แบรนด์กว่า 5,000 ราย นำเสนอเทรนด์ระดับโลกในงาน RX Huabo's Shenzhen Gift Fair 2026

News provided by

RX Huabo

25 Apr, 2026, 10:00 CST

เซินเจิ้น, จีน, 25 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน China (Shenzhen) International Gifts, Handicrafts, Watches & Houseware Fair ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดโดย RX Huabo เปิดฉากขึ้นในวันนี้ที่ Shenzhen World Exhibition & Convention Center ตอกย้ำสถานะในฐานะหนึ่งในงานจัดหาสินค้าชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับอุตสาหกรรมของขวัญและของใช้ในบ้าน ต้อนรับผู้ซื้อจากต่างประเทศที่กำลังมองหาสินค้าใหม่ ซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ และเทรนด์ที่พร้อมทำตลาด

งานในปีนี้ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง 300,000 ตารางเมตร และรวบรวมผู้แสดงสินค้า 4,500 ราย โดยคาดว่าจะมีผู้ซื้อระดับมืออาชีพเข้าร่วมงานถึง 250,000 ราย แบรนด์มากกว่า 5,000 รายร่วมนำเสนอสินค้าใหม่ใน 8 หมวดหมู่หลัก มอบแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศในการจัดหาสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสู่เวทีโลก: มรดกดั้งเดิมผสานความต้องการยุคใหม่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้กลายเป็นพลังสำคัญในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมบนเวทีโลก ภายในงาน บริษัทต่าง ๆ ได้นำงานฝีมือดั้งเดิม เช่น การมัดย้อม การสานไม้ไผ่ เครื่องเขิน และงานไม้เข้าลิ่มแบบโบราณ มาต่อยอดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคร่วมสมัย ตั้งแต่เครื่องเขียนสร้างสรรค์ไปจนถึงของตกแต่งบ้าน แบรนด์อย่าง Tianye Trend Toys และ Xingtai Yilinfeng ได้นำองค์ประกอบเหล่านี้มาผสานในสินค้าใช้ประจำวัน กระตุ้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก

จากประโยชน์ใช้สอยสู่การแสดงตัวตน: ภาชนะบนโต๊ะอาหารและเครื่องดื่มในฐานะสัญลักษณ์ทางสังคม

เมื่อสุนทรียศาสตร์ด้านไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ทางสังคมหลอมรวมกันมากขึ้น ภาชนะบนโต๊ะอาหารและเครื่องดื่มจึงก้าวข้ามบทบาทด้านการใช้งาน สู่การเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์และรสนิยม Huaguang Porcelain ซึ่งมักปรากฏในงานประชุมสุดยอดระดับนานาชาติ สะท้อนการผสานระหว่างประเพณีกับความสง่างามสมัยใหม่ ขณะที่ผู้พัฒนาภาชนะเครื่องดื่มอย่าง DKADI และ FUGUANG ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีการเก็บอุณหภูมิขั้นสูงและสุนทรียศาสตร์แบบจีนที่ประณีต แบรนด์เกิดใหม่อย่าง Chakolab กำลังนิยามหมวดหมู่นี้ใหม่ผ่านการออกแบบแบบแยกส่วนที่เปลี่ยนภาชนะเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์และสินค้าที่พร้อมแชร์บนโซเชียลมีเดีย ด้วยนวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบตามสถานการณ์ใช้งาน สินค้าเหล่านี้สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์และความเชื่อมโยงทางอารมณ์มากขึ้น

เกี่ยวกับ RX Huabo

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี RX Huabo เป็นหนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภาคธุรกิจของขวัญและของใช้ในบ้านของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นส่วนหนึ่งของ RX ผู้นำระดับโลกด้านงานอีเวนต์และนิทรรศการ โดยจัดงานแสดงสินค้า B2B ระดับมืออาชีพ 16 งานต่อปี รวบรวมผู้แสดงสินค้ามากกว่า 10,000 ราย และสินค้ากว่า 1 ล้านรายการ เพื่อให้บริการผู้ซื้อ 3 ล้านราย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Limaotong และเครือข่ายสื่อใหม่ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการค้า B2B แบบออมนิแชนแนล ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ช่วยสนับสนุนซัพพลายเออร์คุณภาพ และมอบแพลตฟอร์มการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพตลอดทั้งปีสำหรับผู้ซื้อระดับมืออาชีพหลายล้านราย

ติดต่อ: Lisa Li ที่ [email protected]
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.rxhuabo.com.cn

