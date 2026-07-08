Hollyland MELO P1 fait entrer tout un studio d'enregistrement dans un seul boîtier sans fil

Désormais disponible dans le monde entier suite de la campagne Kickstarter

Principales caractéristiques pour les médias

Un studio sans fil tout-en-un et portable dédié à la création musicale

Mixeur audio intelligent de 55 g doté d'une architecture à double DSP

Microphone à condensateur à large diaphragme de 1 pouce

Un écosystème audio entièrement sans fil

L'application HollyAudio est disponible avec plus de 100 préréglages

Prêt à diffuser en quelques secondes

Une autonomie d'une journée entière

SHENZHEN, Chine, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication et vidéo sans fil, annonce le lancement du MELO P1. Ce système de studio sans fil complet et tout-en-un réunit un microphone d'enregistrement, une table de mixage intelligente de 55 g, une paire d'écouteurs de monitoring et une télécommande sans fil dotée de raccourcis, le tout au sein d'un seul et même système permettant d'enregistrer, de mixer et d'écouter de la musique en temps réel. Ce système est conçu pour les musiciens, les streamers en direct et les créateurs mobiles, et s'adapte à divers cas d'utilisation, allant de l'enregistrement à domicile et du streaming musical en direct aux spectacles de rue et aux diffusions sur les réseaux sociaux.

MELO ON THE GO. Your compact wireless studio for capturing, mixing, and monitoring audio anywhere. Speed Speed Hollyland MELO P1, an all-in-one wireless studio system, combines a recording microphone, a 55 g smart mixer, a pair of monitoring earphones, and a shortcut-enabled wireless remote for capturing, mixing, and monitoring music in real time.

De la prise de son au monitoring

Ce qui nécessitait autrefois une pièce entière remplie de matériel de studio traditionnel tient désormais dans une seule mallette de transport, ce qui permet aux musiciens et aux créateurs d'enregistrer, de mixer et de diffuser en direct où qu'ils se trouvent.

Ce microphone à condensateur à large diaphragme de 1 pouce est équipé d'une chambre acoustique intégrée qui amortit les vibrations et réduit ainsi les bruits de manipulation. Il est associé à une technologie de suppression du bruit basée sur l'IA pour offrir un enregistrement vocal clair et naturel, même dans des environnements bruyants.

Ce mélangeur audio intelligent ne pèse que 55 g et fonctionne grâce à une architecture à double DSP. Il permet le mixage en temps réel de quatre sources audio, dont deux entrées pour microphones sans fil, une entrée instrument de 3,5 mm et une entrée Bluetooth pour piste d'accompagnement. Tous les signaux sont traités via un circuit numérique de 32 bits, garantissant ainsi une latence faible et stable. Ces écouteurs sans fil légers sont conçus pour offrir un confort optimal et sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm spécialement réglés, qui garantissent un son clair et équilibré.

Portée sans fil jusqu'à 60 mètres

Entièrement sans fil, le MELO P1 utilise la technologie sans fil 2,4 GHz pour offrir une connexion à faible latence entre le microphone et les écouteurs, avec une portée pouvant atteindre 60 m en milieu dégagé. La télécommande et les pistes d'accompagnement se connectent via Bluetooth dans un rayon pouvant atteindre 10 m, offrant ainsi une expérience de studio professionnelle et sans fil.

Mixage audio professionnel via une application

Avec plus de 100 préréglages professionnels disponibles dans l'application HollyAudio, le MELO P1 permet aux utilisateurs de personnaliser instantanément leur son d'un simple geste, chacun d'entre eux ayant été réglé avec soin pour le chant, les conversations ou les performances en direct. Pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'un contrôle accru, une chaîne professionnelle composée de neuf effets de qualité studio permet d'affiner chaque détail avec précision.

Autonomie de la batterie pendant toute une journée

La table de mixage Smart Audio offre jusqu'à huit heures d'autonomie, ce qui couvre une journée de travail complète. Les écouteurs offrent jusqu'à neuf heures d'autonomie, tandis que le microphone permet jusqu'à 12 heures d'utilisation, y compris le traitement de réduction du bruit par IA.

Le boîtier de recharge permet de recharger complètement le système jusqu'à trois fois, offrant ainsi une autonomie totale pouvant atteindre 40 heures avant qu'une nouvelle recharge ne soit nécessaire. La gestion intégrée de l'alimentation garantit un fonctionnement fluide de votre système audio, tandis que la recharge rapide USB-C PD pouvant atteindre 60 W assure un temps d'indisponibilité minimal.

Prix et disponibilité

Le MELO P1 est disponible auprès des distributeurs locaux, sur Amazon et sur la boutique en ligne officielle de Hollyland : https://store.hollyland.com/

Options du MELO P1 :

Version Solo : 249 $

Version Combo : 399 $

Combo Ultimate : 449 $

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/product/melo-p1

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'intercom sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs, les microphones sans fil et les caméras de diffusion en direct. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. La société a mis en place un réseau de vente couvrant environ 160 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux locaux aux quatre coins du globe. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook et Hollyland Instagram.

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