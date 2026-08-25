ICP DAS-BMP, 메디컬 매뉴팩처링 아시아 2026에서 첨단 의료용 TPU 포트폴리오 선보인다

신주, 2026년 8월 25일 /PRNewswire/ -- 대만에 본사를 둔 의료용 TPU(열가소성 폴리우레탄) 제조 및 공급업체 ICP DAS-BMP(Biomedical Polymers)가 9월 9일부터 11일까지 싱가포르 마리나베이샌즈 엑스포 & 컨벤션센터(Marina Bay Sands Expo & Convention Centre)에서 열리는 메디컬 매뉴팩처링 아시아 2026(Medical Manufacturing Asia 2026)에 2U20번 부스로 참가한다. 제조 파트너사인 투워즈 붓다(Towards Buddha Co., Ltd.)와 함께 전시를 진행하는 이 회사는 종합적인 의료용 TPU 포트폴리오를 선보이는 동시에, 의료기기 제조업체를 위한 통합 의료용 튜빙 압출 및 위탁생산(OEM/ODM) 서비스도 함께 소개할 예정이다.

이번 전시의 핵심은 의료기기 제조 분야의 중요한 요구사항을 해결하는 두 가지 TPU 혁신 제품, 즉 저이행(Low-Migration) 시리즈와 저마찰(Low-Friction) 시리즈다.

Image by ICP DAS-BMP

저이행 아로테인™(Arothane™) ARP-B20 TPU는 ISO 10993 규격을 준수하며, 최대 90일간의 체내 삽입에 적합하다. 이 제품의 독자적인 조성은 가공된 의료기기 표면으로의 첨가제 이행을 최소화해 장기적인 안정성을 유지하는 데 도움을 준다.

저마찰 시리즈는 본질적으로 매끄러운 표면을 지녀 코팅이나 후가공 처리가 필요 없다. 전량 TPU로 제작되며 PFAS와 가소제를 전혀 함유하지 않는 이 제품은 낮은 마찰 특성을 통해 비위관 또는 중심정맥관과 같이 가이드와이어가 삽입되는 침습형 카테터를 다룰 때 의료 전문가들에게 향상된 편의성과 조작감을 제공한다.

ICP DAS-BMP는 또한 의료용 응용 분야를 위한 종합적인 TPU 포트폴리오도 함께 선보인다. ARP, ALP, ALC 시리즈는 ISO 10993-1 규격에 따른 제한적, 장기, 영구 접촉 기간을 가진 의료기기를 지원한다. 방사선 비투과성이 필요한 응용 분야를 위해 ARP/ALP/ALC-B20/B40 시리즈는 20~40%의 황산바륨을 함유하고 있으며, ARP-W/WG 시리즈는 40~60%의 텅스텐으로 제조되어 침습형 또는 삽입형 기기에서의 시각적 식별성을 높인다. 투명성과 기계적 강도로 알려진 엔지니어링 아로테인™(Engineering Arothane™) EARP 시리즈는 치과교정 부품, 루어락(Luer-Lock) 커넥터 및 기타 정밀 부품에 적합하다.

2U20번 부스에서 방문객들은 ICP DAS-BMP의 전체 의료용 TPU 포트폴리오를 직접 확인하고, ICP DAS-BMP 및 투워즈 붓다와 함께 소재 선정, 의료용 튜빙 압출, 그리고 각 프로젝트 요구사항에 맞춘 위탁생산(OEM/ODM) 솔루션에 대해 상담을 진행할 수 있다.

ICP DAS-BMP 소개

대만에 본사를 둔 선도적인 TPU 제조 및 공급업체인 ICP DAS-BMP는 ISO 13485 인증을 보유하고 있으며 품질관리에 특화된 전문 실험실을 운영하고 있다. 모회사인 ICP DAS의 30년이 넘는 산업 자동화 전문성을 바탕으로, ICP DAS-BMP는 스마트 팩토리 방식을 활용해 제품 품질을 높이고 배송 기간을 단축하고 있다. 회사는 소량 주문에도 신속한 애프터서비스 지원과 유연한 솔루션을 제공해 고객 만족과 장기적인 파트너십을 보장한다.

자세한 정보는 https://bmp.icpdas.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.