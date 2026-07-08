Hollyland MELO P1 ย่อสตูดิโอบันทึกเสียงครบวงจรไว้ในเคสไร้สายเพียงชิ้นเดียว
News provided byHollyland
08 Jul, 2026, 21:00 CST
วางจำหน่ายทั่วโลกแล้ว หลังปล่อยแคมเปญบน Kickstarter
ไฮไลต์อุปกรณ์
- สตูดิโอไร้สายแบบครบวงจรสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่พกพาได้
- มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะน้ำหนักเพียง 55 กรัม พร้อมสถาปัตยกรรม Dual-DSP
- ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟรมขนาด 1 นิ้ว
- ระบบเสียงไร้สายแบบครบวงจร
- แอป HollyAudio พร้อมพรีเซ็ตมากกว่า 100 แบบ
- พร้อมสตรีมได้ภายในไม่กี่วินาที
- แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน
เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hollyland ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการสื่อสารไร้สายและวิดีโอ ประกาศเปิดตัว MELO P1 ระบบสตูดิโอไร้สายแบบครบวงจรที่รวมไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียง มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะน้ำหนักเพียง 55 กรัม หูฟังมอนิเตอร์ 1 คู่ และรีโมตคอนโทรลไร้สายที่รองรับปุ่มลัดไว้ในระบบเดียว เพื่อรองรับการบันทึก มิกซ์ และมอนิเตอร์เสียงเพลงแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักดนตรี ไลฟ์สตรีมเมอร์ และครีเอเตอร์สายโมบายล์ รองรับการใช้งานตั้งแต่การอัดเพลงในห้องนอน การไลฟ์สตรีมดนตรี การแสดงเปิดหมวก ไปจนถึงการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดีย
ตั้งแต่การบันทึกเสียงจนถึงการมอนิเตอร์
สิ่งที่เคยต้องใช้ห้องสตูดิโอที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมาย วันนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในเคสแบบพกพาเพียงชิ้นเดียว ช่วยให้นักดนตรีและครีเอเตอร์สามารถบันทึกเสียง มิกซ์ และถ่ายทอดสดได้จากทุกที่
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟรมขนาด 1 นิ้ว มาพร้อมห้องอะคูสติกดูดซับแรงสั่นสะเทือนในตัว ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากการจับถือ และทำงานร่วมกับระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI เพื่อให้ได้เสียงร้องที่คมชัดและเป็นธรรมชาติ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะมีน้ำหนักเพียง 55 กรัม และใช้สถาปัตยกรรม Dual-DSP รองรับการมิกซ์แหล่งสัญญาณเสียงพร้อมกันสูงสุด 4 แหล่ง ได้แก่ อินพุตไมโครโฟนไร้สาย 2 ช่อง อินพุตเครื่องดนตรีขนาด 3.5 มม. 1 ช่อง และอินพุตแบ็กกิ้งแทร็กผ่าน Bluetooth อีก 1 ช่อง สัญญาณทั้งหมดได้รับการประมวลผลผ่านเส้นทางสัญญาณดิจิทัลแบบ 32 บิต เพื่อมอบประสิทธิภาพที่เสถียรและมีค่าหน่วงต่ำ ขณะที่หูฟังไร้สายได้รับการออกแบบให้สวมใส่สบาย พร้อมไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 10 มม. ที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเสียงมอนิเตอร์ที่คมชัดและสมดุล
เชื่อมต่อไร้สายได้ไกลถึง 60 เมตร
MELO P1 เป็นระบบไร้สายเต็มรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย 2.4 GHz เพื่อเชื่อมต่อระหว่างไมโครโฟนและหูฟังด้วยค่าหน่วงต่ำ รองรับระยะการใช้งานสูงสุด 60 เมตรในพื้นที่เปิดโล่ง ส่วนรีโมตคอนโทรลและการเชื่อมต่อแบ็กกิ้งแทร็กใช้ Bluetooth ที่รองรับระยะสูงสุด 10 เมตร มอบประสบการณ์สตูดิโอระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
มิกซ์เสียงระดับมืออาชีพผ่านแอป
MELO P1 รองรับพรีเซ็ตระดับมืออาชีพมากกว่า 100 แบบผ่านแอป HollyAudio ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงได้ทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว โดยแต่ละพรีเซ็ตได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมสำหรับการร้องเพลง การพูดคุย หรือการแสดงสด นอกจากนี้ยังมีชุดเอฟเฟกต์ระดับสตูดิโอจำนวน 9 รายการสำหรับผู้ที่ต้องการการควบคุมเสียงแบบละเอียด ที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งรายละเอียดของเสียงได้อย่างแม่นยำ
แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน
Smart Audio Mixer ใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง รองรับการทำงานได้ตลอดวัน หูฟังใช้งานได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง ส่วนไมโครโฟนใช้งานได้นานสูงสุด 12 ชั่วโมง ซึ่งรวมการประมวลผลระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI
เคสชาร์จสามารถชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมดได้เต็มสูงสุด 3 ครั้ง ทำให้ใช้งานรวมได้นานถึง 40 ชั่วโมงก่อนต้องชาร์จใหม่ ระบบจัดการพลังงานในตัวช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการชาร์จเร็วผ่าน USB-C PD สูงสุด 60 วัตต์ เพื่อลดเวลาหยุดใช้งานให้น้อยที่สุด
ราคาและการวางจำหน่าย
MELO P1 วางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศ Amazon และร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Hollyland: https://store.hollyland.com/
ตัวเลือกสำหรับ MELO P1
Solo Version: 249 ดอลลาร์สหรัฐ
Combo Version: 399 ดอลลาร์สหรัฐ
Ultimate Combo: 449 ดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://www.hollyland.com/product/melo-p1
เกี่ยวกับ Hollyland
Hollyland เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ไร้สาย โดยมีความเชี่ยวชาญด้านระบบอินเตอร์คอมไร้สาย ระบบส่งสัญญาณวิดีโอ จอมอนิเตอร์ ไมโครโฟนไร้สาย และกล้องสำหรับการไลฟ์สตรีม นับตั้งแต่ปี 2556 Hollyland ได้ให้บริการผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกในหลากหลายภาคส่วน อาทิ การสร้างภาพยนตร์ การแพร่ภาพกระจายเสียง การผลิตวิดีโอ งานอีเวนต์ นิทรรศการ โรงละคร ศาสนสถาน และครีเอเตอร์คอนเทนต์รายบุคคล ปัจจุบันบริษัทได้สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมประมาณ 160 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิบัติการในท้องถิ่นหลายสิบแห่งทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook และ Hollyland Instagram.
SOURCE Hollyland
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