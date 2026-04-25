Lebih 5,000 Jenama Tampilkan Trend Global di Pameran Hadiah Shenzhen 2026 anjuran RX Huabo

SHENZHEN, China, 25 April 2026 /PRNewswire/ -- Bagi pembeli antarabangsa yang mencari produk baharu, pembekal yang boleh dipercayai dan trend sedia pasaran, Pameran Hadiah, Kraf Tangan, Jam & Barang Rumah Antarabangsa (Shenzhen) China ke-34 yang dianjurkan oleh RX Huabo dibuka hari ini di Pusat Pameran & Konvensyen Dunia Shenzhen, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu acara penyumberan terkemuka di rantau Asia Pasifik bagi sektor hadiah dan kediaman.

Pameran tahun ini meliputi keluasan 300,000 meter persegi dan menghimpunkan 4,500 pempamer, dengan 250,000 pembeli profesional dijangka hadir. Lebih 5,000 jenama mempamerkan produk baharu merentasi lapan kategori teras, menyediakan platform berpusat kepada pembeli luar negara untuk tujuan penyumberan dan pembangunan kerjasama.

Kreativiti Budaya Menembusi Pasaran Global: Warisan Bertemu Permintaan Moden

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, warisan budaya tidak ketara muncul sebagai medium penting untuk penceritaan budaya di pentas global. Di pameran ini, syarikat-syarikat mengubah kraf tradisional seperti batik celup, anyaman buluh, lakuer dan sambungan tanggam kepada produk pengguna kontemporari, daripada alat tulis kreatif hingga hiasan rumah. Jenama seperti Tianye Trend Toys dan Xingtai Yilinfeng mengintegrasikan elemen ini ke dalam produk harian, sekali gus memacu peningkatan permintaan global.

Daripada Fungsi kepada Ekspresi: Pinggan Mangkuk Meja dan Cangkir Minuman sebagai Simbol Sosial

Seiring pertembungan antara estetika gaya hidup dan pengalaman sosial, pinggan mangkuk meja dan cangkir minuman kini berkembang melangkaui fungsi asas kepada simbol identiti dan cita rasa. Huaguang Porcelain, yang kerap ditampilkan di sidang kemuncak antarabangsa, mencerminkan gabungan tradisi dan keanggunan moden, manakala penginovasi cangkir minuman seperti DKADI dan FUGUANG semakin mendapat perhatian melalui teknologi penebatan termaju dan estetika Cina yang halus. Jenama baharu seperti Chakolab mentakrif semula kategori ini melalui reka bentuk modular yang menukar cangkir minuman harian kepada aksesori gaya hidup dan produk mesra media sosial. Melalui inovasi bahan dan reka bentuk berasaskan senario, produk ini mencerminkan permintaan pengguna yang semakin meningkat terhadap keunikan peribadi dan hubungan emosi.

Latar Belakang RX Huabo

Dengan lebih 30 tahun pengalaman industri, RX Huabo merupakan salah satu penganjur pameran paling berpengaruh dalam sektor Hadiah & Barang Rumah di rantau Asia Pasifik dan merupakan sebahagian daripada RX, peneraju global dalam acara dan pameran. Syarikat ini menganjurkan 16 pameran B2B profesional setiap tahun, menghimpunkan lebih 10,000 pempamer dan 1 juta produk untuk memenuhi keperluan 3 juta pembeli. Melalui platform dalam talian Limaotong, serta matriks media baharu, ia membangunkan platform dagangan B2B omni-saluran dalam talian dan luar talian bagi membantu pembekal berkualiti serta menyediakan platform perolehan cekap sepanjang tahun kepada berjuta-juta pembeli profesional.

