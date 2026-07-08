Hollyland MELO P1 bietet Platz für ein komplettes Aufnahmestudio in einem einzigen kabellosen Gehäuse

Nach der Kickstarter-Kampagne nun weltweit erhältlich

Medien-Highlights

Ein tragbares, kabelloses All-in-One-Studio für die Musikproduktion

55 g schwerer intelligenter Audiomischer mit Dual-DSP-Architektur

1-Zoll-Großmembran-Kondensatormikrofon

Ein vollständig kabelloses Audio-Ökosystem

HollyAudio-App mit über 100 Voreinstellungen verfügbar

In wenigen Sekunden bereit zum Streamen

Akku-Laufzeit von einem ganzen Tag

SHENZHEN, China, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, ein führender Anbieter von Lösungen für drahtlose Kommunikation und Video, hat das MELO P1 vorgestellt. Dieses komplette, kabellose All-in-One-Studiosystem vereint ein Aufnahmemikrofon, einen 55 g leichten intelligenten Mischer, ein Paar Monitor-Kopfhörer und eine kabellose Fernbedienung mit Schnellzugriffsfunktionen in einem einzigen System, mit dem Sie Musik in Echtzeit aufnehmen, abmischen und abhören können. Das System wurde speziell für Musiker, Live-Streamer und mobile Kreative entwickelt und eignet sich für Anwendungsfälle, die von Aufnahmen im eigenen Zimmer über Live-Musik-Streaming bis hin zu Straßenauftritten und Social-Media-Übertragungen reichen.

MELO ON THE GO. Your compact wireless studio for capturing, mixing, and monitoring audio anywhere. Speed Speed Hollyland MELO P1, an all-in-one wireless studio system, combines a recording microphone, a 55 g smart mixer, a pair of monitoring earphones, and a shortcut-enabled wireless remote for capturing, mixing, and monitoring music in real time.

Von der Aufnahme bis zum Monitoring

Was früher einen ganzen Raum voller herkömmlicher Studioausrüstung erforderte, passt nun in einen einzigen Transportkoffer, sodass Musiker und Kreative von überall aus aufnehmen, abmischen und live gehen können.

Das 1-Zoll-Großmembran-Kondensatormikrofon verfügt über eine integrierte, stoßdämpfende Akustikkammer, die Handhabungsgeräusche reduziert. In Kombination mit der KI-basierten Geräuschunterdrückung sorgt es für eine klare und natürliche Stimmerfassung – selbst in lauten Umgebungen.

Der intelligente Audiomischer wiegt nur 55 g und basiert auf einer Dual-DSP-Architektur. Er unterstützt das Mischen von bis zu vier Audioquellen in Echtzeit, einschließlich zwei Eingängen für drahtlose Mikrofone, einem 3,5-mm-Instrumenteneingang und einem Bluetooth-Eingang für Begleitmusik. Alle Signale werden über einen 32-Bit-Digital-Signalweg verarbeitet, um eine stabile Leistung bei geringer Latenz zu gewährleisten. Die leichten, kabellosen Ohrhörer wurden für einen bequemen Sitz entwickelt und verfügen über speziell abgestimmte dynamische 10-mm-Treiber, die eine klare und ausgewogene Wiedergabe gewährleisten.

Reichweite bis zu 60 Meter

Das vollständig kabellose MELO P1 nutzt die 2,4-GHz-Funktechnologie, um eine Verbindung mit geringer Latenz zwischen Mikrofon und Kopfhörern herzustellen, wobei die Reichweite in offenem Gelände bis zu 60 m beträgt. Die Fernbedienung und die Hintergrundmusik werden über Bluetooth in einer Reichweite von bis zu 10 m verbunden und sorgen so für ein professionelles, kabelloses Studioerlebnis.

Professionelle Tonmischung per App

Mit über 100 professionellen Voreinstellungen in der HollyAudio-App ermöglicht das MELO P1 den Nutzern, ihren Klang mit einem einzigen Fingertipp sofort individuell anzupassen – jede Voreinstellung wurde fachmännisch für Gesang, Gespräche oder Live-Auftritte optimiert. Für Nutzer, die sich mehr Kontrolle wünschen, ermöglicht eine professionelle Kette aus neun Effekten in Studioqualität die präzise Feinabstimmung jedes einzelnen Details.

Akku-Laufzeit von einem ganzen Tag

Der intelligente Audiomischer bietet eine Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden und deckt damit einen gesamten Arbeitstag ab. Die Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden, während das Mikrofon eine Betriebsdauer von bis zu 12 Stunden ermöglicht, einschließlich der KI-gestützten Geräuschunterdrückung.

Das Ladecase kann das System bis zu dreimal vollständig aufladen, wodurch eine Gesamtlaufzeit von bis zu 40 Stunden erreicht wird, bevor ein erneutes Aufladen erforderlich ist. Das integrierte Energiemanagement sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihres Audiogeräts, während die USB-C-PD-Schnellladefunktion mit bis zu 60 W für minimale Ausfallzeiten sorgt.

Preise und Verfügbarkeit

Das MELO P1 ist über lokale Händler, bei Amazon und im offiziellen Hollyland-Onlineshop erhältlich: https://store.hollyland.com/

MELO P1-Optionen :

Solo-Version: 249 $

Kombi-Version: 399 $

Ultimate-Kombi: 449 $

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hollyland.com/product/melo-p1

Informationen zu Hollyland

Hollyland ist ein führender Anbieter drahtloser Produkte mit Schwerpunkt auf drahtlosen Intercom–Systemen, Videoübertragungssystemen, Monitoren, drahtlosen Mikrofonen und Kameras für Live–Streaming. Seit 2013 bedient Hollyland Millionen Nutzer weltweit in verschiedenen Bereichen, darunter Filmproduktion, Rundfunk, Videoproduktion, Live–Events, Ausstellungen, Theater, Gotteshäuser und individuelle Content-Creator. Das Unternehmen hat ein Vertriebsnetz aufgebaut, das rund 160 Länder und Regionen abdeckt und von Dutzenden von lokalen Niederlassungen weltweit unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook und Hollyland Instagram.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3003670/6201TVC.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3003007/Product_Image__2.jpg

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