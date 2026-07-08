Hollyland MELO P1 Muatkan Studio Rakaman Penuh dalam Satu Bekas Tanpa Wayar

Kini boleh didapati di seluruh dunia selepas kempen Kickstarter

Sorotan Media

Studio tanpa wayar semua-dalam-satu mudah alih untuk penghasilan muzik

Pengadun audio pintar seberat 55g dengan seni bina dwi-DSP

Mikrofon kondenser diafragma besar bersaiz 1 inci

Ekosistem audio tanpa wayar sepenuhnya

HollyAudio App tersedia dengan lebih 100 pratetap

Bersedia untuk menstrim dalam beberapa saat

Hayat bateri sepanjang hari

SHENZHEN, China, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, penyedia terkemuka bagi penyelesaian komunikasi dan video tanpa wayar, mengumumkan MELO P1. Sistem studio tanpa wayar semua-dalam-satu yang lengkap ini menggabungkan mikrofon rakaman, pengadun pintar seberat 55g, sepasang fon telinga pemantau serta alat kawalan jauh tanpa wayar dengan fungsi pintasan ke dalam satu sistem bagi merakam, mengadun dan memantau muzik secara masa nyata. Sistem ini dibangunkan untuk pemuzik, penstrim langsung dan pencipta kandungan mudah alih, bagi senario kegunaan bermula daripada rakaman di bilik tidur dan penstriman muzik secara langsung hinggalah persembahan jalanan dan siaran sosial.

MELO ON THE GO. Your compact wireless studio for capturing, mixing, and monitoring audio anywhere. Speed Speed Hollyland MELO P1, an all-in-one wireless studio system, combines a recording microphone, a 55g smart mixer, a pair of monitoring earphones, and a shortcut-enabled wireless remote for capturing, mixing, and monitoring music in real time.

Daripada Rakaman kepada Pemantauan

Proses yang dahulunya memerlukan sebuah bilik yang dipenuhi peralatan studio tradisional kini boleh dimuatkan ke dalam satu bekas pembawa, justeru membolehkan pemuzik dan pencipta merakam, mengadun dan membuat siaran langsung dari mana-mana sahaja.

Mikrofon kondenser diafragma besar bersaiz 1 inci dilengkapi kebuk akustik penyerap hentakan terbina dalam yang mengurangkan bunyi kendalian. Ia dipadankan dengan teknologi pembatalan hingar AI bagi menghasilkan rakaman vokal yang jelas dan semula jadi walaupun dalam persekitaran yang bising.

Pengadun audio pintar tersebut hanya seberat 55g dan beroperasi menggunakan seni bina dwi-DSP. Ia menyokong pengadunan masa nyata sehingga empat sumber audio, termasuk dua input mikrofon tanpa wayar, satu input instrumen 3.5 mm dan satu input trek iringan Bluetooth. Semua isyarat diproses melalui laluan isyarat digital 32 bit bagi memastikan prestasi dengan kependaman rendah yang stabil. Fon telinga tanpa wayar yang ringan pula direka untuk keselesaan pemakaian serta dilengkapi pemacu dinamik 10 mm ditala khas yang menghasilkan ciri pemantauan yang jelas dan seimbang.

Sambungan Tanpa Wayar Sehingga 60 Meter

MELO P1 tanpa wayar sepenuhnya menggunakan teknologi tanpa wayar 2.4 GHz bagi menyediakan sambungan berkependaman rendah antara mikrofon dan fon telinga, dengan jarak operasi sehingga 60 m dalam persekitaran terbuka. Alat kawalan jauh serta trek iringan disambungkan melalui Bluetooth dalam lingkungan sehingga 10 m, sekali gus memberikan pengalaman studio berciri profesional tanpa penggunaan kabel.

Pengadunan Bunyi Profesional Melalui Aplikasi

Menerusi lebih 100 pratetap profesional dalam HollyAudio App, MELO P1 membolehkan pengguna menyesuaikan bunyi mereka serta-merta dengan sekali ketikan, setiap satunya ditala dengan mahir untuk nyanyian, perbualan, atau persembahan langsung. Bagi pengguna yang mahukan kawalan yang lebih baik, rantaian profesional dengan 9 kesan bertaraf studio membolehkan setiap perincian diperhalusi dengan tepat.

Hayat Bateri Sepanjang Hari

Pengadun Audio Pintar menyediakan sehingga 8 jam tempoh operasi, meliputi sepanjang hari bekerja. Fon telinga menawarkan hayat bateri sehingga 9 jam, manakala mikrofon memberikan sehingga 12 jam masa penggunaan, termasuk pemprosesan pembatalan hingar AI.

Bekas pengecas mampu mengecas semula sistem sepenuhnya sehingga tiga kali, sekali gus membolehkan jumlah masa operasi mencapai sehingga 40 jam sebelum perlu dicas semula. Sistem pengurusan kuasa bersepadu memastikan audio berjalan lancar, manakala pengecasan pantas USB-C PD sehingga 60 W memastikan masa henti minimum.

Harga dan Ketersediaan

The MELO P1 boleh didapati menerusi pengedar tempatan, Amazon, serta kedai dalam talian rasmi Hollyland: https://store.hollyland.com/

Pilihan MELO P1 :

Versi Solo: $249

Versi Combo: $399

Ultimate Combo: $449

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.hollyland.com/product/melo-p1

Latar Belakang Hollyland

Hollyland ialah penyedia terkemuka bagi produk tanpa wayar yang mengkhusus dalam sistem interkom tanpa wayar, sistem penghantaran video, monitor, mikrofon tanpa wayar dan kamera penstriman langsung. Sejak tahun 2013, Hollyland telah memberi perkhidmatan kepada berjuta-juta pengguna di seluruh dunia dalam pelbagai sektor termasuk pembuatan filem, penyiaran televisyen, penerbitan video, acara langsung, pameran, teater, rumah ibadat serta pencipta kandungan individu. Ia telah membina rangkaian jualan yang meliputi kira-kira 160 negara dan wilayah dengan sokongan daripada puluhan pejabat operasi tempatan di seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.hollyland.com/, Facebook Hollyland dan Instagram Hollyland.

SOURCE Hollyland