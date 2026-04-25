Lebih dari 5.000 Merek Bahas Tren Global di Ajang Shenzhen Gift Fair 2026 yang Digelar RX Huabo

SHENZHEN, Tiongkok, 25 April 2026 /PRNewswire/ -- China (Shenzhen) International Gifts, Handicrafts, Watches & Houseware Fair Ke-34 resmi dibuka hari ini di Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Ajang yang digelar RX Huabo ini menjadi salah satu platform pengadaan barang (sourcing) terkemuka di Asia Pasifik bagi pembeli internasional yang ingin mencari produk baru, pemasok tepercaya, dan tren pasar di sektor suvenir serta kebutuhan rumah tangga.

Ajang tahun ini menempati area seluas 300.000 meter persegi dan menghadirkan 4.500 peserta pameran, serta menargetkan 250.000 pembeli profesional. Lebih dari 5.000 merek memamerkan produk terbaru dalam delapan kategori utama sehingga ajang ini menjadi platform terpadu bagi pembeli global yang ingin menjalin kemitraan dan memenuhi kebutuhan pengadaan barang.

Kreativitas Budaya Mendunia: Khazanah Kultural yang Memenuhi Kebutuhan Hidup Modern

Dalam beberapa tahun terakhir, warisan budaya takbenda menjadi sarana penting untuk menyampaikan kisah budaya di tingkat global. Di ajang ini, berbagai perusahaan mengadaptasi teknik kerajinan tradisional seperti ikat celup (tie-dye), anyaman bambu, pernis (lacquerware), hingga konstruksi kayu tanpa paku pada produk konsumen modern, mulai dari alat tulis kreatif hingga dekorasi rumah. Merek seperti Tianye Trend Toys dan Xingtai Yilinfeng memadukan unsur-unsur tersebut dalam produk sehari-hari, mendorong tren permintaan global.

Beralih dari Fungsi Menuju Ekspresi: Peralatan Makan dan Minum sebagai Simbol Gaya Hidup

Peralatan makan dan minum kini bukan hanya mengutamakan fungsi, melainkan juga mencerminkan identitas dan selera pengguna. Sebagai merek yang kerap tampil di ajang internasional, Huaguang Porcelain memadukan tradisi dan unsur modern, sementara dua produsen peralatan minum, DKADI dan FUGUANG, menarik minat pasar lewat teknologi insulasi canggih dan estetika khas Tiongkok. Di sisi lain, sejumlah merek pendatang baru seperti Chakolab menawarkan pendekatan baru melalui desain modular yang menjadikan produk sehari-hari bagian dari gaya hidup. Inovasi material dan desain berbasiskan penggunaan ini mencerminkan pola konsumen yang semakin membutuhkan personalisasi dan keterkaitan emosional dari sebuah produk.

Tentang RX Huabo

Berpengalaman lebih dari 30 tahun, RX Huabo telah menjadi pihak penyelenggara pameran terbesar dan paling berpengaruh di sektor Suvenir & Perlengkapan Rumah Tangga di Asia Pasifik. RX Huabo adalah bagian dari RX, pemimpin pasar penyelenggaraan kegiatan dan pameran di dunia. RX Huabo mengadakan 16 pameran B2B profesional di dalam dan luar negeri setiap tahun. Lewat pameran tersebut, RX Huabo mempertemukan lebih dari 10.000 ekshibitor dan satu juta produk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang bagi tiga juta pihak pembeli. Melalui platform daring Limaotong, matriks media baru, RX Huabo membangun platform jual-beli omnichannel B2B dalam format luring dan daring. Limaotong mempertemukan pemasok bermutu dengan jutaan pihak pengadaan barang. Dengan demikian, RX Huabo menyediakan sarana pengadaan barang yang efisien, serta beroperasi selama satu tahun penuh.

