Hollyland MELO P1 ย่อสตูดิโอบันทึกเสียงครบวงจรไว้ในเคสไร้สายเพียงชิ้นเดียว

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Hollyland

08 Jul, 2026, 21:00 CST

วางจำหน่ายทั่วโลกแล้ว หลังปล่อยแคมเปญบน Kickstarter

ไฮไลต์อุปกรณ์

  • สตูดิโอไร้สายแบบครบวงจรสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่พกพาได้
  • มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะน้ำหนักเพียง 55 กรัม พร้อมสถาปัตยกรรม Dual-DSP
  • ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟรมขนาด 1 นิ้ว
  • ระบบเสียงไร้สายแบบครบวงจร
  • แอป HollyAudio พร้อมพรีเซ็ตมากกว่า 100 แบบ
  • พร้อมสตรีมได้ภายในไม่กี่วินาที
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน

เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hollyland ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการสื่อสารไร้สายและวิดีโอ ประกาศเปิดตัว MELO P1 ระบบสตูดิโอไร้สายแบบครบวงจรที่รวมไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียง มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะน้ำหนักเพียง 55 กรัม หูฟังมอนิเตอร์ 1 คู่ และรีโมตคอนโทรลไร้สายที่รองรับปุ่มลัดไว้ในระบบเดียว เพื่อรองรับการบันทึก มิกซ์ และมอนิเตอร์เสียงเพลงแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักดนตรี ไลฟ์สตรีมเมอร์ และครีเอเตอร์สายโมบายล์ รองรับการใช้งานตั้งแต่การอัดเพลงในห้องนอน การไลฟ์สตรีมดนตรี การแสดงเปิดหมวก ไปจนถึงการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดีย

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MELO ON THE GO. Your compact wireless studio for capturing, mixing, and monitoring audio anywhere.
MELO ON THE GO. Your compact wireless studio for capturing, mixing, and monitoring audio anywhere.
Hollyland MELO P1, an all-in-one wireless studio system, combines a recording microphone, a 55g smart mixer, a pair of monitoring earphones, and a shortcut-enabled wireless remote for capturing, mixing, and monitoring music in real time.
Hollyland MELO P1, an all-in-one wireless studio system, combines a recording microphone, a 55g smart mixer, a pair of monitoring earphones, and a shortcut-enabled wireless remote for capturing, mixing, and monitoring music in real time.

ตั้งแต่การบันทึกเสียงจนถึงการมอนิเตอร์

สิ่งที่เคยต้องใช้ห้องสตูดิโอที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมาย วันนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในเคสแบบพกพาเพียงชิ้นเดียว ช่วยให้นักดนตรีและครีเอเตอร์สามารถบันทึกเสียง มิกซ์ และถ่ายทอดสดได้จากทุกที่

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟรมขนาด 1 นิ้ว มาพร้อมห้องอะคูสติกดูดซับแรงสั่นสะเทือนในตัว ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากการจับถือ และทำงานร่วมกับระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI เพื่อให้ได้เสียงร้องที่คมชัดและเป็นธรรมชาติ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะมีน้ำหนักเพียง 55 กรัม และใช้สถาปัตยกรรม Dual-DSP รองรับการมิกซ์แหล่งสัญญาณเสียงพร้อมกันสูงสุด 4 แหล่ง ได้แก่ อินพุตไมโครโฟนไร้สาย 2 ช่อง อินพุตเครื่องดนตรีขนาด 3.5 มม. 1 ช่อง และอินพุตแบ็กกิ้งแทร็กผ่าน Bluetooth อีก 1 ช่อง สัญญาณทั้งหมดได้รับการประมวลผลผ่านเส้นทางสัญญาณดิจิทัลแบบ 32 บิต เพื่อมอบประสิทธิภาพที่เสถียรและมีค่าหน่วงต่ำ ขณะที่หูฟังไร้สายได้รับการออกแบบให้สวมใส่สบาย พร้อมไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 10 มม. ที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเสียงมอนิเตอร์ที่คมชัดและสมดุล

เชื่อมต่อไร้สายได้ไกลถึง 60 เมตร

MELO P1 เป็นระบบไร้สายเต็มรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย 2.4 GHz เพื่อเชื่อมต่อระหว่างไมโครโฟนและหูฟังด้วยค่าหน่วงต่ำ รองรับระยะการใช้งานสูงสุด 60 เมตรในพื้นที่เปิดโล่ง ส่วนรีโมตคอนโทรลและการเชื่อมต่อแบ็กกิ้งแทร็กใช้ Bluetooth ที่รองรับระยะสูงสุด 10 เมตร มอบประสบการณ์สตูดิโอระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล

มิกซ์เสียงระดับมืออาชีพผ่านแอป

MELO P1 รองรับพรีเซ็ตระดับมืออาชีพมากกว่า 100 แบบผ่านแอป HollyAudio ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงได้ทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว โดยแต่ละพรีเซ็ตได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมสำหรับการร้องเพลง การพูดคุย หรือการแสดงสด นอกจากนี้ยังมีชุดเอฟเฟกต์ระดับสตูดิโอจำนวน 9 รายการสำหรับผู้ที่ต้องการการควบคุมเสียงแบบละเอียด ที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งรายละเอียดของเสียงได้อย่างแม่นยำ

แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน

Smart Audio Mixer ใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง รองรับการทำงานได้ตลอดวัน หูฟังใช้งานได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง ส่วนไมโครโฟนใช้งานได้นานสูงสุด 12 ชั่วโมง ซึ่งรวมการประมวลผลระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI

เคสชาร์จสามารถชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมดได้เต็มสูงสุด 3 ครั้ง ทำให้ใช้งานรวมได้นานถึง 40 ชั่วโมงก่อนต้องชาร์จใหม่ ระบบจัดการพลังงานในตัวช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการชาร์จเร็วผ่าน USB-C PD สูงสุด 60 วัตต์ เพื่อลดเวลาหยุดใช้งานให้น้อยที่สุด

ราคาและการวางจำหน่าย

MELO P1 วางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศ Amazon และร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Hollyland:  https://store.hollyland.com/ 

ตัวเลือกสำหรับ MELO P1

Solo Version: 249 ดอลลาร์สหรัฐ
Combo Version: 399 ดอลลาร์สหรัฐ
Ultimate Combo: 449 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://www.hollyland.com/product/melo-p1

เกี่ยวกับ Hollyland

Hollyland เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ไร้สาย โดยมีความเชี่ยวชาญด้านระบบอินเตอร์คอมไร้สาย ระบบส่งสัญญาณวิดีโอ จอมอนิเตอร์ ไมโครโฟนไร้สาย และกล้องสำหรับการไลฟ์สตรีม นับตั้งแต่ปี 2556 Hollyland ได้ให้บริการผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกในหลากหลายภาคส่วน อาทิ การสร้างภาพยนตร์ การแพร่ภาพกระจายเสียง การผลิตวิดีโอ งานอีเวนต์ นิทรรศการ โรงละคร ศาสนสถาน และครีเอเตอร์คอนเทนต์รายบุคคล ปัจจุบันบริษัทได้สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมประมาณ 160 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิบัติการในท้องถิ่นหลายสิบแห่งทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook และ Hollyland Instagram

SOURCE Hollyland

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