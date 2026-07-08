Hollyland MELO P1 Hadirkan Studio Rekaman Lengkap dalam Satu Perangkat Nirkabel

Dari Merekam hingga Memantau Audio

MELO P1 menawarkan fungsi studio rekaman lengkap dalam satu tas ringkas sehingga musisi dan kreator dapat merekam, melakukan mixing, serta menayangkan siaran langsung dari mana saja.

MELO P1 dibekali mikrofon kondensor dengan diafragma besar 1 inci, fitur peredam guncangan internal, serta teknologi peredam bising berbasis AI untuk menghasilkan rekaman vokal yang jernih dan alami meski digunakan di lingkungan yang ramai.

Di sisi lain, smart audio mixer yang hanya seberat 55 gram tersebut mengandalkan arsitektur dual-DSP dan mendukung real time mixing hingga empat sumber audio. Sumber audio tersebut mencakup dua input mikrofon nirkabel, satu input instrumen 3,5 mm, serta satu input musik latar melalui Bluetooth. Seluruh sinyal audio diproses melalui jalur digital 32-bita untuk menjaga stabilitas dan latensi rendah. Lebih lagi, earphone nirkabel yang ringan dirancang agar nyaman digunakan dalam waktu lama dan dilengkapi dynamic driver 10 mm yang telah disetel secara khusus untuk pemantauan audio yang jernih dan berimbang.

Koneksi Nirkabel hingga 60 Meter

MELO P1 memanfaatkan teknologi nirkabel 2,4 GHz yang menghadirkan koneksi latensi rendah antara mikrofon dan earphone dengan jangkauan hingga 60 meter di area terbuka. Sementara itu, remote control dan sumber musik latar terhubung melalui Bluetooth dengan jangkauan hingga 10 meter sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman studio profesional tanpa kabel.

Sound Mixing Profesional via Aplikasi

Melalui aplikasi HollyAudio, pengguna dapat mengakses lebih dari 100 preset profesional yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bernyanyi, berbincang, hingga pertunjukan langsung. Bagi pengguna yang membutuhkan pengaturan lebih detail, MELO P1 juga menyediakan sembilan efek audio kelas studio yang membuat penyesuaian audio menjadi lebih presisi.

Daya Tahan Baterai Sepanjang Hari

Smart audio mixer mampu beroperasi hingga delapan jam dalam satu kali pengisian daya. Earphone juga dapat dipakai hingga sembilan jam, sedangkan mikrofon dapat digunakan hingga 12 jam, termasuk saat fitur peredam bising berbasis AI aktif bekerja.

Kotak pengisian daya (charging case) dapat mengisi ulang seluruh perangkat hingga tiga kali. Dengan dukungan tersebut, total waktu penggunaan sistem mencapai hingga 40 jam sebelum daya baterai perlu diisi ulang kembali. Sistem manajemen daya terintegrasi menjaga kinerja perangkat tetap optimal, sementara fitur pengisian cepat USB-C PD hingga 60 watt turut meminimalkan waktu tunggu.

Harga dan Ketersediaan Produk

MELO P1 tersedia melalui distributor resmi di berbagai negara, Amazon, dan gerai daring resmi Hollyland: https://store.hollyland.com/

Pilihan Paket MELO P1 :

Solo Version: $249

Combo Version: $399

Ultimate Combo: $449

Informasi lebih lanjut: https://www.hollyland.com/product/melo-p1

Tentang Hollyland

Hollyland merupakan penyedia produk nirkabel yang berfokus pada sistem interkom nirkabel, sistem transmisi video, monitor, mikrofon nirkabel, dan kamera live streaming. Sejak 2013, Hollyland telah melayani jutaan pengguna di berbagai sektor, termasuk produksi film, penyiaran televisi, produksi video, acara langsung, pameran, teater, rumah ibadah, hingga kreator konten individual. Saat ini, Hollyland memiliki jaringan penjualan yang menjangkau sekitar 160 negara dan wilayah, didukung puluhan kantor operasional lokal di berbagai belahan dunia. Informasi selengkapnya: https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, dan Hollyland Instagram.

SOURCE Hollyland