dengan diafragma besar berukuran 1 inci
- Ekosistem audio sepenuhnya nirkabel
- Aplikasi HollyAudio dengan lebih dari 100 preset profesional
- Siap digunakan untuk live streaming hanya dalam hitungan detik
- Daya tahan baterai hingga satu hari penuh
SHENZHEN, Tiongkok, 8 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, produsen solusi komunikasi dan video nirkabel terkemuka, meluncurkan MELO P1, sistem studio nirkabel terintegrasi yang dirancang untuk kebutuhan kreasi musik dan konten digital. Produk ini memadukan mikrofon rekaman, smart mixer berbobot 55 gram, sepasang earphone pemantau audio, serta remote control nirkabel dengan tombol pintasan (shortcut) dalam satu ekosistem. Dengan MELO P1, pengguna dapat merekam, melakukan mixing, dan memantau audio secara langsung. Sistem ini cocok untuk musisi, kreator konten yang berkarya di mana saja, hingga live streamer, serta memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari rekaman di rumah, siaran musik langsung, pertunjukan jalanan, hingga social broadcast.
Dari Merekam hingga Memantau Audio
MELO P1 menawarkan fungsi studio rekaman lengkap dalam satu tas ringkas sehingga musisi dan kreator dapat merekam, melakukan mixing, serta menayangkan siaran langsung dari mana saja.
MELO P1 dibekali mikrofon kondensor dengan diafragma besar 1 inci, fitur peredam guncangan internal, serta teknologi peredam bising berbasis AI untuk menghasilkan rekaman vokal yang jernih dan alami meski digunakan di lingkungan yang ramai.
Di sisi lain, smart audio mixer yang hanya seberat 55 gram tersebut mengandalkan arsitektur dual-DSP dan mendukung real time mixing hingga empat sumber audio. Sumber audio tersebut mencakup dua input mikrofon nirkabel, satu input instrumen 3,5 mm, serta satu input musik latar melalui Bluetooth. Seluruh sinyal audio diproses melalui jalur digital 32-bita untuk menjaga stabilitas dan latensi rendah. Lebih lagi, earphone nirkabel yang ringan dirancang agar nyaman digunakan dalam waktu lama dan dilengkapi dynamic driver 10 mm yang telah disetel secara khusus untuk pemantauan audio yang jernih dan berimbang.
Koneksi Nirkabel hingga 60 Meter
MELO P1 memanfaatkan teknologi nirkabel 2,4 GHz yang menghadirkan koneksi latensi rendah antara mikrofon dan earphone dengan jangkauan hingga 60 meter di area terbuka. Sementara itu, remote control dan sumber musik latar terhubung melalui Bluetooth dengan jangkauan hingga 10 meter sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman studio profesional tanpa kabel.
Sound Mixing Profesional via Aplikasi
Melalui aplikasi HollyAudio, pengguna dapat mengakses lebih dari 100 preset profesional yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bernyanyi, berbincang, hingga pertunjukan langsung. Bagi pengguna yang membutuhkan pengaturan lebih detail, MELO P1 juga menyediakan sembilan efek audio kelas studio yang membuat penyesuaian audio menjadi lebih presisi.
Daya Tahan Baterai Sepanjang Hari
Smart audio mixer mampu beroperasi hingga delapan jam dalam satu kali pengisian daya. Earphone juga dapat dipakai hingga sembilan jam, sedangkan mikrofon dapat digunakan hingga 12 jam, termasuk saat fitur peredam bising berbasis AI aktif bekerja.
Kotak pengisian daya (charging case) dapat mengisi ulang seluruh perangkat hingga tiga kali. Dengan dukungan tersebut, total waktu penggunaan sistem mencapai hingga 40 jam sebelum daya baterai perlu diisi ulang kembali. Sistem manajemen daya terintegrasi menjaga kinerja perangkat tetap optimal, sementara fitur pengisian cepat USB-C PD hingga 60 watt turut meminimalkan waktu tunggu.
Harga dan Ketersediaan Produk
MELO P1 tersedia melalui distributor resmi di berbagai negara, Amazon, dan gerai daring resmi Hollyland: https://store.hollyland.com/
Pilihan Paket MELO P1:
Solo Version: $249
Combo Version: $399
Ultimate Combo: $449
Informasi lebih lanjut: https://www.hollyland.com/product/melo-p1
Tentang Hollyland
Hollyland merupakan penyedia produk nirkabel yang berfokus pada sistem interkom nirkabel, sistem transmisi video, monitor, mikrofon nirkabel, dan kamera live streaming. Sejak 2013, Hollyland telah melayani jutaan pengguna di berbagai sektor, termasuk produksi film, penyiaran televisi, produksi video, acara langsung, pameran, teater, rumah ibadah, hingga kreator konten individual. Saat ini, Hollyland memiliki jaringan penjualan yang menjangkau sekitar 160 negara dan wilayah, didukung puluhan kantor operasional lokal di berbagai belahan dunia. Informasi selengkapnya: https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, dan Hollyland Instagram.
SOURCE Hollyland
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