ICP DAS-BMP mang danh mục TPU y tế tiên tiến tới Medical Manufacturing Asia 2026

HSINCHU, ngày 25 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Polyme y sinh), nhà sản xuất và cung cấp TPU (polyurethane nhiệt dẻo) cấp y tế có trụ sở tại Đài Loan, sẽ tham gia triển lãm Medical Manufacturing Asia 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands ở Singapore (Gian hàng 2U20). Đồng hành cùng đối tác sản xuất Towards Buddha Co., Ltd., công ty sẽ giới thiệu danh mục TPU y tế toàn diện, đồng thời giới thiệu các dịch vụ đùn ống y tế tích hợp và sản xuất theo hợp đồng (OEM/ODM) dành cho các nhà sản xuất thiết bị y tế.

Image by ICP DAS-BMP

Trọng tâm của gian trưng bày sẽ là hai dòng sản phẩm đổi mới TPU nhằm giải quyết những nhu cầu quan trọng trong sản xuất thiết bị y tế: Low-Migration Series (Dòng giảm thôi nhiễm phụ gia) và Low-Friction Series (Dòng giảm ma sát).

Dòng Low-Migration Arothane™ ARP-B20 TPU tuân thủ tiêu chuẩn ISO 10993 và phù hợp cho cấy ghép lên đến 90 ngày. Công thức độc đáo giúp giảm thiểu sự di chuyển của phụ gia lên bề mặt các thiết bị y tế sau gia công, qua đó giúp duy trì độ ổn định lâu dài của thiết bị.

Trong khi đó, Low-Friction Series sở hữu bề mặt vốn dĩ nhẵn mịn, loại bỏ nhu cầu phủ lớp hoặc xử lý hậu kỳ. Được chế tạo hoàn toàn từ TPU và không chứa PFAS cũng như chất hóa dẻo, đặc tính ma sát thấp của dòng vật liệu này giúp các chuyên gia y tế thao tác dễ dàng và kiểm soát tốt hơn khi sử dụng các loại ống thông xâm lấn có dây dẫn, chẳng hạn như ống thông dạ dày qua mũi và ống thông tĩnh mạch trung tâm.

ICP DAS-BMP cũng sẽ giới thiệu danh mục TPU toàn diện dành cho các ứng dụng y tế. Các dòng ARP, ALP và ALC hỗ trợ thiết bị có thời gian tiếp xúc hạn chế, kéo dài và dài hạn theo tiêu chuẩn ISO 10993-1. Đối với các ứng dụng cản quang, dòng ARP/ALP/ALC-B20/B40 chứa 20–40% bari sulfat, trong khi dòng ARP-W/WG được pha chế với 40–60% vonfram nhằm tăng khả năng hiển thị trong các thiết bị xâm lấn hoặc cấy ghép. Ngoài ra, dòng Engineering Arothane™ EARP, nổi bật với độ trong suốt và độ bền cơ học, là lựa chọn lý tưởng cho các bộ phận chỉnh nha, đầu nối Luer-Lock và các bộ phận chính xác khác.

Tại Gian hàng 2U20, khách tham quan có thể tìm hiểu danh mục TPU y tế hoàn chỉnh của ICP DAS-BMP và trao đổi với ICP DAS-BMP và Towards Buddha về các giải pháp lựa chọn vật liệu, đùn ống y tế và sản xuất theo hợp đồng (OEM/ODM) được tùy chỉnh theo yêu cầu của từng dự án.

Giới thiệu về ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP là nhà sản xuất và cung cấp TPU hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan, đạt chứng nhận ISO 13485 và vận hành các phòng thí nghiệm chuyên biệt tập trung vào quản lý chất lượng. Kế thừa hơn 30 năm kinh nghiệm tự động hóa công nghiệp từ công ty mẹ ICP DAS, ICP DAS-BMP sử dụng mô hình nhà máy thông minh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian giao hàng. Công ty cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng cùng các giải pháp linh hoạt, ngay cả với đơn hàng số lượng nhỏ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và quan hệ hợp tác lâu dài.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://bmp.icpdas.com

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.